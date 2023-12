La révolution dont personne ne parle

«C’est parce qu’avant, j’avais pas le droit d’en boire.»

Avant, c’est quand elle était en couple avec celui avec qui elle se trouvait devant le tribunal pour déterminer la garde de leurs enfants. Mais, pour une rare fois à la cour civile, des mesures avaient été prises pour qu’elle ne voie pas son bourreau, et vice-versa.

Il ne pouvait pas voir ce qu’elle buvait.

L’exemple peut paraître anecdotique, mais il témoigne d’une véritable révolution en justice civile où, contrairement au criminel, la présence ou non de violence conjugale ne faisait pas partie de l’équation quand venait le temps de trancher les modalités d’un divorce ou de tout ce qui a trait aux enfants. «En justice civile, les parties sont considérées comme étant égales, on fait donc abstraction du fait qu’il y a une victime», m’explique à l’écran Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop, un organisme sans but lucratif qui offre entre autres des services juridiques à prix modique.

Même si, dans un couple, une des deux parties exerçait son emprise sur l’autre. «Quand il y a de la violence conjugale, l’auteur de violence va souvent utiliser des éléments pour contrôler l’autre, comme le droit de savoir où sont les enfants. En sachant où sont les enfants, il peut savoir où est l’autre parent et continuer à maintenir son contrôle», illustre Justine Fortin, avocate et directrice des services aux personnes victimes et survivantes chez Juripop.

Alors, pendant qu’on met sur pied, au criminel, des tribunaux spécialisés en violence conjugale et familiale et qu’on offre plus de soutien pour accompagner les victimes, au civil, on est à des années-lumière.

En fait, on est complètement aux antipodes. «La pratique générale des avocats en droit familial, c’est de dire à la victime de ne pas en parler, de ne pas dire qu’il y a de la violence conjugale parce que ça risque de la décrédibiliser, ça risque d’être perçu comme une forme de chantage pour faire pencher la balance, comme de l’aliénation parentale. Alors on leur dit de ne pas en parler pour ne pas que ça se retourne contre elles, pour les protéger.»

C’est fou, non?

Justine l’admet, elle a fait comme tout le monde, elle a suggéré à des victimes, le plus souvent des femmes, de tenir ça mort, même si elles étaient mortes de peur à l’idée d’aller témoigner en présence de leur bourreau, parfois même de répondre directement à ses questions.

Le tribunal est le prolongement de cette violence.

Et c’est là où entre en scène Juripop, qui a reçu une subvention du ministère de la Justice pour «renverser la vapeur». Depuis un an et demi, Justine et ses collègues ont la difficile mission de plaider pour que la justice civile tienne compte de la violence conjugale quand il y en a, pour que les juges accordent des «mesures d’adaptation», comme de permettre à la victime de ne pas être en présence de son bourreau, même ne pas le voir.

Parce que l’emprise, ça va loin. «Il y en a qui ont des codes quand ils ont en public, comme par exemple se gratter le bras qui veut dire « tais-toi ». Alors s’il y a un contact visuel, ce contrôle-là peut continuer à s’exercer.»

Une femme qu’a représentée Juripop a pu bénéficier de cette mesure d’adaptation et vous savez ce qu’elle a répondu quand on lui a demandé ce qu’elle avait apprécié? «Je pouvais m’assoir comme je voulais, je n’avais pas peur de croiser son regard.»

Ça va jusque-là.

Avoir été dans la même salle d’audience, elle aurait été tétanisée, comme toutes celles – et ceux – qui doivent se serrer les dents. «Il ne faut plus occulter la violence, il faut la mettre au centre. Et quand on a un témoignage qui est fait dans un contexte sécuritaire, on obtient une meilleure preuve, et on va avoir un droit de la famille qui protège les victimes et les enfants», vise Sophie.

On en est aux premières pierres.

Dans quelques causes, Juripop a réussi à obtenir un «avocat paravent», c’est-à-dire, comme me l’explique Justine, «un avocat indépendant qui ne représente personne et qui pose les questions dans les contre-interrogatoires». Comme ça, les questions ne sont pas des outils de tortures et les réponses ne marinent pas dans la soumission.

Juripop a demandé à ceux qui ont obtenu cet accommodement ce qu’ils en ont pensé. «Les personnes ont dit : « je me sentais plus libre de parler », « j’ai pu parler en détail de ce que j’ai vécu ».»

Sans ça, ça aurait été motus et bouche cousue.

Et c’est toujours comme ça dans la grande majorité des cas. «Chaque fois qu’on veut une mesure d’adaptation, il faut faire une demande au tribunal, il faut convaincre le tribunal de nous l’accorder. Ce qu’on fait présentement avec la subvention, c’est de faire de la jurisprudence qui va pouvoir être plaidée après, pour que ça devienne automatique. Idéalement, il faudrait que ça devienne intégré comme au criminel.»

Pour que les victimes puissent s’assoir comme elles veulent.

Et boire un bon café.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.