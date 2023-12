Parce que la vie suit son cours

En voici donc de nouveaux chapitres, parce que la vie continue de s’écrire, parce que je garde des liens que j’ai tissés au fil du temps avec eux et avec tant d’autres qui se sont confiés à moi depuis 11 ans. J’en profite pour les remercier et pour vous remercier de continuer à me lire – bientôt uniquement sur vos écrans – parce que, sans vos yeux, mes mots ne sont rien.

1. Une lueur d’espoir

Le combat de Jan Zawilski part d’une chose qui devrait aller de soi, mais qui se perd dans les dédales des organismes qui régulent et encadrent la télévision au Canada : il ne voit pas et, quand il écoute une émission en direct, elle vient avec la vidéodescription, mais s’il veut l’écouter en rattrapage, il n’y a pas de vidéodescription. C’est juste ça qu’il veut. Et ça fait presque quatre ans qu’il frappe à toutes les portes, la première ayant été en février 2020 son câblodistributeur, Cogeco, jusqu’à celles du CRTC et de la Commission des droits de la personne du Canada (CCDP).

Jan Zawilski peut au moins crier espoir dans son combat pour étendre la vidéodescription. (Fournie)

Le 25 novembre, il m’a envoyé ce message : «Après presque 4 ans d’effort pour obtenir justice, j’ai versé des larmes de joie quand j’ai lu la décision du 16 novembre dernier de la CCDP au regard de ma plainte contre Cogeco. Je ne peux pas partager le document avec vous, car il est confidentiel, mais voici un résumé.»

Il peut au moins crier espoir. «La CCDP a décidé de renvoyer ma plainte conte Cogeco au Tribunal canadien des droits de la personne, car elle considère que, compte tenu des circonstances particulières à ma plainte, ma cause est justifiée. […] Rien n’est encore gagné, car le Tribunal canadien des droits de la personne réexaminera tout le dossier. Toutefois, je crois toujours que ma cause est solide et que les personnes ayant une incapacité visuelle dans ma situation de handicap pourront enfin avoir gain de cause.»

Parce que ça ne touche pas que lui ou les clients de Cogeco, il y a juste Shaw et Hélix de Vidéotron qui offrent la vidéodescription pour la télé sur demande.

Selon la plus récente Enquête canadienne sur l’incapacité (ECI) menée en 2017, plus de 200 000 Québécois vivent avec un handicap visuel, un nombre qui ne cessera évidemment d’augmenter avec le vieillissement de la population, avec des maladies de plus en plus fréquentes comme les cataractes, le glaucome ou la dégénérescence maculaire.

Ça fait beaucoup de monde qui regarde la télé avec leurs oreilles.

2. Un rêve broyé par la bureaucratie

David Balme avait toujours rêvé de venir vivre au Québec, il a décidé il y a quatre ans de faire de ce rêve une réalité, il a tout vendu en France, a été transféré ici par l’entreprise qui l’employait là-bas, est arrivé avec un permis de travail de deux ans.

Il est parti le 30 novembre.

Pour toujours.

Le permis de travail de David Balme (Fournie)

J’avais écrit sur lui il y a deux ans, quelques mois avant l’échéance de son permis de travail, il désespérait déjà des dédales de l’immigration, de l’impossibilité d’occuper un deuxième emploi pour donner un coup de main à la pénurie de main-d’œuvre. Il me parlait d’autres expatriés comme lui qui n’en pouvaient plus, qui ne savaient plus où donner de la tête.

J’ai pris de ses nouvelles début décembre, j’espérais naïvement qu’elles soient bonnes.

«Bonjour madame Moisan, J’ai décidé de quitter le Québec. Je n’y suis plus depuis jeudi. Pourquoi? Parce que l’avenir y est aussi temporaire qu’incertain. Après quatre années passées comme temporaire, il était totalement absurde de continuer dans cette voie. La politique d’immigration, au Québec, est aussi absurde qu’hypocrite.

