La petite fille qui voulait être grande

Le cheval, c’est ce qui l’a sauvée.

Elle était toute petite encore, à sa toute première journée d’école où elle ne connaissait personne dans sa classe, qu’elle se sentait déjà un peu différente des autres, mieux dans son imaginaire que dans la vraie vie. Parce que la vraie vie au milieu des années 1950 ne laissait pas de place à l’imagination, toute prise qu’elle était par la religion, par les convenances et la «bonne» éducation.

«La petite» Jacqueline ne cadrait pas.

Et, parce qu’elle ne pouvait pas s’échapper en vrai, elle s’est échappée dans sa tête, d’abord en se faisant un premier ami, un poney qui l’attendait à l’extérieur de la classe, qui l’accompagnait partout, à la maison, au gymnase pendant que les autres élèves jouaient au ballon chasseur, jusque dans l’auto avec ses parents.

Après, elle s’est réfugiée dans des manies de classement de ses trois paires de souliers, comme pour s’imposer des règles qui étaient les siennes.

Puis, elle s’est évadée dans le dessin. «Ma mère voulait que j’apprenne le violon, mais je ne voulais pas faire de musique, je voulais dessiner. Elle était une grande musicienne, elle jouait du piano, et elle voulait que je fasse de la musique.»

Jacqueline était aussi fascinée par ceux qu’on appelait à l’époque les «Indiens», elle est devenue anthropologue.

Cette petite devenue grande a eu envie de raconter cette histoire pour tous ceux et celles qui, comme elle, ne comprennent pas pourquoi il faut toujours faire comme les autres. Et elle l’a fait en utilisant le crayon pour faire ce qu’elle aime le mieux : dessiner. «J’ai voulu raconter mon histoire en faisant une bande dessinée, avec les codes du neuvième art.»

En fait, elle a redonné vie à «la petite» qui avait été d’abord un personnage créé en 2015 pour une performance, à l’invitation d’une amie poète.

Quand la COVID a frappé, la petite Jacqueline, elle, a frappé à l’imaginaire de la grande. «La petite fille m’est revenue, j’ai eu l’idée de la dessiner. Je me suis mise au travail pour transposer l’histoire de la performance vers la bande dessinée, ou tout doit être fait pour faciliter la lecture. Il faut une cohérence entre l’image et le texte, les deux doivent se compléter.»

Elle a mis trois ans de travail pour compléter cette œuvre d’une centaine de pages, La petite fille qui dessinait en parlant.

Publiée chez Moëlle Graphik, la BD de Jacqueline fait 112 pages. (Erick Labbé/Le Soleil)

Le résultat est remarquable, les dessins, magnifiques et l’histoire, fascinante. Jacqueline nous fait plonger dans le Québec des années 1950, dans cette grande noirceur où l’Église régnait sur les âmes, où les «bonnes sœurs» faisaient l’école avec autorité, à l’époque où papa avait raison même quand il avait tort.

Mais le plus beau, c’est que cette histoire, mises à part les «bonnes sœurs», la cuisine sur le poêle à bois et les veillées aux morts dans le salon, ça peut se passer aujourd’hui.

Des petites comme Jacqueline, il y en a tout plein.

Et des petits.

C’est d’ailleurs surtout pour ça que Jacqueline a tenu à la dessiner et à l’écrire. Et pour sa petite-fille Marianne, à qui elle l’a dédicacé. «Elle a huit ans, je trouve qu’elle me ressemble quand j’étais à son âge. Elle est spéciale. Avec ce livre, j’aimerais que des adultes, que des adolescents, que des parents puissent se reconnaître.»

Elle y voit la clé d’une serrure. «J’imagine que la lecture du livre pourrait être le point de départ d’une discussion à partir d’une question: « te reconnais-tu? »»

Une preuve aussi dans le livre que l’histoire se répète, la petite Jacqueline grandit en pleine guerre froide, alors que la menace d’une explosion nucléaire place. «Le soir à la télé, on voyait des images d’explosions, et à l’école, on avait des pratiques de comment réagir en cas d’attaques nucléaires. Il fallait se cacher en dessous des bureaux.»

Pas très efficace, mais bon.

«Quand j’étais au début du processus, la Russie a envahi l’Ukraine et lui a déclaré la guerre. C’était en février, et en mars, on parlait de possibilités d’explosions nucléaires.» La tension était à son comble, on retrouvait les tensions des blocs d’antan, l’impression d’être dans un baril de poudre en priant pour que personne ne jette une allumette.

Les jeunes Ukrainiens se cachent sous terre.

Jacqueline a demandé conseil à des experts de la BD pour bien en maîtriser les codes narratifs. (Erick Labbé/Le Soleil)

Ce livre pour Jacqueline, c’est aussi une réponse pour les jeunes qui se sentent d’impuissants observateurs d’un monde qui sombre dans la guerre et la violence, un monde qu’ils ne comprennent pas et sur lequel ils n’ont aucune emprise. «Ce n’est pas pour ça que je l’ai fait au début, mais l’idée est venue après, que ça devienne un outil, de faire œuvre utile.»

L’imagination pour échapper à la solitude.

Et à la peur.

J’ai demandé à Jacqueline, qui vient tout juste de souffler ses 75 bougies, ce que serait sa petite aujourd’hui. «Elle aime beaucoup la nature, elle serait sensible au discours sur l’environnement, elle se sentirait interpellée. Elle aurait été à la garderie, elle aurait plus socialisé, elle aurait peut-être des services à l’école, aussi plus d’espace pour exprimer sa personnalité.»

Peut-être que sa mère lui achèterait le tutu dont elle a tant rêvé. «Je voulais tellement danser, j’aurais tellement aimé ça.»

Elle «aurait voulu être encouragée. C’est ça, encouragée.»

Aux parents, elle dit ceci : «Si t’as des enfants, leurs goûts peuvent être différents des tiens et aujourd’hui, il y a des espaces pour qu’ils puissent s’épanouir. Au lieu d’être stressé parce que ton enfant est différent, sois heureux parce qu’il est différent. Demande-toi « qu’est-ce que cet enfant-là porte en lui? » Quand j’ai annoncé à mon père que j’allais étudier aux Beaux-Arts, il était bien découragé...»

Mais, au moins, «il m’a respectée».

Envers et contre tous, contre les dogmes et les conventions, Jacqueline a poursuivi sa propre chevauchée. «Encore aujourd’hui, je suis encore beaucoup dans mon imaginaire. » Artiste jusqu’au bout des ongles, elle sculpte, elle peint, elle partage son temps entre ses deux ateliers et son fidèle compagnon, Simon, qui lui permet de créer.

De s’envoler à dos de cheval.

***

