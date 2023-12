Voici ce que Marcel* aurait pu faire

Quand son ordi a figé, il a figé aussi.

Il a été pris par surprise. «J’étais sur internet en train de lire différents articles de nouvelles et, en cliquant sur fenêtre… boom, la fameuse fenêtre se Microsoft Security apparaît : « attention vos données sont en danger … contactez-nous à ce numéro … et SURTOUT, ne fermez pas votre appareil. Tout ça en anglais, évidemment.»

Son cœur a fait trois tours. «Même si je suis habitué et sensibilisé, j’avoue que ma pression a commencé à monter. C’est vrai qu’ils sont très habiles à faire peur.»

Les points communs avec l’histoire de Marcel s’arrêtent ici. Renaud a fait ce que Marcel aurait dû faire. «Je me suis calmé et voici ce que j’ai fait après une minute de réflexion.» Et je me suis dit que je partagerais ça avec vous, au cas où ça vous arriverait, les fraudeurs sont particulièrement actifs par les temps qui courent.

Son principal conseil est d’une simplicité désarmante : il faut faire «tout le contraire» de ce qu’ils vous disent.

La première chose que Renaud a faite, puisqu’on insistait sur le fait qu’il ne devait pas fermer son ordinateur, c’est de le fermer. «Je ne l’ai pas fait en utilisant la fonction de Windows, mais en appuyant le bouton de démarrage de l’appareil … parfois il faut le tenir enfoncé plusieurs secondes. Pourquoi ne pas avoir utilisé la fonction de Windows? Parce que dans certains cas, l’arnaqueur pourrait déjà y être en contrôle.»

Pas de risques à prendre.

Soyez attentifs, ça se complique un peu. «J’attends 30 secondes et réouvre mon appareil. Tout est correct. Je réouvre Edge [ou votre navigateur favori]… pouf, la fenêtre de Windows Security est encore là. Pas de panique, ça doit être dans la cache d’Edge. Je vais vider l’historique et referme à nouveau mon appareil, cette fois-ci avec la fonction Windows, pour vérifier si ça fonctionne correctement.»

Prise 2. «Trente secondes d’attente… je réouvre mon appareil et je passe un scan complet de mon antivirus, Bit defender, pour nettoyer les écuries, ça a pris 2 heures.»

Ça achève.

«Je réouvre, tout est beau. J’ouvre Edge et tout est correct!»

Le fraudeur au bout du fil n’a donc pas reçu l’appel de Renaud au numéro indiqué à l’écran, il n’a pas pu prendre le contrôle de son ordinateur, n’a pas pu lui faire croire qu’une personne avait piraté sa carte de crédit et acheté de la pornographie infantile aux États-Unis, n’a pas pu lui dire qu’il risquait de graves conséquences, de perdre sa réputation.

Il n’a pas pu lui proposer d’être transféré à sa compagnie de carte de crédit où, contre un versement facile de 1000$, tout allait être effacé.

Le poisson n’a pas mordu.

Tant qu’à être dans les conseils, voici ce que Renaud vous suggère pour ne pas vous retrouver le bec à l’eau. «Prenez régulièrement une copie COMPLÈTE de votre ordinateur. Quand vos autres options ne fonctionnent pas pour reprendre le contrôle de votre appareil, ça vous laisse une option: on efface tout et recommence en rechargeant cette copie.»

En gros, il faut protéger votre cocon numérique des intrus comme votre chaumière. Vous ne laisseriez pas vos portes débarrées, non? «Je n’en reviens pas comme les gens sont imprudents. Ça prend un bon antivirus avec les fonctions antispam, antihameçonnage, etc... Il faut aussi appliquer les mises à jour de vos logiciels».

Surtout, «TOUJOURS rester calme et réfléchir» avant de faire quoi que ce soit.

D’autres lecteurs m’ont écrit pour me confier qu’ils sont aussi passés à un cheveu de tomber dans le panneau, celui-là ou un autre, les pirates ont une imagination débordante pour trouver des scénarios où vous êtes le poisson. Des scénarios parfaits où, finalement, vous devenez une victime totalement consentante à vous faire arnaquer.

C’est vous, au fond, qui ouvrez la porte au voleur.

* Prénom fictif

