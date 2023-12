Les trésors de John McGrath

Une collection évaluée à 200 000 $.

Du lot, de grands classiques «des gros groupes de rock», des albums des Beatles, de Led Zeppelin, de Yes. John n’en voulait plus. «C’était dans les années 1970, je vivais une crise existentielle, j’étais dans l’alcool, la drogue, je fumais la cigarette. Un moment donné, j’ai levé les yeux et j’ai dit : “Seigneur, fais quelque chose!”»

Il ne m’a pas raconté l’histoire dans les détails, mais toujours est-il que le seigneur lui a proposé de faire un grand ménage. Jusque dans sa collection de disques achetés au fil des ans, les premiers «dans les années 50, des 78 tours chez St-Cyr et frères, qu’il payait 59 sous. «Ce qui était respectable, je le vendais, et ce qui était diabolo, je le détruisais.»

Il a aussitôt regarni ses tablettes. «J’ai acheté une collection de disques gospel, il y avait des artistes connus qui s’étaient convertis comme moi, comme Johnny Cash.»

Tout ce que je connaissais de la musique gospel avant d’aller m’attabler dans un café avec John McGrath, c’est le film Rock’n nonne avec Whoopi Goldberg, qui date de 30 ans. Je pensais que c’était de la musique religieuse qui donne le goût de danser, qu’il fallait que ça soit chanté en chœur, idéalement dans une église.

C’est entre autres ça.

Mais ce n’est pas ce que John écoute et surtout, ce qu’il fait jouer dans les émissions de radio qu’il produit depuis le début des années 1990. C’est pour ça qu’il voulait que je le rencontre, pour me parler de cette musique à qui il voue un véritable culte. «Il y a tous les styles de musique en gospel, de la pop, du country, du soft rock, du easy listening, du contemporain…»

Il y a même du métal et du rap chrétiens.

On est loin de Whoopi.

Une partie de la collection de John McGrath (Frederic Matte)

D’aussi loin qu’il se souvienne, John a toujours voulu faire de la radio, il a «diffusé» ses premières émissions pour sa voisine quand il était enfant. Il s’est naturellement tourné vers une formation pour être animateur, a entre autres été «l’annonceur maison au Woolco Giffard».

En 1991, il convainc une première station basée à Champlain dans l’État de New York de lui faire confiance. «Eux, il faisait deux heures de musique chrétienne par jour en français et moi, je fournissais 15 minutes, ça s’appelait Chants d’inspiration. Je leur envoyais ça sur des cassettes, c’était diffusé jusqu’à Montréal, Valleyfield, même ici», en altitude.

Pour d’autres stations, il envoyait des bobines. «Ça, c’était lourd, les bobines, et ça coûtait cher à envoyer! Après il y a eu les cassettes, c’était moins lourd et moins cher, après il y a eu les CD, encore moins lourd et moins cher et là, on a juste à télécharger ça et c’est parti!»

À presque 75 ans, John enregistre encore des émissions pour CKZW, la radio gospel du Québec, une station AM qui est aussi sur internet, à raison de deux demi-heures par semaine, diffusées le samedi et le dimanche. Le titre est simple : Les trésors de John McGrath. Et quand il fait ses émissions, il binge, il les enregistre à la chaîne et les envoie en bloc. Quand je l’ai rencontré, il venait d’envoyer ses émissions jusqu’en… juin.

Sa collection de musique est tellement imposante qu’il n’a, depuis qu’il fait des émissions, à peu près jamais fait jouer le même morceau deux fois. Et il tient mordicus à une chose, «il faut ne faut pas que ça sonne religieux.»

Désolée, Whoopi.

John McGrath connait sa collection par cœur. (Frederic Matte)

John enregistre ça dans le confort de son foyer, il a converti une pièce de son logement en véritable studio de radio, avec une bonne vieille console trônant au centre. «Je me suis acheté une console, elle est analogue. Je voulais que ce soit comme à l’époque pour pouvoir faire jouer des cassettes, des CD, des longs-jeux.»

Il dit des longs-jeux.

Le café bu, il m’a invitée à le suivre dans son antre, m’a fait signe de m’assoir sur une chaise dans un coin, le seul espace dégagé de la pièce. Aux murs, sur le plancher, des étagères et des boîtes remplies de disques, de CD, de cassettes, le tout classé par ordre alphabétique et par provenance avec un code de couleurs.

Trois fois père, quatre fois grand-père, John s’est installé avec une joie évidente devant sa console.

Il est devenu un enfant.

Il a balayé les étagères du regard, a tiré une pochette, en a sorti avec précaution un disque vinyle. «Tiens, je vais te faire jouer le groupe Servent, c’est comme du rock contemporain», qu’il m’a annoncé tout content, avant de déposer tout doucement le précieux microsillon sur sa table tournante Stanton et d’y déposer l’aiguille.

Il m’a fait écouter La vie est belle, de la pop de la Française Peggy Polito, puis Amour féroce du Québécois Luc Gingras, suivi de Parlons de Jésus de Jacques Bilodeau, du bon vieux country. «Il a 75 ans, c’est un des plus vieux de la province. Je t’en mets une dernière?»

Je n’ai pas eu le temps de répondre.

Un couplet, un refrain, John était déjà retourné dans sa collection. «Tu connais BJ Thomas? Toute la pluie tombe sur moi? Je vais te faire jouer ça, écoute comment le son est bien réparti, c’est du Middle of the Road.» Et hop, le CD de BJ s’est engouffré dans la fente du lecteur et John de se mettre à taper du pied sur Jesus Is Your Best Friend.

Je vous disais, un enfant.

Et c’est là toute la beauté de cette histoire, c’est de voir cet homme si rayonnant, porté par cette musique où «on remplace bébé par Jésus». La musique, c’est un prétexte. «Je suis chanceux d’avoir cette passion-là. J’ai toujours fait ça avec un cœur aimant.»

Ça s’entend.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.