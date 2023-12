La vie, une côte à la fois

«It’s just a hill», c’est juste une côte, qu’il lui dit en gravissant le dénivelé.

«Il a du bagage sur le support arrière de son vélo et un drapeau du Canada flotte sur un bâton de hockey muni d’une lumière rouge sur le dessus, m’a raconté Lise par courriel. Il a un petit sac sur le dos, deux sacs à commissions sur le guidon et il transporte aussi un sac à poubelle rempli de cannettes consignées. Qui est donc ce phénomène?»“

Ils jasent chemin faisant, Lise sort ses quelques notions d’anglais, elle se débrouille. «Il semble très gentil. Je me décide à lui offrir de venir planter sa tente dans ma cour. Il accepte.» Elle lui prépare un sandwich, lui offre de prendre une douche. «Il me remercie. En mangeant, il me dit: “Tu me fais me sentir normal”.»

Ron, Ronald de son vrai nom, a l’habitude de l’indifférence.

«Il me parle un peu de lui. Il a trois filles. Comme il n’a pas de téléphone cellulaire, je lui prête mon téléphone filaire pour qu’il puisse appeler sa famille. Il en a presque les larmes aux yeux. Il traverse une période difficile ces temps-ci. Il est parti d’Ontario deux semaines plus tôt, veut se rendre au Nouveau-Brunswick pour voir son frère qui a une tumeur au cerveau.»

Ils ne sont pas vus depuis si longtemps.

Lise a l’idée de mettre un matelas dans le tambour et d’en faire un lit pour Ron, elle hésite à lui offrir une chambre, son mari est parti faire le tour de la Gaspésie à vélo. Elle verrouille la porte, s’en excuse poliment, elle a un peu peur, étant seule à la maison. «Il me dit : “pas de problème, c’est ma chambre cinq étoiles depuis mon départ”.»

Le matin, elle l’invite à déjeuner avec elle, lui montre sur Google avant qu’il parte le chemin qu’il devra emprunter, lui laisse une feuille et un crayon pour qu’il le note. «Après son départ, je trouve un petit papier qu’il a laissé près du clavier. Il y a écrit: “It’s just a hill”. Je comprends que c’est vrai pour la route, mais que c’est vrai aussi pour cette période de sa vie.»

C’est vrai pour tout le monde. La vie au fond, c’est une suite de côtes, certaines sont plus à pic que d’autres.

Il faut pédaler plus fort.

Lise a trouvé ces quelques mots après le départ de Ron...

Lise se dit qu’elle aurait pu faire plus. «Toute l’année, je garde espoir de le revoir passer en sens inverse. Je lui offrirais à nouveau l’hospitalité pour un soir, un repas et l’occasion de laver ses vêtements. Mais quelles sont les chances?»

Un an plus tard, presque jour pour jour, Lise est à Saint-Michel-de-Bellechasse avec des amis. «Nous sommes au parc près du quai. Un cycliste passe au loin. Il trimbale un charriot avec un drapeau du Canada qui dépasse juste un peu à l’arrière. Je pense à lui, mais on conclut très vite et trop facilement que c’est un itinérant à vélo. On se laisse souvent gagner par ce genre de jugement rapide, surtout quand on est quelques personnes ensemble. On se convint.»

Puis, elle le croise à nouveau. «En passant à pied devant l’école, on le voit couché sur un banc public. On passe notre chemin.»

Jusqu’à la maison. «J’ai envie d’y retourner pour vérifier si c’est lui, s’il va bien. J’aurais envie de le ramener chez moi. Mais comment approcher une personne qui dort sur un banc? Que faire si ce n’est pas lui? La crainte est présente. En plus, il est 23 h. La voiture n’a plus d’essence. Il faudrait d’abord aller faire le plein. J’abdique.»

Le lendemain croise sa sœur, elle lui raconte avoir revu l’homme reprendre la route à vélo avec son petit drapeau canadien vers l’ouest, vers 11 h, heure à laquelle il était parti de chez elle.

Lise est certaine que c’était Ron.

«Il retourne chez lui, vers les siens. Il est seul et n’a pas un grand budget. C’est une très bonne personne. Il réussit un exploit digne d’une téléréalité, mais sans les honneurs qui viennent avec. Il réussit à surmonter les collines, jour après jour, seul, dehors jour et nuit. Son voyage est long et lent. Pourquoi ne suis-je pas allée vers lui? Pourquoi cette crainte?»

Lise aimerait alors remonter le temps, avoir cet élan qu’elle avait eu la première fois. «J’ai manqué ma chance de vivre un autre beau moment avec lui, de connaître la suite de son histoire. Comment s’est passée sa route entre Lévis et le Nouveau-Brunswick? Comment va son frère? Qu’a-t-il fait toute l’année là-bas? Quand est-il reparti?»

Savoir s’il avait gravi la côte.

Six mois ont passé et Lise garde toujours le souvenir de Ron, et le regret de ne pas lui avoir ouvert sa porte, et son cœur, une autre fois. Au bout du fil, Lise me raconte qu’elle pense encore à lui, à ce qu’elle aurait pu faire, à la rencontre humaine qu’elle aurait pu revivre. «J’aurais pu l’aider, peut-être qu’il n’avait pas pris de douche depuis une semaine...»

Elle en garde une leçon, celle d’aller vers les autres. «Ce n’est pas tout le monde qui prend le temps de lui parler. Mais quand on prend le temps, on se rendait compte qu’il est correct, sociable et gentil. La majorité des gens sont gentils, il faut faire confiance.»

Je tente ma chance pour Lise, quelqu’un saurait-il comment retrouver ce Ron?

