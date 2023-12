Retrouver les hommes et les femmes des bois, la nuit, par la mémoire

La passion de sauver la mémoire.

Maud Lirette Sioui était en train de plancher sur un deuxième livre sur l’histoire des clubs privés de chasse et de pêche que fréquentaient les riches et célèbres à partir d’entrevues réalisées avec des gens qui y ont travaillé, vécu. Son père en faisait partie, Gérard Lirette a été gardien pendant 35 ans au Triton Fish and Game Club, jusqu’en 1981, un peu après l’abolition des clubs privés.

La passion de Maud est née par hasard, il y a 12 ans, en ouvrant le tiroir d’une commode ayant appartenu à sa grand-mère, en y découvrant des dizaines et des dizaines de photos de son père dans le bois, d’hommes qui bûchent, qui mangent du lard. Des mots derrière chacune d’elles, une courte description.

Elle avait peu connu son père, il était au club, elle au pensionnat.

Et c’est par ces photos que Maud a découvert celui dont elle ignorait à peu près tout, qu’elle est parvenue à retracer des personnes qu’on y voyait pour qu’elles lui parlent de l’homme qu’elles ont connu. «Les gens m’ont raconté que, quand je venais au club quand j’étais toute petite, il me tenait par la main, il ne me lâchait pas. Il marchait des kilomètres sur la track de chemin de fer pour aller voir ma mère», m’avait confié Maud en 2013, quand je l’avais rencontrée pour parler de son premier livre, consacré à son père.

«Ce livre-là, ça a été comme une thérapie. Ça m’a rapprochée de mon père, j’ai compris bien des affaires, que mes parents ne m’avaient pas laissée tomber, qu’ils ont eu des vies dures.» — Maud Lirette Sioui

Mais elle ne s’est pas arrêtée là. En 2020, cette ex-enseignante a décidé de se replonger dans l’histoire de son père et des clubs privés pour faire un deuxième livre, cette fois pour donner la parole aux «hommes et aux femmes des bois» qui ont souvent travaillé dans l’ombre, qui ont guidé des présidents sur les rivières à saumons, qui étaient, au fond, l’âme des clubs.

Le 14 août 2020, elle m’envoyait ce courriel. «Pour moi, c’est un droit et un devoir, documenter toutes ces pages de notre Histoire. Je dois réapprendre à travailler avec Word, j’ai oublié, mais ça me revient au fur et à mesure. J’en ai pour au moins deux années et un peu plus à écrire ce livre. »

Elle me demandait d’en faire la préface, j’ai tout de suite accepté.

Maud a mis plus de trois ans à rassembler les photos et les témoignages dans ce livre de 478 pages.

Il lui aura fallu un peu plus de trois ans avant de tenir la somme de son travail entre ses mains, en dormant moins que Shéhérazade avec son conte des 1001 nuits. Trois ans à sélectionner des photos, 500 en tout, à en trouver la description exacte, l’année, le lieu. Trois ans à transcrire patiemment les témoignages recueillis pour son premier ouvrage, des récits d’autant plus précieux que certaines personnes ont depuis rendu leur dernier souffle.

Grâce à Maud, leur mémoire leur a survécu.

Dans L’histoire de nos ancêtres continue de s’écrire, on retrouve son père, dont elle a appris de nouvelles choses. On y trouve des dizaines de photos, des cartes où sont situés les clubs et les lacs. Un lac retient l’attention, le lac Gérard-Lirette, où Maud doit retourner cet été. On y découvre Cécile, Guy, Pierre, Colette, Adélard, Konrad et Fleurette, parmi les quelques dizaines de témoignages partagés au fil des presque 500 pages 8 1/2 par 11.

Maud remonte l’histoire comme le saumon nos rivières.

C'est la fille de Maud qui a illustré l'ouvrage. (Fournie par Maud Lirette)

En préface, j’écris que Maud «trace les contours de la grande histoire, de la petite aussi, de ces anecdotes qui révèlent souvent plus que les grandes analyses. J’y ai appris plein de choses, j’ai pris la mesure de la rigueur de la vie que menaient ces hommes et ces femmes, de la besogne qu’ils abattaient six, sept jours par semaine.

Aussi du réel plaisir qu’ils avaient à vivre en communion avec la nature, en communion les uns avec les autres.

Par-dessous tout, le second livre de Maud, en nous immergeant ainsi dans le quotidien de ces clubs privés, nous fait réaliser à quel point le Québec a changé, qu’il s’est affranchi d’un certain sentiment d’infériorité, qu’il a reconquis son territoire. Mais en même temps, qu’il s’est peut-être éloigné en chemin de ce qui a contribué à sa survivance.

Ce chapitre de notre histoire est maintenant couché sur papier.

Maud peut dormir tranquille.

* Maud a fait imprimer elle-même son livre, elle en a laissé des copies dans quelques commerces de Saint-Raymond, où elle habite, vous n’avez qu’à m’écrire si vous voulez savoir lesquels. Il est aussi disponible sur Kindle en format numérique, et bientôt en papier sur Amazon.

