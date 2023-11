La justice au-delà de la mort

Justice n’avait pas été rendue.

Valérie n’était pas la seule à dénoncer les agressions sexuelles d’Yvon Laflamme quand elle était enfant, sa sœur et un autre membre de la famille avaient uni leurs voix pour dénoncer les gestes posés alors qu’elles étaient vulnérables. Son oncle Yvon avait les mains baladeuses, jusque dans sa petite culotte. « C’était tout le temps », m’avait raconté Valérie.

À six ans, Valérie a eu le courage d’en parler à son enseignante, sa mère a été mise au courant, mais rien ne s’est passé. « Au début de l’âge adulte, j’ai appris qu’il avait fait la même chose avec la plupart des enfants de la famille. J’ai été stupéfaite. Comment est-ce que ça a pu arriver? Pour protéger l’omertà, on a géré ça en secret, parce que dans le temps, on faisait comme ça. »

Elle a voulu porter plainte en 2011, sa mère l’a convaincue de ne pas le faire. « Il fallait protéger grand-maman. »

Et elle? Tant pis.

Valérie s’est décidée quatre ans plus tard, a enfourché son vélo sans en parler à personne et a filé au poste de police pour dénoncer Yvon. Sa plainte a été retenue, on a retrouvé son enseignante de première année qui se souvenait de tout, sa sœur et l’autre membre de la famille ont ajouté leurs plaintes à celle de Valérie.

Les délais judiciaires étant ce qu’ils sont, il a fallu quatre ans encore avant d’arriver à l’enquête préliminaire. «Appuyée à la barre, j’ai donné mon témoignage. Mon agresseur était présent, mais il s’est endormi et la juge a dû le réveiller. Elle lui a dit : " c’est très important que vous entendiez ce qui se dit « . Pour la première fois, je voyais qu’on me croyait, ma parole avait une valeur. La honte allait changer de camp.»

Eh non.

Yvon Laflamme est mort en juin 2021 « dans des circonstances nébuleuses », m’informe Valérie, que j’ai rencontrée chez elle la semaine dernière.

Elle m’avait envoyé un courriel, il y avait du nouveau. D’abord, le fait d’avoir raconté son histoire a libéré une certaine parole. « J’ai eu des conversations qui m’ont permis de mieux comprendre la culture familiale dans laquelle je baignais. Des cousins et cousines éloignés m’ont aussi écrit pour me soutenir, en plus de nombreux amis et collègues de travail. »

Un homme l’a contactée, Jean Després habite dans la même résidence où habitait son oncle, des femmes lui avaient raconté avoir été agressées par Yvon Laflamme. « Il y en a une qui a voulu porter plainte, je suis allée avec elle au poste de police », me raconte au bout du fil M. Després, qui a reçu deux autres témoignages.

« Le fait qu’il y ait d’autres victimes, ça m’a motivée, parce que des gens disaient toujours que mes choses, ça appartenait au passé. Il en a fait combien, des victimes de 5 à 75 ans? Ce qu’on comprend, c’est qu’il a toujours continué. » Et qu’il n’a jamais voulu admettre ses torts. « Mon oncle aurait pu plaider coupable, pas faire traîner ça pendant six ans. »

Il n’allait pas s’en tirer comme ça.

Valérie a appris qu’elle pouvait obtenir justice d’une autre façon, en poursuivant la succession. Yvon avait tout laissé à sa conjointe, rien à la famille. « C’est sûr que je n’aurais pas poursuivi si ça avait été mes cousins et mes cousines. » Elle, sa sœur et l’autre membre de la famille ont décidé de poursuivre au civil, en réclamant de l’argent pour les torts causés.

« Les dommages qu’il a causés sont bien réels et plus on cache, plus les dommages sont importants. C’est pour ça que je suis allée jusqu’au bout, sinon, tu restes pris avec ton sentiment d’injustice. C’était important pour moi, je veux être debout face à ma fille. J’ai peut-être l’air rancunière, mais personne ne m’a demandé pardon, et tu ne peux pas donner le pardon si personne ne te le demande. »

Sa fille a deux ans, Valérie était sur le point d’accoucher au moment où le procès devait avoir lieu.

Elle s’appelle Clémence, ce n’est pas un hasard.

Le jour où elle m’a envoyé le courriel, le 6 novembre, les trois femmes venaient d’aller chercher leur chèque, fruit d’un règlement à l’amiable. Un montant somme toute modeste, mais « qui est raisonnable vu ce qu’il y avait dans la succession. Je me suis demandé " est-ce que j’ai obtenu justice? " On dirait qu’ici, pour être une bonne victime, il ne faut rien réclamer pour soi. »

Avec l’argent, elle aimerait faire le Chemin de Compostelle ou une retraite d’écriture, un projet qui lui tient à cœur et qu’elle voudrait mener à terme.

Après presque 10 ans de démarches, elle déplore le fardeau qui repose toujours sur les épaules des victimes. « Quelqu’un qui se fait frapper par une auto, il va avoir sa compensation sans avoir à se battre alors que pour nous, c’est nous qui avons la responsabilité d’obtenir réparation et justice. Si ça avait été fait avant, je ne serais pas là. »

Valérie m’a raconté la suite de son histoire pour que d’autres sachent qu’une poursuite au civil est possible contre une succession. Que la honte peut quitter leur camp autrement. Mais encore là, il faut s’armer de patience. « J’ai découvert que la justice civile, c’est long aussi, surtout si les gens sont de mauvaise foi. »

Avec un règlement à l’amiable, elle s’en est tout de même bien tirée.

Avec la tête haute. Lorsqu’elle, sa sœur et l’autre membre de la famille sont allées récupérer leur chèque, elles ont « ressenti beaucoup de fierté. Fierté d’avoir pris la bonne décision pour nous, d’avoir fait preuve de patience et de persévérance. Et d’avoir rompu avec une dynamique familiale destructrice. »

D’avoir obtenu justice, au-delà de la mort.