J’ai tout vendu; j’ai quitté mon logement, j’ai dit adieu à mes amis québécois et je suis parti.

Je suis maintenant dans les Antilles françaises.

Cordialement, David Balme»

On s’est réécrit, il m’a raconté qu’en montant dans l’autobus le conduisant à Montréal, il a croisé un autre Français avec quatre valises qui faisait comme lui, et pour les mêmes raisons. Il m’a parlé de ses déménageurs qui n’étaient pas surpris de voir un autre expatrié prendre ses clics et ses claques et aller offrir sa force de travail dans un autre pays.

Et après, on se fend en quatre pour aller recruter des travailleurs aux quatre coins du monde.

Qu’on commence par garder ceux qui sont ici.

3. En souvenir de Joëlle

Une lectrice m’a écrit le 11 octobre, elle a rappelé à ma mémoire une chronique que j’ai écrite il y a plus de 10 ans sur une jeune femme dont la mort m’avait bouleversée. Joëlle Tshernish, 21 ans, avait été retrouvée sans vie sur l’asphalte d’un stationnement anonyme de la basse-ville. Elle ne portait que des bas. «À chaque 11 octobre, je repense à ce petit bout de femme à qui la drogue a volé la vie. Onze ans plus tard, ça continue de plus belle…», m’écrit Josée.

En effet, 11 ans plus tard, le drame de cette femme reste brûlant d’actualité avec tous ces gens qui vivent dans l’indigence, qui essayent de combattre leurs démons, de trouver un sens à une vie qui a l’air de ne mener nulle part depuis si longtemps.

Pour eux, il n’est pas trop tard.

4. François* et Sylvie* se battent encore

En décembre, François ne pourra voir sa plus petite que deux fois, sous supervision, deux visites de 45 minutes le lundi matin. C’est tout le temps qu’il passera avec elle, il n’y aura pas de repas de Noël, pas de carte non plus, la DPJ en a décidé comme ça.

Ça fait depuis 2018 que je vous parle de François et Sylvie qui remuent ciel et terre depuis 2015 pour retrouver leurs filles, depuis qu’une série d’incompréhensions de part et d’autre ont mené au retrait des petites, alors que ce n’était pas ce qui était recommandé au départ.

Elles avaient sept et huit ans.

François et Sylvie ont beau être décrits dans les jugements comme «des parents aimants qui ne menacent aucunement la sécurité de leurs enfants», rien n’y fait. La DPJ rejette les solutions proposées par les parents, entre autres d’être accompagnés par le Dr Julien, elle s’obstine à vouloir imposer les siennes.

Résultat, les petites ont passé des années dans un centre de réadaptation, un lieu conçu pour les cas lourds, avant d’être transférées l’an dernier en famille d’accueil. Les parents ne savent pas où elles sont ni si elles habitent ensemble, ils ne savent pas non plus si leurs filles ont été dans une ou plusieurs familles.

Ils savent par contre qu’elles ont été agressées sexuellement, la DPJ l’a reconnu.

Une de leurs filles a renoncé aux visites supervisées, l’autre y implore chaque fois son désir de retourner à la maison. Il lui est d’ailleurs formellement interdit de parler de sa grande sœur, dont les parents ne savent plus rien. «À ma dernière visite supervisée, [début décembre], elle m’a dit qu’elle passera les vacances de Noël dans un hôtel».

Même si les arguments de 2015 ne tiennent plus depuis longtemps, la DPJ reste campée sur ses positions, et ce malgré toutes les démarches des parents, jusqu’au niveau politique. Le fait que ce soit les mêmes intervenantes et la même juge qui sont assignées au dossier depuis des années n’y est peut-être pas étranger. C’est quand même ironique que dans certains dossiers, on force des ados à voir un parent dont ils ne veulent rien savoir et ici, on s’acharne à faire le contraire.

Pour 2024, François et Sylvie n’ont qu’un souhait.

Je vous laisse deviner.

