DPJ : «On fait ce qu’on peut»

Et qui de mieux placées que celles qui ont les mains dedans.

Directrice depuis 12 ans, Mme Brown n’a pas hésité avant de m’accorder une entrevue pour discuter du cri du cœur de ses employés. «Quand j’ai une demande, j’accepte. Et des fois, je dis que ce n’est pas moi la meilleure personne pour répondre, mais mes intervenantes, et je leur dis : « parlez-leur, c’est elles qui ont des choses à dire. Chez nous, c’est assez ouvert!»

C’est tout à son honneur.

Ainsi, lorsque l’intervenante Karine Boily-Grant l’a informée la veille de la publication d’une lettre ouverte dans Le Soleil et les autres coops de l’information, elle n’a pas essayé de l’en empêcher. «On m’a avisée en toute transparence. Je pense que tout peut se dire dans la vie.»

Ce que ces 84 intervenantes ont dit dans leur lettre ouverte, c’est qu’elles n’arrivent pas à faire leur travail comme elles devraient le faire. Elles montrent du doigt l’incapacité à faire des suivis adéquats, le manque d’expérience de certaines intervenantes qui doivent prendre des décisions lourdes de conséquences, l’impact sur les enfants du manque de familles d’accueil.

Ce genre de sortie publique est très rare.

«Je partage plusieurs de leurs préoccupations et je suis au courant, je fais la tournée des équipes, explique Mme Brown. Mais il y a certains constats que je nuance, des choses que je ne sais pas où elles ont pris ça», comme le nombre de cas moyen par intervenante qu’elle estime trop élevé, l’absence de temps supplémentaire. «On l’offre depuis un an.»

Par rapport au manque d’expérience, Mme Brown convient que «dans une équipe sur les 14, 15 équipes», c’est possible que l’intervenante la plus expérimentée ait juste un an et demi d’expérience. Mais c’est une équipe qui est en région, plus loin, où effectivement on a plus de difficultés. C’est un bureau plus vide, mais ce n’est pas la norme.»

N’empêche, on y est plus à risque d’erreurs.

Et les erreurs peuvent avoir de graves conséquences.

Caroline Brown a connu l’avant-réforme Barrette en 2015, où la protection de la jeunesse a été fusionnée à l’ensemble du réseau de la santé. «Avant, on perdait notre ancienneté si on partait. Avec la réforme, on a perdu beaucoup de monde. C’est malheureux, on a dû tout rebâtir et le réseau est encore en rattrapage. On est encore à rebâtir. Quand on a de nouveaux travailleurs, notre défi est de les garder plus que deux ans.»

Il n’était pas rare, avant, de voir des intervenantes avec 15 ans d’expérience.

Là, quelques-unes en ont sept, huit.

La directrice convient qu’il n’y a plus assez de personnel, que ses équipes «ne livrent pas 100% des services». Qu’on va au plus urgent. «On fait du mieux qu’on peut avec les gens qu’on a. Et quand on sait qu’une situation a été échappée, ça nous scie les jambes. Mais on l’assume, parce qu’on est imputables.»

L’autre gros problème de la DPJ, partout au Québec, c’est la pénurie de familles d’accueil. «Chez nous, il nous manque entre 30 et 50 familles. Idéalement, on devrait avoir 15% à 20% de places pour faire de bons pairages. Mais là, quand on n’a pas de familles, le pairage ne se fait pas ou il se fait loin...»

Presque en désespoir de cause, la DPJ de Chaudière-Appalaches a fait une offensive particulière pour recruter des familles en présentant sur la page Facebook du CISSS un vrai enfant qui n’a nulle part où aller. «On l’a fait trois fois, les deux premières, c’était des ados. Ils étaient d’accord, on les a préparés pour ça, ils ont participé à la rédaction de leur profil personnalisé. Ça a été une façon de leur donner une voix, d’être responsable d’une partie de leur histoire.»

Dans les deux cas, on a trouvé un bon match. «Ça a très bien fonctionné, on a eu deux placements super, les enfants sont contents!»

La semaine dernière, la DPJ a présenté un troisième enfant, toujours en modifiant son prénom et en évitant certains détails trop précis. «J’ai 5 ans et je suis à la recherche d’une famille d’accueil qui pourrait faire une énorme différence dans ma vie. Je suis très jeune, mais j’ai déjà traversé plusieurs situations difficiles. J’ai de la misère à exprimer mes émotions et pour m’aider, j’aurais besoin de parents compréhensifs et patients m’offrant un encadrement soutenu.

Je suis un petit garçon curieux et très intelligent. J’aime avoir l’attention de l’adulte et faire des activités telles que sauter dans une piscine et jouer avec mes camions. Je suis un enfant souriant et rieur. L’idéal serait d’être dans une famille avec des parents sans enfant qui peuvent me donner un foyer sécurisant et stable afin de me permettre de rétablir ma confiance envers les adultes. J’espère trouver une famille qui prendra soin de moi.

Dydy»

Le statut a été partagé 8000 fois, 355 personnes ont laissé un commentaire. Mais surtout, «65 personnes se sont montrées intéressées et on a retenu sept candidatures. Maintenant, on va voir celle qui convient le mieux, mais on est sûr de trouver.»

Le gros luxe, avoir le choix.

Elle garde bon espoir que, à l’instar des deux fois précédentes, la DPJ puisse compter sur quelques familles d’accueil qui n’auront pas été retenues, qui pourraient héberger un autre enfant. «On fait un blitz, on a dégagé du personnel pour analyser les dossiers. Si on pouvait aller chercher huit, neuf, dix familles...»

Même si la formule fonctionne bien, Mme Brown ne compte pas en faire une pratique courante. «On n’en fera pas 10, mais bon, on est content que ça ait fonctionné. Même si en même temps ce n’est pas drôle qu’on en soit rendu là...»

