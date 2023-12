Laissez Noël tranquille

Vous pouvez me traiter de Grinch si ça vous tente, bien que contrairement à ce personnage, je ne cherche pas à empêcher les autres d’avoir du plaisir ou de célébrer Noël. Je vous souhaite un beau réveillon si vous en avez un. Je vous propose même des trucs pour avoir de meilleurs repas et pour éviter des malaises. Je ne veux juste pas être mêlé à tout ça.

Comme je sais que je ne suis pas la seule personne à éviter les Fêtes – je le sais parce qu’on finit par se reconnaître entre nous et qu’on s’en parle – et que je sais aussi à quel point ça peut être difficile de gérer la pression des proches, mais aussi la pression sociale, cette année, j’ai envie de vous inviter à ne pas insister.

Ça part de bons sentiments tout ça, l’idée de laisser quelqu’un tout seul à Noël est à l’encontre de tous les contes de Noël, mais justement, utilisez ces bons sentiments pour les mettre à la bonne place, pour réellement faire plaisir à la personne visée.

Il faut évidemment faire la différence entre les personnes qui sont seules malgré elles à Noël, comme plusieurs personnes âgées, le monde qui vit dans une nouvelle région loin de leurs proches, les gens qui n’ont pas de congés, les personnes qui sont coincées par la maladie, à la maison ou à l’hôpital. Tout ce beau monde devrait avoir un peu de chaleur humaine durant les Fêtes – et en général.

Sauf qu’il y a des gens qui sont allergiques à Noël. Du monde pour qui la simple idée d’aller dans un réveillon ressemble à une torture.

Et là, je ne parle pas des personnes qui hésitent parce qu’ils trouvent que matante Ginette est tannante avec ses questions ou que le cousin Kevin est lourd avec ses propos sexistes, des situations qu’on retrouve dans n’importe quel souper familial. Je parle des cas où se frotter à Noël est l’équivalent d’aller se frotter à du fil barbelé.

Un des arguments utilisés pour insister auprès de ces derniers est que Noël est un des rares moments qui permet de se rencontrer et quelque part, on s’en fout, de Noël, tant qu’on se voit! Oui, mais non.

Imaginez qu’une personne ait peur des serpents. Mais toute la famille, chaque année, organise un souper lors de la journée nationale des serpents. La décoration est remplie de serpents, le menu a du serpent, les gens se lancent des « Joyeux Serpent », se donnent des cadeaux de serpent apportés par le Grand Serpent, bref, le serpent est partout. Pensez-vous que cette personne va vraiment être à l’aise, va vraiment trouver que le serpent est secondaire, que l’important, c’est juste de se voir?

Parce que si l’important était vraiment juste de se voir, on pourrait laisser tomber toutes ces références à la fête célébrée et juste passer du temps ensemble.

Si votre fils ou votre sœur ou votre partenaire n’aime pas le hockey, allez-vous vraiment l’inviter à venir regarder une game avec juste du monde qui trippe sur le hockey? Alors, pourquoi le faire avec Noël?

Vous aimez vraiment cette personne? Alors, faites-lui plaisir en la laissant tranquille à Noël. Vous voulez lui faire un cadeau de Noël? Ne lui parlez pas de Noël.

C’est important de comprendre que ce n’est pas nécessairement contre les rencontres familiales, mais contre Noël.

Il y a plein de raisons de ne pas vouloir fêter Noël. Pour des raisons économiques, politiques, religieuses, des traumatismes d’enfance, des valeurs, par écœurantite, etc.

Déjà que les gens qui ne fêtent pas Noël doivent se taper la musique de Noël pendant des semaines à la radio, les publicités de Noël, les émissions ou les films de Noël, les conversations sur Noël, les magazines éditions spéciales de Noël, les décorations de Noël, la bouffe de Noël, l’après-Noël. Cette fête est un rouleau compresseur qui écrase tout.

Si une personne près de vous ne fête pas Noël, de grâce, n’insistez pas. Peut-être qu’un jour, elle va changer d’avis, peut-être pas. Mais insister risque davantage de nourrir le désir de fuir que celui de se rassembler.

Demander à quelqu’un qu’on aime de piler sur ses principes ou de faire semblant d’apprécier un truc, ce n’est pas un signe d’amour, c’est de l’égoïsme.

Allez-y, célébrez Noël dans la joie, dans la liesse, dans le bonheur! Je vous souhaite très sincèrement un très joyeux Noël.

Mais laissez la paix à celles et ceux qui ne veulent rien savoir de Noël.

