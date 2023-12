Le ministère de la Santé défend son coordonnateur

«La situation actuelle dans nos urgences nécessite que M. Delamarre consacre tout le temps nécessaire. Il faut dire les vraies choses, M. Delamarre n’est pas limité à un nombre d’heures hebdomadaires dans son contrat», a réagi le cabinet du ministre à la suite de ma chronique de vendredi où j’exposais les détails de l’entente entre le ministère et M. Delamarre.

J’indiquais aussi que le contrat prévoit qu’il soit prolongé si le montant maximal prévu, 118 675 $, devait être atteint plus tôt en raison d’un plus grand nombre d’heures travaillées, à un tarif de 226 $. Donc, advenant que M. Delamarre travaille 40 heures par semaine, il aura épuisé le budget total après trois mois, budget qui devra alors être renouvelé.

Directeur des communications au ministère de la Santé, Jérôme Thibaudeau invoque que les «20 heures par semaine» prévues au contrat doivent être comprises «comme une moyenne. M. Delamarre ne travaille pas à temps partiel. Présentement, je dirais que ça tourne plus autour de 50 heures et puis, à la fin, ça pourrait être 10. Et quand le maximum [de 525 heures] sera atteint, le contrat prendra fin ou bien il sera renouvelé.»

À 50 heures, ça donne 10 semaines et demie.

Au cabinet du ministre Dubé, on tient à rappeler que «M. Delamarre n’est pas seul. Il a une équipe complète derrière lui qui est sur le terrain toutes les semaines et qui est prête à se rendre en tout temps dans les installations où il y aura des enjeux importants. Leur priorité est de s’occuper de la situation dans les urgences. Des rencontres avec les membres de l’équipe dédiée aux urgences [cellule de crise] sont réalisées plusieurs fois par semaine.»

Et, assure-t-on, il n’est pas là pour toujours. «Nous avons toujours dit que ça prenait une meilleure coordination dans l’ensemble du réseau de la santé et il s’agit de la solution temporaire que nous avons en attendant la mise en place de Santé Québec.

«Avec la mise en place du comité de transition dans les prochaines semaines, nous pourrons mettre en place les solutions à moyen et long terme. Ça démontre pourquoi nous avions besoin d’adopter le projet de loi 15 sans attendre.»

Le projet de loi 15 a été adopté sous le bâillon il y a deux semaines.

Michel Delamarre a pris sa retraite comme pdg du CIUSSS de la Capitale-Nationale en avril 2022. (Le Soleil, Yan Doublet/Le Soleil, Yan Doublet)

N’empêche, Michel Delamarre devra respecter son second contrat signé avec le RUISSSUL, pour Réseau universitaire intégré en santé et en services sociaux, qui exige deux jours de travail par semaine à titre de directeur général. Le contrat, d’une durée d’un an, s’élève à 116 480 $, avec un tarif horaire de 160 $.

La liste de ses responsabilités comme DG est bien garnie, il doit entre autres produire de la documentation, faire de la planification stratégique, conseiller le président, soutenir le comité directeur, s’assurer de la reddition de comptes. Il doit aussi représenter l’organisme auprès de différents groupes de travail.

Les deux contrats ont été conclus par la firme Delamarre Pilon services conseils, qu’il a constituée le 25 mars 2022, six jours avant de prendre sa retraite comme PDG du CIUSSS de la Capitale nationale, à 58 ans. Il l’a créée avec sa conjointe, Annie Pilon, qui a travaillé comme gestionnaire au CIUSSS de la Capitale nationale, à titre de directrice adjointe.

Selon les informations figurant au registre, leur firme est située à leur domicile, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

