L’argent fait le malheur

Avec cette liste d’ingrédients, ça semble aussi juteux qu’une frite de casse-croûte, mais ça ne l’est pas tant que ça.

Tout a commencé jeudi de la semaine dernière, lorsque le Montréal Campus, journal des étudiants et étudiantes de l’UQAM, a révélé que le professeur et directeur du baccalauréat en journalisme de l’UQAM, Patrick White, publiait sur son site personnel des articles faisant la promotion de casinos en ligne. Ce qui est, techniquement, interdit au Québec. Mais plus encore, plusieurs articles avaient des liens «cachés» menant vers des sites permettant de payer pour tricher pour des travaux scolaires ou d’escortes - ou de sites de rencontre, selon la version.

Dans certains cas, c’était du contenu commandité, c’est-à-dire un texte qui prend les apparences d’un article mais qui sert à faire la promotion de quelque chose. Dans d’autres, c’étaient des liens glissés dans des textes. Par exemple, on pense cliquer pour en apprendre sur un film de Philippe Falardeau et on se retrouve sur le site d’un casino.

Les réactions n’ont pas tardé et Patrick White est présentement en congé et n’est plus directeur du programme. Il n’a pas cherché à nier les faits non plus, reconnaissant avoir fait des erreurs.

Une bonne partie du milieu médiatique a lâché un gros «QUOI?», incrédule devant cette pratique discutable selon les normes éthiques en journalisme. Mais les gens du web ou du marketing en ligne, eux, ont plutôt haussé les épaules, répondant que c’est une pratique très courante et normale pour faire de l’argent en ligne. Des tactiques qui portent des noms comme content farms ou backlinking.

Et c’est ça qui nourrit la tempête. Un classique débat entre l’éthique et le business.

Ce que Google veut

Le lendemain, la gang des Décrypteurs de Radio-Canada, spécialisée dans la désinformation et les pratiques du web, a révélé qu’une dizaine de médias québécois faisaient la même chose que Patrick White. Parmi eux, des médias régionaux, comme Estrie plus, L’œil régional de Beloeil, le Courrier de Saint-Hyacinthe, le Journal Les Deux Rives de Sorel-Tracy, le Courriel de Laval, mais aussi des médias indépendants comme Le canal auditif et Pieuvre.ca, et des sites qui font beaucoup de contenus commandités, Atuvu et Baron Mag.

Même certains médias qui n’existent plus mais qui ont encore un site web, comme le Journal de Sherbrooke, hébergent des pages faisant la promotion de casinos en ligne.

La loi est claire au Québec, si le casino n'est pas opéré par Loto-Québec, c'est illégal d'en faire la promotion, même si c'est un casino en ligne. (123RF)

C’est bien beau, mais c’est quoi, exactement, du content farms et du backlinking?

Le backlinking, c’est une stratégie publicitaire qui mise sur la crédibilité des médias aux yeux de Google pour accroître la visibilité.

En gros, Google considère les sites médiatiques plus fiables et crédibles que la moyenne. Et quand un lien se retrouve sur un site fiable, il peut être favorisé par les algorithmes lors de recherches en ligne. Donc, si un média a un lien vers un casino, ça peut augmenter la visibilité du casino. Et c’est pour cette crédibilité que les annonceurs sont prêts à payer plus cher pour ça que pour une publicité normale.

Quant aux content farms, ou «usines de contenus», c’est, encore une fois, vouloir surfer sur la crédibilité d’un média, mais au lieu d’un simple lien, c’est un texte complet hébergé sur le site du média. Ce contenu n’est pas nécessairement accessible à partir de la page d’accueil, il est souvent «invisible» pour une personne qui visite le site, mais il sera très visible par Google. Les gens qui tombent sur ce genre de pages, c’est habituellement après une recherche en ligne.

Selon le rédacteur en chef de atuvu.ca, les annonceurs paient 400$ pour ce genre de placements, au lieu d’un 50$ pour la publicité habituelle.

Dans le cas actuel, ce n’est pas si clair si c’est la pratique ou le produit qui dérange. La réaction aurait probablement été différente si le site du directeur d’un programme en journalisme redirigeait vers l’UQAM ou Centraide et non vers des casinos en ligne et autres contenus moins nobles.

Le milieu du marketing trouve que les journalistes ont l’épiderme sensible en parlant d’éthique et de déontologie. Pourtant, c’est un débat plutôt récurrent dans le milieu médiatique. Il y a un principe fondamental – mais qui est souvent mis à mal – où la publicité ne doit jamais influencer le contenu informationnel, mais aussi ne jamais donner l’apparence d’un conflit d’intérêts. Juste jamais.

