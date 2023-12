«Ils m’ont dit que c’était la pègre»

Jeanne-d’Arc Lamy était la femme de Louis-Georges Dupont, ce policier de Trois-Rivières retrouvé mort le 10 novembre 1969 dans son véhicule de service.

Dans son carnet, Jeanne d’Arc mentionne plus d’une fois le nom de Jean-Marie Hubert, un policier corrompu, c’est lui qui a monté la «preuve» que Louis-Georges s’était suicidé, qui est allé chercher une lettre d’un médecin le matin de la découverte du corps pour attester que son collègue était déprimé, qui a mené l’enquête que personne ne lui a officiellement confiée.

Le suicide est vite devenu la thèse officielle, elle l’est encore aujourd’hui.

Mais cette thèse ne cesse de s’étioler, les preuves démontrant que le sergent-détective Louis-Georges Dupont a été assassiné s’accumulent. Il devient évident que le policier a payé de sa vie son témoignage devant la Commission de police, où il a révélé comment Hubert et deux autres policiers, membres de l’escouade de la moralité, contrôlaient et tiraient profit de la prostitution.

Il dérangeait, enquêtait, on l’a réduit au silence.

D’où l’importance de ce carnet rouge que noircissait Jeanne-d’Arc Lamy dont on a appris l’existence lundi, dans une conférence de presse à Trois-Rivières. C’est Robert Dupont, un des deux fils de Louis-Georges, qui l’a trouvé en vidant le logement de sa sœur Johanne, décédée en janvier, suivie par son frère Jacques en juillet.

Elle y relate des discussions qu’elle a eues au début des années 1980, alors que la famille contestait la version officielle. «Les échevins […] ont dit à Hubert qu’ils ne me donneraient aucune pension [de veuve] de mon 5000 $ d’assurance non plus si je laisserai pas fermer le dossier.»

Elle a écrit aussi, «le maire Gilles Beaudoin […] a caché que l’ex-détective Denis Leclerc […] savait [au sujet du] char noir devant ma maison durant les cinq jours de la disparition de mon mari.»

Avant de disparaître, Louis-Georges Dupont était nerveux, il avait peur, le disait à sa femme. Et lorsqu’il est allé conduire sa fille Johanne à l’école le matin du 5 novembre, il agissait comme un homme traqué, pas déprimé.

Ça n’a jamais été pris en compte.

Robert avait aussi apporté une photo de son père prise par l’Institut médico-légal de Montréal où on voit clairement des taches de boue sur le manteau qu’il portait quand on l’a trouvé au petit matin du 10 décembre, un autre élément qui vient corroborer la thèse du meurtre, selon laquelle Hubert, Dallaire et Buckley ont tendu un guet-apens à Dupont, l’ont séquestré dans une cabane à Champlain pendant cinq jours, avant de lui tirer dans le dos, de déplacer son véhicule de service en bordure du boulevard Saint-Jean et de le placer à l’intérieur.

La rigidité de son corps correspondait à une mort récente.

Il flottait dans un habit qui ne lui appartenait pas.

Photo de Louis-Georges Dupont annotée par son fils Robert, qui relève des blessures et des taches de boue. (fournie par la famille)

Ce qui est fabuleux dans ce dossier que je suis depuis plus de 20 ans, c’est que la multiplication des preuves au fil des années ne fait pas sourciller les autorités, tant à Trois-Rivières qu’à Québec, qui ont l’air de tenir à ce que l’affaire reste classée. Personne ne semble se formaliser que, depuis 54 ans, les dés sont pipés.

C’est à Stéphane Berthomet qu’on doit les derniers développements, l’ex-policier s’est passionné de cette affaire depuis 2015, à l’origine sans parti pris pour une thèse ou l’autre. Mais bien vite, il a réalisé que l’histoire du suicide était cousue de fil blanc, qu’elle ne servait qu’à couvrir un crime fomenté par ceux que sa disparition arrangeait.

Berthomet a fait une balado de 10 épisodes sur OhDio, a écrit un livre puis un documentaire de deux heures diffusé jeudi dernier à Radio-Canada, où il fait de nouvelles révélations. Il a entre autres retracé un photographe, Terry Charland, qui a vu des photos du dos entier et du torse de Dupont, des photos qui n’ont jamais été rendues publiques.

Les autorités soutiennent qu’il n’existe que quatre photos prises à l’autopsie, on y voit des trous laissés par une balle, sans pouvoir savoir où ils se situent sur le corps.

C’est majeur.

Parlant de l’autopsie, l’expert en erreurs judiciaires Jean-Claude Bernheim a révélé jeudi que le médecin qui a procédé à l’autopsie, Jean Hould, a échoué à obtenir son diplôme de pathologiste, qu’il n’avait pas les qualifications pour agir à titre d’expert. Il ne faut donc pas s’étonner des gribouillis qui ont fait office de rapport en novembre 1969, des observations que Bernheim a qualifiées de «superficielles et incomplètes».

Bref, à part pour ceux que ça arrange de continuer à prétendre qu’il s’agisse d’un suicide, il devient difficile, voire impossible, de ne pas en arriver à la conclusion qui s’impose: Louis-Georges Dupont est mort parce qu’il était intègre, parce qu’il était un empêcheur de tourner en rond dans un service de police corrompu jusqu’à la moelle.

Et, 54 ans et un mois plus tard, il est temps que la ville de Trois-Rivières rétablisse l’honneur du policier – et le sien – en admettant qu’il est mort en service et en saluant l’honnêteté et l’intégrité de cet homme qui n’a fait que son devoir.

La mascarade a assez duré.

