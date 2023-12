À temps partiel pour sauver le système de santé

Le montant total du contrat est de 118 675 $.

Lors de l’annonce de sa nomination le 23 octobre, Christian Dubé a pourtant affirmé que Michel Delamarre allait se consacrer entièrement à s’attaquer au problème criant de l’accès aux soins de santé et de leur continuité. «M. Delamarre n’aura pas d’autres choses à faire, a juré le ministre. Il va en avoir plein ses bottes et il ne va faire que ça.»

Le fait est qu’il ne fera pas que ça. Le 12 octobre, une autre nomination de Michel Delamarre a été annoncée, plus discrètement, cette fois comme directeur général du RUISSSUL, le Réseau universitaire intégré en santé et en services sociaux de l’Université Laval, qui regroupe tous les établissements de la région de Québec qui sont affiliés à l’université.

Ce deuxième chapeau qui vient donc s’ajouter à celui de coordonnateur. «La prestation de travail attendue est sur une base de travail à deux jours par semaine. La rémunération est fixée à 160 $ l’heure jusqu’à un maximum de 116 480 $ pour la durée du contrat» d’un an, indique le porte-parole du CHU de Québec, Jean-Thomas Grantham.

La liste de ses responsabilités comme DG est bien garnie, il doit entre autres produire de la documentation, faire de la planification stratégique, conseiller le président, soutenir le comité directeur, s’assurer de la reddition de comptes. Il doit aussi représenter l’organisme auprès de différents groupes de travail.

Lorsque Christian Dubé a présenté en point de presse son nouveau coordonnateur à l’accès, il a dit s’attendre de M. Delamarre qu’il brise «les silos dans le réseau de la santé» et qu’il mette «en place les meilleures pratiques à l’échelle du Québec». Il mise beaucoup sur lui. «Les recettes sont connues. Des fois, ça prend le bon chef pour faire la recette.»

Dans le communiqué de presse, le ministre a indiqué que cette nomination «s’inscrit exactement dans ce qu’on veut faire comme type de gestion avec le projet de loi 15 pour rendre notre réseau plus efficace.»

Ex-PDG du CIUSSS (Centre intégré universitaire en santé et en services sociaux) de la Capitale-Nationale, Michel Delamarre touchait un salaire de 311 812 $. Il a pris sa retraite en avril 2022, environ six mois avant d’être mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour évaluer la situation de première ligne, de faire une tournée du Québec et de produire un rapport contenant des solutions pour en faciliter l’accès.

C’est ce rapport de presque 100 pages qu’il doit mettre en œuvre.

Michel Delamarre a pris sa retraite comme PDG du CIUSSS le 1er avril 2022. (Le Soleil, Erick Labbé/Le Soleil, Erick Labbé)

Selon les informations transmises par le ministère de la Santé, «le contrat est prévu en fonction des services rendus pour une période de six mois à raison de 20 heures par semaine pour un total d’environ 525 heures, ou jusqu’à l’épuisement du montant maximal prévu [de 118 675 $]. Le contrat pourra être prolongé au besoin.» À un tarif horaire de 226 $, le contrat pourrait donc être plus court et renouvelé plus tôt.

L’ex-PDG agit donc comme sous-traitant, son contrat a été «signé avec l’entreprise dont l’administrateur est M. Delamarre, 9463-7139 Québec inc.».

Inscrite au registre des entreprises en octobre 2022, l’entreprise figure aussi comme étant la firme Delamarre Pilon services conseils, qu’il a constituée le 25 mars 2022, soit six jours avant de prendre sa retraite. Il l’a créée avec sa conjointe, Annie Pilon, qui a travaillé comme gestionnaire au CIUSSS de la Capitale nationale, à titre de directrice adjointe. Selon les informations figurant au registre, leur firme est située à leur domicile, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le contrat avec le RUISSS a aussi été conclu avec l’entreprise. «Le RUISSS de l’Université Laval est fier de pouvoir compter sur une personne du calibre de M. Delamarre, indique M. Grantham. Il dispose d’une vaste expérience et d’une connaissance fine du réseau de la santé et des services sociaux et depuis l’octroi de son mandat, il est à l’œuvre afin de renforcer les liens entre les différentes partenaires du RUISSS dans l’optique d’atteindre les objectifs de l’organisation.»

Au ministère aussi, on assure que M. Delamarre est l’homme de la situation. «Le calibre recherché pour devenir dirigeant de la fluidité au MSSS en est un de hors-cadre. Il fallait une personne jouissant d’une très grande expérience et légitimité au MSSS et dans le RSSS (Réseau de la santé et des services sociaux). M. Delamarre est un gestionnaire de grande expérience, il est la personne tout indiquée pour relever ce défi de coordination avec brio.»

Mais contrairement à ce qu’a dit Christian Dubé, il courra deux lièvres à la fois.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.