Une exploitation injustifiée

Bien présents dans le milieu agricole, les travailleurs étrangers temporaires sont maintenant recrutés dans les milieux manufacturiers, de l'hôtellerie ou en santé. (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Depuis 2015, il y aurait trois fois plus de travailleurs étrangers au Québec avec un permis de travail temporaire fermé. Le gouvernement a donné le chiffre de 38 500. Souvent associés aux milieux agricoles, on les retrouve maintenant dans plusieurs domaines, comme l’hôtellerie, les manufactures, la transformation alimentaire et même en santé.

Les permis pour travailleurs étrangers temporaires fermés (PTET) rendent les travailleurs dépendants à l’employeur qui a demandé le permis. Si, par exemple, un travailleur a un permis de deux ans, même si l’employeur le met à la porte après six mois parce qu’il n’y a plus de travail, le travailleur ne peut pas se tourner vers une autre entreprise. Il faut qu’une autre entreprise fasse les démarches pour obtenir un nouveau PTET pour le même travailleur. Et comme les démarches sont longues, le travailleur se retrouve à la merci de ceux qui veulent bien se lancer dans ce processus.

Pire encore, comme l’employeur doit s’assurer que le travailleur ait un logement, l’employeur fournit souvent ce logement, même s’il pourrait simplement trouver un logement disponible que le travailleur pourrait louer. On voit aussi souvent l’employeur organiser les repas pour les travailleurs. Le résultat est que ces travailleurs se retrouvent hyperdépendants des employeurs sur tous les besoins de base. Si jamais il y a de l’abus au travail, sa décision d’endurer, de dénoncer ou de quitter a un impact sur l’ensemble de sa vie.

Si jamais je me chicane avec mes patrons, ils n’ont aucun mot à dire sur mon logement, mes épiceries et j’ai toute la liberté de changer d’employeur. Pas ces travailleurs temporaires.

Il n’y a pas seulement les organismes d’aide ou de défense de droits qui dénoncent la situation. Le syndicat des Métallos dénonce aussi le recours à une «main-d’œuvre jetable» alors que la CSN compare la situation à une prison.

Des mots qui demeurent moins durs que ceux de Tomoya Obokata, un expert des Nations unies qui est venu observer la situation canadienne. Selon lui, la vulnérabilité de ces travailleurs ressemble à une forme d’esclavagisme moderne. Le fait que ces travailleurs jouent un rôle essentiel dans l’économie canadienne, puisque sans eux, plusieurs entreprises ne fonctionneraient pas, ne fait qu’ajouter à la discrimination.

Permis ouverts

Ce n’est pas la première fois que ce permis de travail est dénoncé. Ça fait des années que des organismes pointent les problèmes. L’Association pour les droits des travailleurs de maison et de ferme (DTMF) a déposé une demande d’action collective en septembre dernier, plaidant que ces permis ne respectent pas la Charte canadienne des droits et libertés.

La semaine dernière, on apprenait que la CNESST a émis 97 infractions à 11 entreprises en 2023 concernant des travailleurs étrangers temporaires. Près de la moitié de ces infractions, 41, visent d’ailleurs la situation des travailleurs mexicains sous-payés par BRP, une histoire particulièrement déshonorante pour la multinationale.

La situation ne s’améliore pas. La CNESST n’avait donné que 14 constats d’infraction en 2022.

L'entreprise BRP à Valcourt a reçu 41 constats d'infractions concernant les conditions de travail de ses travailleurs étrangers temporaires. (Jean Roy/Archives La Tribune)

Selon Nellie Quan-Arsenault, coordonnatrice d’Illusion Estrie, c’est «difficile de prouver les cas d’abus. Les gens sont dans des situations très vulnérables.» Difficile de dénoncer quand ta vie dépend autant d’un seul employeur, que tu ne connais personne et que tu ne parles pas la langue locale.

En ce moment, le gouvernement du Québec analyse la situation, mais la solution préconisée, des permis sectoriels, ne rassure pas les organismes. Ça voudrait dire qu’au lieu d’être lié à un seul employeur, ce serait lié à secteur économique, comme l’agriculture ou l’hôtellerie. Selon Nellie Quan-Arsenault, ça ne vient pas régler les enjeux concernant les droits et libertés. De plus, il existe des listes noires et certains employeurs utilisent cette liste pour menacer les travailleurs.

Je peux aussi imaginer que si tu viens de subir des abus sur une ferme, tu n’as peut-être pas envie de retravailler sur une ferme.

Le hic, c’est que faire venir des travailleurs étrangers, ça coute cher pour les entreprises. Les démarches peuvent être longues et couteuses, avec les frais du recrutement, des voyages, etc. Plusieurs employeurs ont peur de perdre de l’argent si jamais un travailleur décide de changer d’employeur.

Selon Nellie Quan-Arsenault, si les employeurs offrent de bonnes conditions et que les droits sont respectés, les travailleurs n’iront pas voir ailleurs. Prendre soin des employés est souvent la meilleure façon de les garder.

La sénatrice Julie Miville-Dechêne déclarait à La Presse qu’avec un permis ouvert, oui, «il y a un risque que ces employés changent d’entreprise, mais en même temps, pourquoi nous, on aurait le droit de changer et pas eux? Ils paient des impôts et ils n’ont pas les mêmes droits.»

Est-ce que le risque de changement d’employeur est vraiment une bonne raison pour brimer des droits?

Logements insalubres, salaires sous le salaire minimum, retenues abusives de frais de subsistance, heures supplémentaires impayées, les travailleurs étrangers peuvent subir plusieurs formes d'abus. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

C’est ça la question importante en fait, bien plus importante que la rentabilité des entreprises : pourquoi n’offrons-nous pas aux travailleurs étrangers les mêmes droits qu’on se donne à nous? Comment peut-on justifier ça?

Les organismes estriens ont cinq revendications. Utiliser des permis de travail ouverts, sans aucune forme de travail forcé ou limité à un secteur ou à une région. Reconnaitre le droit à la résidence permanente favorisant la réunification familiale. Des logements indépendants ou au moins salubres. Des conditions de travail décentes sans disparités de traitement. Des programmes et services gouvernementaux dans leur langue d’origine ou accès à un interprète.

On met beaucoup d’efforts pour aller recruter ces gens, parce qu’on a besoin d’eux pour avoir de la nourriture sur nos tables, pour produire nos biens, pour donner des soins aux personnes âgées. Ce serait la moindre des choses de les traiter comme nous, comme des êtres humains et non comme des ressources jetables.

