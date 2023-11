La grande déconnexion

Rassurez-vous, il a dit qu’il payerait ses billets.

Il y avait quelque chose de surréaliste à cette conférence de presse où deux ministres sur le bord de l’apothéose, Éric Girard et son collègue Jonathan Julien, avec à leurs côtés le président des Kings de L.A. Luc Robitaille et Martin Tremblay, chef de l’exploitation du groupe Sports et divertissement de Québecor, se pétaient les bretelles que des deniers publics allaient nous payer un quickie avec la LNH.

Le plus surréaliste, c’est qu’ils ont pensé que ça allait être accueilli comme une super idée, qu’ils allaient être félicités pour ce bon coup.

#not.

Je ne suis évidemment pas la première à le soulever, mais il faut un sacré toupet, une semaine après avoir déposé un budget de serrage de ceinture en nous disant que les temps étaient durs, pour imaginer que cette dépense allait passer comme une lettre à la poste, particulièrement dans un contexte de négociations avec plus de 600 000 employés du secteur public.

Ce ne sont pas juste cinq millions $, c’est une question de principe.

C’est un message.

Le ton était à la rigolade, Luc Robitaille a blagué en disant qu’il avait choisi Québec pour venir y manger une vraie poutine, pendant que ceux qui peinent à joindre les deux bouts en sont à manger du pain noir. Ceux-là n’auront pas les moyens de venir voir les joueurs millionnaires disputer un match préparatoire, ils ont d’autres chats à fouetter.

Éric Girard a tenu à nous rassurer, cinq millions pour la LNH, c’est dans les prix pour des activités culturelles et sportives, il a cité des exemples comme les Mosaïcultures et la F1. On pourrait répliquer que ça attire plus de monde, qu’il y aurait probablement mieux à faire avec cet argent, de l’argent rare, de l’aveu même du ministre Girard.

S’il manque d’idées, il peut aller lire un texte publié le 4 juillet dans Le Droit, le collègue Mathieu Bélanger écrivait que « le conseil municipal de Gatineau a voulu poser un “geste fort” et envoyer un “message clair” au gouvernement du Québec, mardi soir, en réservant une somme de cinq millions de dollars pour financer la construction d’une halte chaleur permanente sur les terrains du Gîte ami, dans le centre-ville ».

Mais c’est pas sexy, une halte-chaleur pour les sans-abris.

Le hockey, ça fait un meilleur show.

Je payerais cher pour savoir ce qui s’est dit dans les rencontres où on a travaillé sur ce deal du siècle pour faire venir les Kings à Québec. « Hey, patron, ça va être extraordinaire, on va remonter dans les sondages et dans l’opinion publique, on va emmener la LNH à Québec pour faire oublier que les Nordiques n’y sont toujours pas. »

Et le patron de répondre, « quelle idée de génie! »

C’est à se demander s’il n’y aurait pas un agent double infiltré dans la garde rapprochée du premier ministre tellement cette idée contient toute la déconnexion de ce gouvernement avec ses commettants. Il y aura sûrement, dans le lot, des gens qui se réjouiront du fait que le gouvernement caquiste « investit » dans le rêve, mais force est de constater qu’ils sont peu.

Depuis que l’annonce a été faite, on compte presque autant de voix pour dénoncer cette décision que pour pleurer le chanteur des Cowboys fringants.

En coulisses, on peut présumer que le ministre Girard, qui porte le très populiste chapeau de ministre des Nordiques, considère ces millions comme un argument pour convaincre l’intraitable Gary Bettman de daigner accorder une licence de la LHN à Québec, toujours nostalgique de son équipe qui s’est poussée pour le Colorado en 1995.

Une rencontre doit avoir lieu entre messieurs Girard et Bettman dans deux semaines, M. Girard y tiendra le rôle du cocu content.

À l’ombre du centre Vidéotron, la débordée banque alimentaire La Bouchée généreuse n’arrive pas à croire que des millions iront aux millionnaires de la LNH. « L’année dernière, les banques alimentaires ont donné 31,2 millions de paniers et elles ont demandé 18 millions $, a indiqué au Devoir Marie-Pier Gravel, directrice adjointe de La bouchée généreuse. Elles n’ont pas demandé grand-chose : elles ont demandé environ 50 sous par panier. Et on ne l’a même pas eu. »

Cinq à sept millions $, ça aurait pu permettre que les banques « surviv[ent] à la crise actuelle. […] Cet argent servirait à acheter des denrées et rien d’autre. Ce n’est même pas un montant que nous voulons investir dans nos infrastructures ni dans l’augmentation de nos services : c’est juste pour être capable de les maintenir. »

Entre le pain et les jeux, la CAQ a choisi les jeux.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@lesoleil.com. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.