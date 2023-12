«L’éléphant était là, je ne le voyais pas»

«À la fin, je l’ai remercié...»

Et là, Marcel a sauté sur son téléphone pour appeler son fils et lui dire ce qui venait de lui arriver, comment il était passé à un cheveu d’aller crouler en prison.

-Papa, voyons…

-Quoi?

-Ben là, tu t’es fait arnaquer…

-Ben non!

-Ben oui!

Ben oui, Marcel venait de tomber dans le panneau d’une cyber arnaque classique, il avait mordu à l’hameçon tendu par un fraudeur de l’autre côté de son écran d’ordi. «Mon fils m’a mis en contact avec un de ses amis qui s’y connaît là-dedans, il m’a décrit toutes les étapes et c’est exactement comme ça que tout s’était passé…»

Comme ça. «C’était vendredi passé, je travaillais sur un texte à l’ordinateur quand tout a bloqué, je n’arrivais plus à faire quoi que ce soit. Puis, il y a eu un message de Microsoft Security Center à l’écran qui disait : “Appelez-nous à ce numéro-là, il y a un danger pour vos données”. Le message était en anglais, déjà, en anglais...»

Dans le sens de «j’aurais dû allumer, mais je ne l’ai pas fait».

Le gars au bout du fil, qui attendait que le poisson morde, parlait aussi seulement anglais. «J’ai demandé des services en français, mais il m’a dit que ce n’était pas possible. Il m’a mis en confiance, il m’a dit : “Calmez-vous, ne vous en faites pas, nous avons tout ce qu’il faut pour vous aider, pour régler le problème.”»

Le gars a demandé à Marcel d’installer un logiciel sur son ordinateur pour lui en donner l’accès, un logiciel de type TeamViewer ou Zoho Assist, couramment utilisés pour du soutien technique à distance. «En soi, ce ne sont pas des logiciels malveillants, c’est la personne à l’autre bout qui va en faire une utilisation malveillante.»

Et là, le gars a mis son plan à exécution. «Il a pris le contrôle de mon ordinateur, il a fait un scan, je voyais tout ça à l’écran. Et là, il me dit : “Quelqu’un a pris le contrôle de votre carte de crédit et il a fait l’achat de pornographie infantile en ligne”. Il continue : “C’est un gros crime, vous êtes dans le trouble. En plus, c’est aux États-Unis, c’est vraiment un crime très grave là-bas”. Et il me dit aussi : “Votre réputation est compromise”.»

Bang. «Là, tu es accroché.»

Il a un dernier éclair de lucidité, il va consulter ses comptes bancaires en ligne, rien n’a bougé. Il va ensuite sur son compte de carte de crédit, mais il n’arrive pas à y accéder. Il ne sait pas si c’est à cause de la panique ou s’il y a un problème avec le site, mais le fait est qu’il n’arrive pas à consulter ses dernières transactions.

À partir de là, la rationalité a complètement largué Marcel qui n’a qu’une idée en tête : échapper à une miteuse prison américaine où il sera écroué avec l’étiquette de pédophile.

Ça tombe bien, le gars à l’autre bout du fil est là pour ça. «Là, il m’a mis en contact avec un responsable de la CIBC, t’es entre leurs mains... Le gars de CIBC Canada, il parle aussi anglais, je lui ai demandé : “Vous êtes où?” Il m’a dit : “Washington”. Le gars de la CIBC Canada est à Washington… C’est gros comme un éléphant, mais tu ne le vois pas!»

La prison, il faut éviter la prison et le déshonneur.

Le gars de la CIBC lui offre une solution toute simple, un paiement facile de 1000 $. «J’ai dû faire un dépôt. Il m’a dit : “Tout est ok, on a votre dossier en main et on va vous rappeler s’il y a quelque chose”. J’étais soulagé, je l’ai remercié de m’avoir aidé!»

Puis, Marcel a appelé son fils.

Même sa conjointe est tombée dans le panneau. «Je le voyais en panique, je lui demandais ce qui se passait, mais il me disait : “Je ne peux pas t’en parler, c’est trop grave, ils m’ont dit de ne pas en parler à personne”. J’étais complètement chamboulée.»

Depuis une semaine, il a parlé de sa mésaventure autour de lui, il a d’abord réalisé que ce qui lui est arrivé est «cas classique» d’hameçonnage, que ça n’arrive pas seulement à des retraités comme lui. «Je suis du genre à avoir le même mot de passe partout, je n’avais pas d’antivirus, je n’étais pas sensibilisé à ça. J’avais un faux sentiment de sécurité, je me disais : “Pourquoi quelqu’un prendrait la peine de venir m’arnaquer, moi?”»

Il a eu sa réponse.

L’hameçonnage peut se faire aussi par courriel ou par texto, c’est d’ailleurs plus fréquent qu’on le pense. Seulement pour les trois premiers mois de 2023, les Canadiens se sont fait soutirer 6,5 millions de dollars après avoir reçu un texto frauduleux, selon des données du Centre antifraude du Canada. C’était 13 millions en 2022, juste pour les textos.

Dans l’entourage de Marcel, d’autres personnes ont été approchées par des fraudeurs, d’autres sont venues bien près de se faire prendre, même une personne qui travaille avec des technologies de traque. «Ce qu’ils font, c’est qu’ils arrivent à créer un sentiment d’urgence, de panique, et après, ça va tellement vite!»

Marcel aurait bien trouvé quoi faire avec les 1000 $ envolés avec Noël qui s’en vient, aussi avec le temps qu’il a perdu à changer ses cartes de crédit et ses mots de passe. Mais ce n’est pas ce qui lui a fait le plus mal dans cette histoire. «Ce qui reste, c’est la honte de s’être fait prendre, de ne pas avoir allumé. C’est l’amour propre qui est endommagé.»

Il m’a raconté sa mésaventure pour vous éviter ça, pour que vous voyiez l’éléphant.

Avant qu’il ne vous trompe.

* Prénom fictif

