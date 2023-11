Les dindes de Joe Biden et les prématurés de Gaza

Quarante-six millions d’autres n’auront pas cette « chance ».

Parce qu’il se mange bon an mal an environ 46 millions de ce lourdeau volatile pour la fête de la Thanksgiving, cette fête traditionnelle qui remonte à 1621, un an après qu’une poignée d’Anglais soient débarqués du Mayflower pour fonder une toute nouvelle colonie. Après un hiver particulièrement rude, ils ont célébré les récoltes l’automne suivant. Les autochtones y ont été invités pour les remercier de leur aide.

La Thanksgiving est devenue depuis une fête familiale où une bonne dinde dodue trône au centre de la table.

Mais Liberty et Bell ont eu droit au traitement royal, on raconte que ces deux mâles d’environ 20 semaines, qui viennent du Minnesota, ont été transportés à la Maison-Blanche dans une Cadillac noire, qu’on les a préparés à la folie médiatique en leur faisant écouter « beaucoup de musique et d’autres sons », tel que rapporté dans le Soirmag.

En 2011, Obama avait aussi gracié une dinde nommée Liberty.

On aura compris que la tradition de gracier les dindes est en fait un habile coup de publicité pour détourner le regard, l’espace de quelques heures, de ce qui va mal au pays et dans le monde. Et par les temps qui courent, dans des États-Unis plus désunis que jamais et dans un monde à feu et à sang, Liberty et Bell ont tout un contrat.

Pour Joe Biden, c’est une rare occasion de sourire devant les caméras.

C’est bon pour l’image.

Qu’un chambranlant président tente de se faire du capital politique en sauvant deux pauvres dindes triées sur le volet, c’est de bonne guerre. On peut sourire – ou s’indigner – du fait que Joe Biden et les autres avant lui se donnent bonne conscience en sauvant Liberty et Bell des fourneaux, alors que des millions de « congénères » finissent à côté d’une butte de patates pilées.

On ne peut pas faire ça avec des humains.

Et pourtant, dans le nord de la bande de Gaza, une unité du ministère israélien de la Défense s’est vantée d’avoir contribué à l’évacuation de la trentaine de bébés prématurés de l’hôpital al-Shifa, mis hors service par les assauts répétés de Tsahal dans l’objectif d’y débusquer des membres du Hamas embusqués sous les fondations.

Des médecins palestiniens préparent des bébés prématurés, évacués de l'hôpital Al Shifa de la ville de Gaza, pour leur transfert d'un hôpital de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, vers l'Égypte, le 20 novembre 2023. (SAID KHATIB/AFP)

Qu’on estime justifié ou non l’objectif militaire d’Israël, ce sont ses offensives qui ont mis en danger la vie de ces bébés, certains n’ont d’ailleurs pas survécu au transfert.

Qui ont forcé l’évacuation de tous les malades.

Mais, dans cette troublante guerre de l’image, on ne s’enfarge pas dans ce genre de détails. « Depuis plusieurs heures, nous facilitons le transfert de bébés prématurés de Gaza depuis l’hôpital Shifa vers un traitement médical vital en Égypte. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts humanitaires menés par Israël parallèlement à la lutte contre le Hamas. »

Le message a été publié sur le réseau X par le Coordinateur des activités gouvernementales dans les Territoires palestiniens (COGAT), cette unité du ministère israélien de la Défense, accompagné d’une vidéo montrant les évacuations.

Dans une communication officielle, on a précisé que « la coordination de cette mission vitale s’est faite à la demande de l’Égypte et du directeur de l’hôpital al-Shifa. L’évacuation a été effectuée par des équipes de l’ONU avec l’assistance des équipes de Tsahal sur le terrain. Des couveuses israéliennes ont été fournies à l’hôpital al-Shifa pour le sauvetage des bébés ».

Ils s’attendent à ce que leurs parents disent merci?

Ce message jure avec les autres qui apparaissent sur le fil de ce qui était anciennement Twitter, des messages qui appellent à la vengeance et à l’élimination du Hamas, qui mettent en lumière les atrocités commises par ce groupe terroriste, comme cette photo où on voit le plancher d’une chambre d’enfant, une fillette assassinée.

Des deux côtés, on fait monter les enchères de l’horreur.

Dans cette spirale infernale, on ne peut pas se donner bonne conscience en jouant sur la fibre humanitaire, comme si d’avoir permis le passage de 31 bébés par le poste de Rafah à la frontière de l’Égypte allait compenser pour les milliers de morts.

Ce ne sont pas des dindes, mais des hommes, des femmes, des enfants.

D’ailleurs, pendant ce temps, le commissaire général de l’agence de l’ONU chargée des réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a écrit sur X qu’une « autre école […] a été bombardée plusieurs fois dans le nord de Gaza, qui abritait 4000 personnes. » Ce serait la deuxième en moins de 24 heures. « Des dizaines de personnes auraient été tuées, dont des enfants. »

Mais c’est bon, on a sauvé 31 bébés.

On ne saura jamais évidemment ce qui en adviendra, combien d’entre eux survivront et à quoi ressemblera la vie de ceux qui y parviendront. Cela restera, en marge des attaques meurtrières, une opération de relations publiques où la vie n’a pas vraiment d’importance.

Comme les dindes. On ne s’en vante pas trop, mais la grande majorité des oiseaux graciés par les présidents des États-Unis ne font pas vieux os, il se trouve qu’ils ont une espérance de vie assez courte, certains auraient même fini en chair à saucisses.

La Liberty d’Obama en 2011?

Morte dans l’année, d’avoir été trop nourrie.