Malheureusement, depuis quelques années, les nouvelles stratégies marketing reposent souvent sur le concept d’utiliser la crédibilité du média pour tromper le public (ou Google), afin de pousser un produit.

Lien de confiance

Dans un éditorial publié dimanche, l’éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal, écrivait qu’il «n’y a AUCUN lien entre “la crise des médias” et la confiance du public. Aucun». Je comprends son point, la méfiance des gens envers les médias s’imbrique dans une méfiance plus généralisée envers les institutions et les journalistes n’ont jamais été au sommet de la confiance. Il a aussi raison, le lectorat est là plus que jamais, ce sont les revenus qui manquent. Mais sa position manque de nuances.

La crise financière a un impact sur la confiance du public. Ce n’est peut-être pas la principale source, mais elle y contribue. J’ai donné plusieurs ateliers d’éducation aux médias et j’ai souvent dû expliquer la différence entre ce type de contenu commandité et un reportage. J’ai souvent dû expliquer que ce n’est pas parce qu’un média plogue le produit de l’entreprise sœur – ce qu’on appelle la convergence – que tout est toujours une plogue.

Encore la semaine dernière, dans un exercice d’éducation aux médias, une personne racontait que les titres sensationnalistes, ou le clickbait, l’ont écoeurée. Si certains médias abusent de titres chocs, c’est pour attirer des clics. Pour faire de l’argent.

Au cœur de la crise des médias, les géants du web, comme Facebook et Google, ont complètement transformé les écosystèmes des annonceurs et de la circulation de l'information. (Denis Charlet/AFP)

Et ce que cette tempête démontre à merveille, c’est à quel point la crise financière, donc le manque d’argent récurrent des médias, met les propriétaires de ces médias dans une position délicate. Parfois, ils n’ont pas les moyens de cracher sur une nouvelle stratégie publicitaire qui joue sur des zones grises, mais qui rapporte plus.

Et chaque fois qu’un média joue dans une zone grise, non seulement il perd sa crédibilité pour une partie du public, mais il écorche celle de tous les médias.

Comme le disait à Radio-Canada la directrice du Centre d’études sur les médias de l’Université Laval, Colette Brin: «C’est un problème de réputation et de crédibilité pour ces entreprises-là. Je pense qu’un média d’information qui se respecte ferait très, très attention à ce genre de chose. Mais disons que je ne jette pas la pierre, parce que je sais que certains de ces médias ont très, très peu de ressources et très peu d’expertise en la matière. Quand on est pauvre, on est prêt à faire des compromis sur l’éthique parce qu’on a besoin de revenus simplement pour survivre».

Ce n’est pas vrai que les médias peuvent adopter les mêmes stratégies publicitaires que n’importe quel site web ou que n’importe quel producteur de contenu. Parce que le cœur d’un média, c’est sa crédibilité, son indépendance. Un journaliste doit pouvoir dénoncer un entrepreneur s’il fait un truc croche, même s’il achète pour des milliers de dollars en publicité.

Les journalistes ne sont pas là pour faire plaisir ou pour vendre des produits, ils et elles sont là pour informer, témoigner, expliquer, enquêter, challenger.

Sauf que ça, c’est facile en théorie. Avant, traditionnellement, les grands médias avaient une équipe marketing et une équipe de journalistes qui ne se parlaient pas beaucoup. Maintenant, on a parfois des médias avec une équipe de deux personnes qui écrivent les textes, codent le site et négocient les ententes. J’ai déjà géré de petits médias indépendants, je suis passé par là. Puis on pousse de plus en plus pour que les gens deviennent des marques, du moins des personnalités reconnues. Sans parler que plusieurs journalistes ont des salaires de misère et acceptent donc, en parallèle, des contrats en communication. Le contexte économique mêle beaucoup de fils.

Ce n’est pas une question d’arriver au 21e siècle, de bien comprendre l’industrie numérique, c’est une question de principe fondamental : l’indépendance de l’information.

Cette tempête, selon moi, ne devrait pas servir à culpabiliser les gens qui ont exploré ce terrain, mais servir d’alarme, ou de wake up call en bon français, sur la difficulté de maintenir un mur d’étanchéité entre l’information et la publicité pendant que les revenus des médias fondent comme un glaçon au soleil.