*Prénoms fictifs

5. Le temps onusien

Vous vous souvenez d’A/RES/77/281? Allez, faites un petit effort, c’était en juillet, c’était si facile à retenir il me semble.

Je vous tire la pipe.

C’est le numéro d’une résolution de l’ONU qui venait d’être adoptée après une dizaine d’années de démarches faites par Yvon Poirier et quelques autres personnes pour rien de moins que changer l’ordre économique du monde. Lui et ses collègues sont partis du constat que, si on veut vraiment s’attaquer à la pauvreté dans le monde, il faut repenser complètement l’économie.

Yvon Poirier rêve de changer l’ordre économique du monde. (Patrice Laroche/Le Soleil)

«Rien ne s’améliore, ce sont les multinationales qui ont le contrôle. […] Faire tomber le système, ça marche pas, il faut des alternatives. On part de ce qui existe, on n’invente rien», me racontait-il cet été. Ces alternatives, ce sont des entreprises locales, des coopératives, des projets qui sont portés et menés par les communautés.

«Il faut renverser les paradigmes du développement.»

Et puis, Yvon, on en est où maintenant? «Les 2 et 3 octobre dernier, il y avait une rencontre de la Taskforce afin de préparer le plan d’action pour la mise en œuvre de la résolution. Ce plan sera adopté mercredi prochain. À très court terme, on doit trouver des fonds pour une petite équipe de 2-3 personnes. Dans les derniers mois, des documents ont été diffusés, un peu partout dans le système onusien afin d’expliquer la résolution et les prochaines étapes.»

Le Groupe de travail interagences sur l’économie sociale et solidaire, qu’on réduit par l’acronyme ESS, est donc à l’œuvre.

Le temps aussi, il en faudra encore beaucoup.

Jusqu’à maintenant, une quarantaine de pays ont adopté officiellement l’idée de rendre le monde un peu meilleur en favorisant une économie à échelle plus humaine. Les États-Unis font la sourde oreille. «Ce n’est pas un concept qui est reconnu là-bas. Ça ne perce pas à Washington, il faudrait des contacts pour ça. C’est un énorme défi de les sensibiliser, même chez les Démocrates, c’est difficile avec le bipartisme.»

Yvon est optimiste, mais lucide. «C’est une longue marche.»

6. Une solution à la cyberarnaque?

Plusieurs internautes se sont reconnus dans l’histoire de Marcel*, qui s’est fait prendre en novembre dans une cyberarnaque. D’autres ont failli se faire prendre, puis certains ont trouvé quelques solutions pour ne pas tomber dans le panneau, entre autres de faire le contraire de ce qu’on vous demande de faire.

François m’a écrit pour partager avec moi, et vous, une astuce. Aurait-il craqué le code des pirates qui tentent d’arnaquer les internautes en envoyant sur leur écran un message leur demandant de les contacter pour assurer la sécurité de leurs données? «J’ai découvert l’astuce de ces arnaqueurs « la fameuse fenêtre de Microsoft Security ». La solution est dans la fameuse fenêtre. Cette fameuse fenêtre qui fait paniquer est simplement une page bien ordinaire de votre navigateur affichée en plein écran. Si vous appuyez sur la touche F11 (Windows), la fenêtre reprend sa taille normale et on n’a qu’à fermer l’onglet avec le « X » sur l’onglet… On vide ensuite la cache du navigateur et le tour est joué. J’ai déjà passé des heures à tout tenter et ça ne marchait pas. Et j’ai eu un éclair. Quelques secondes suffisent pour se débarrasser du faux problème.»

7. Quelqu’un sait

Il y a un peu plus de 10 ans, le 8 novembre 2013, le jeune Étienne Gourdes, 28 ans, se faisait renverser par une voiture au beau milieu de la nuit sur la rue du Court-Métrage à Loretteville. Le conducteur a fui la scène de l’accident, Étienne est décédé à l’hôpital de ses blessures, et on ne sait toujours pas qui était au volant.

Ça fait 3697 jours.

Quelqu’un sait.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.