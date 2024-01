Le besoin de savoir ce qui se passe

On aime raconter et se faire raconter des histoires. C’est profondément humain. Partager une anecdote de la veille, lire sur l’Égypte ancienne, s’en faire mettre plein la vue au cinéma ou suivre l’évolution d’un dossier politique, il y a des différences fondamentales entre ces types histoires, mais les racines viennent surement du même besoin. Comprendre le monde qui nous entoure.

Ça vient clairement d’un biais, mais une partie de moi aime l’idée que les fameuses peintures qu’on retrouve dans les cavernes étaient pour raconter un fait marquant. « Fak ça, c’est quand Rock s’est jeté devant le troupeau de mammouths pour sauver tous les autres! Les gens doivent connaitre l’histoire de Rock! »

Bon, selon de récentes recherches, l’art pariétal serait plus le fruit de la mythologie de l’époque que ma vision fantasmée. Tout de même, ça ne nous empêche pas d’essayer de comprendre ce que nos ancêtres ont voulu dire. Parce qu’on veut savoir.

Certaines royautés utilisent encore des crieurs pour annoncer de grandes nouvelles, comme la naissance d'un jeune duc. (AFP)

Plus tard, bien plus tard, mais avant l’invention de l’imprimerie, les rois payaient des crieurs pour informer les gens. Imaginez marcher dans la rue et vous faire surprendre par un son de cloches et un crieur : « Oyé! Oyé! Le Roi informe la population qu’il y aura maintenant un impôt sur les poules! Oyé! Oyé! La cousine du Roi va épouser le frère du Roi! Oyé! Oyé! La peste noire aurait maintenant envahi Venise! »

Je ne suis pas sûr que c’était crié comme ça – ni avec ces informations-là – mais vous voyez l’idée.

L’imprimerie va ensuite faciliter la transmission de l’information. Les révolutions françaises ou américaines n’auraient peut-être pas été ce qu’elles ont été sans la presse écrite et les livres. Les idées ne s’étaient jamais propagées aussi rapidement dans l’histoire de l’Humanité.

Une cadence qui a pris un rythme encore plus rapide avec l’arrivée de la radio, puis l’information a gagné une influence insoupçonnée avec la télévision. Jusqu’à Internet qui a carrément tout chamboulé. Tout. De la presse écrite à la télévision à la radio. Pour paraphraser une chanson célèbre : Internet killed the info stars.

Du papier au numérique

Je ne suis pas du genre nostalgique. Les seuls moments où je m’ennuie vraiment, encore, des journaux, c’est lorsque je mange seul au resto. C’est gossant manger en tenant son téléphone. Le journal avait l’avantage de se lire facilement, couché sur la table, gardant les mains libres.

Pourtant, je lis des journaux depuis au moins mes douze ans. Probablement qu’il m’est arrivé d’en lire avant, mais c’est là que j’ai commencé à en lire tous les jours. Lorsque j’étais camelot, je lisais le journal avant d’aller le livrer.

Mais je comprends les gens attachés au journal. Bien que je nuancerais ses propos, Marshall McLuhan n’a pas tout à fait tort en disant que « le médium est le message ». Dans la mesure que chaque forme médiatique rejoint nos sens différemment.

Je suis le premier à préférer lire un essai avec un livre physique qu’en format numérique, mais ça ne m’empêche pas de consommer beaucoup de journaux ou de magazines en ligne. En même temps, il y en a des gens qui préfèrent lire sur un écran. Ou qui préfèrent les livres audios.

On parle souvent de l’impact d’Internet sur l’industrie de l’information. Comment le déplacement des revenus publicitaires des médias vers les géants du web a fait mal.

Mais on ne souligne pas assez souvent les opportunités du numérique. Déjà, le lectorat est bien plus en ligne qu’à l’imprimé. Ce n’est pas instinctif, mais le numérique est plus accessible qu’un journal. Écriture trop petite? Les caractères se grossissent facilement. Un texte peut même être consulté par une personne non voyante. Elle circule aussi plus facilement.

Le numérique libère les médias écrits de plusieurs contraintes – espace, mise en page, etc. On peut facilement créer des liens vers d’autres dossiers ou des archives, permettant au lectorat d’élargir sa compréhension s’il le souhaite.

Plusieurs personnes pensaient que plus personne ne lirait avec l'arrivée de la radio, que plus personne n'écouterait la radio avec l'arrivée de la télévision et que plus personne ne regarderait la télévision avec l'arrivée d'Internet. (JAKKAPAN JABJAINAI/123rf)

Le numérique permet aussi aux médias écrits de faire du vidéo ou de l’audio. Et permet aux radios de faire de l’écrit ou du vidéo. On peut enrichir un simple texte comme on n’a jamais pu le faire auparavant et ça, c’est le lectorat qui y gagne. Le savoir collectif n’a jamais été aussi riche, aussi partagé.

Grâce à Internet, les personnes en voyage ou qui ont émigrées peuvent facilement rester connectées à leur région.

Avec le numérique, on peut décliner la même nouvelle sous différents formats, permettant de rejoindre plus de gens. Plus encore, les gens qui le désirent peuvent personnaliser les informations qu’elles souhaitent avoir.

Ceci dit, ce que j’essaie surtout de raconter avec tout ça, c’est que la technologie change, mais ce qui reste est ce besoin de comprendre notre monde. Les gens qui produisent l’information s’adaptent, mais la population qui souhaite s’informer s’adapte elle aussi.

Pour utiliser une formule éculée, on se raconte des histoires depuis la nuit des temps. Il y a 1000 ans c’était des crieurs dans la rue, maintenant ce sont des serveurs numériques.

L’important, c’est que l’information continue. La plateforme n’est qu’une manière de faire circuler l’information, de la rendre tangible, accessible. Et ça, les journalistes vont toujours avoir ce profond désir de faire circuler l’information, peu importe les plateformes.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.