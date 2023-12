Poursuite de 500 000$ contre la DPJ

Mais, au tribunal, M. Raiche s’est inquiété du fait que la mère biologique, qui a une sévère déficience intellectuelle, ne comprenait pas les termes de l’entente qu’on lui a demandé de signer. «Elle pensait qu’elle gardait ses droits parentaux, qu’elle allait pouvoir reprendre sa fille. J’ai soulevé ce point-là, qu’il fallait que la mère comprenne ce qui se passait.»

L’intervenante n’a pas apprécié, il y a eu une prise de bec avec M. Raiche. «Elle a dit au juge que l’entente ne tenait plus. Elle a dit qu’elle ferait une enquête administrative sur nous et qu’elle nous retirerait notre statut de famille d’accueil.»

En attendant que la DPJ propose une autre solution, le juge Luc Joly a ordonné le statu quo, que la petite reste chez M. Raiche et sa conjointe. Le lendemain, en totale violation de l’ordonnance, la DPJ est débarquée avec les policiers, arrachant l’enfant au couple pour la catapulter dans une quatrième famille d’accueil.

Une semaine plus tard, «la cheffe de service a conclu que l’enquête administrative annoncée lors de l’audience du 21 mars 2023 était désormais “caduque“, considérant que le déplacement [du bébé] ayant eu lieu le 22 mars faisait automatiquement perdre le statut de famille d’accueil aux demandeurs», peut-on lire dans la demande introductive.

Ils ont dû engager des avocats pour faire respecter l’ordonnance, la petite est revenue un mois plus tard, avec des séquelles de cet inutile placement.

Le 21 juin, le juge Joly a ordonné qu’elle y reste jusqu’à ses 18 ans.

Cette famille avait pourtant toujours été considérée comme exemplaire, tel qu’il est écrit dans une demande introductive d’instance – la première étape d’une poursuite au civil – que lui et sa conjointe ont signifiée vendredi au CISSS de Lanaudière, aussi à deux intervenantes et à une cheffe de service. «Parmi les 38 rapports rédigés par les intervenantes, aucun ne fait mention de lacunes au niveau clinique concernant les soins prodigués à [l’enfant].»

La relation avec la mère biologique est bonne, M. Raiche et sa conjointe ont développé un lien de confiance, lui envoient des nouvelles, des photos.

Le 25 janvier, une intervenante a conclu que le couple «répond aux attentes formulées quant à la collaboration entre la famille d’accueil et la mère biologique» et qu’il «accepte de collaborer au volet clinique conformément aux attentes de l’établissement». Puis, d’un claquement de doigts, la DPJ à virée capot. «La façon de procéder de la Directrice [de la protection de la jeunesse] dans le présent dossier […] apparaît être plutôt erratique», a insisté le juge Joly.

Elle n’a pas agi dans l’intérêt du bébé, mais à son encontre. «En retirant sans justification l’enfant de force, en sachant que cet acte allait à l’encontre du jugement rendu, la DPJ a malheureusement créé une situation de compromission qui n’existait pas lorsque l’enfant résidait avec les demandeurs, et ce de manière intentionnelle et malveillante».

Ce n’est pas le seul faux pas que M. Raiche et sa conjointe reprochent à la DPJ et aux intervenantes «qui ont agi par rancœur».

L’histoire commence en novembre, quand le téléphone de M. Raiche et de sa conjointe sonne en décembre 2021. Ils sont qualifiés comme famille d’accueil depuis plusieurs mois, attendent qu’on leur confie un enfant qu’ils pourraient adopter, et voilà qu’on leur propose un bébé de quatre mois «en parfaite santé» et «adoptable».

Ils n’hésitent pas une seconde.

Or, le bébé est déjà très hypothéqué. «L’enfant souffre de plusieurs conditions de santé chroniques, dont deux anomalies génétiques affectant ses capacités intellectuelles et motrices, sa vue ainsi que son système digestif», constate un médecin de l’hôpital Ste-Justine. Le couple a accepté tous les défis posés par la condition de l’enfant, lui a prodigué tous les soins requis, entre autres en ergothérapie, en physiothérapie, en ophtalmologie, en neurologie et en audiologie. «Ça ne change rien au fait qu’on l’aime à l’infini, que je veux lui dédier ma vie, mais on aurait aimé le savoir», me dit M. Raiche en entrevue.

La DPJ avait omis un autre «détail», l’enfant avait passé les 110 premiers jours de sa vie dans une famille d’accueil où elle a été victime de négligence. «Quand ils l’ont sortie en urgence en novembre, il y avait six enfants totalement négligés, ils n’étaient pas nourris, pas lavés. Il y en a qui avaient eu des sévices physiques. Le médecin qui l’a vue a dit qu’elle était en dessous des courbes, qu’elle avait été sous-alimentée.»

Tout ça est consigné dans un jugement qui confirme la lésion de droits.

Fait pour le moins surprenant, moins d’une semaine avant ce retrait en urgence, une intervenante écrivait dans un rapport que la fillette «continue de bien évoluer auprès de la famille d’accueil où elle réside», qu’elle «suit bien sa courbe de croissance» et qu’elle «adopte bien la routine familiale émise dans sa famille», peut-on lire dans la requête.

Il n’y a eu qu’une seule visite, le 26 octobre.

La demande introductive d’instance reproche aussi à la DPJ de ne pas respecter ses obligations financières avec la famille, en négligeant entre autres de rembourser les soins dont la petite a besoin en raison de son état de santé, encore ici en violation avec une ordonnance. M. Raiche a eu l’idée de saisir les comptes de banque de la DPJ. «Les demandeurs ont ainsi été contraints de mandater un huissier pour lancer des mesures d’exécution afin que la DPJ paye enfin les dépenses.»

La facture s’élevait à plus de 20 000$.

Pour l’ensemble des fautes reprochées, la famille d’accueil réclame 508 000$, plus 50 000$ en dommages punitifs.

Mais avant tout, Sylvain Raiche insiste sur ce que révèle son dossier. «On se trouve devant un organisme où des gens peuvent faire ce qu’ils veulent avec les enfants, ils font la pluie et le beau temps, n’ont pas de compte à rendre à personne. […] Ils peuvent faire des rapports teintés, remplis de mensonges, des choses qui n’ont pas eu lieu, ou pas de cette façon.»

À l’inverse, d’autres peuvent faire la différence, de la bonne façon. «Depuis qu’on a changé d’intervenante, c’est formidable. On s’envoie des cartes de Noël, les visites se passent bien, on prend des cafés. Il y a une belle collaboration, une belle chimie.»

Et c’est la petite, du haut de ses deux ans, qui en profite.

