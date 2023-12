Un conseil qui passe de travers

François Legault nous a habitués aux commentaires passifs agressifs. Tenez, ces derniers jours, pendant la grève générale. Une journée il menace les syndicats que ça va brasser, le lendemain, il se montre rassurant, parce que finalement, tout irait bien, mais oups, le surlendemain, il faut s’inquiéter pour la santé des enfants.

C’est un peu le même jeu avec les municipalités. Notons que le pacte fiscal entre le gouvernement du Québec et les municipalités a un nouveau nom : Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité. Pourquoi faire simple, hein?

Je relève les mots «gouvernements de proximité», expression qui reconnait implicitement que les municipalités ont non seulement un rôle important, mais qu’elles ont le pouvoir et l’autorité d’être maitresses de leurs décisions. De grandes personnes qui n’ont pas besoin de chaperon.

Bref, juste après avoir signé cette déclaration qui permet, entre autres, aux villes d’aller chercher de nouveaux revenus, le premier ministre a lancé ce message aux maires et mairesses : «Avant de penser à aller chercher des revenus additionnels, regardez donc pour réduire vos dépenses.»

Selon lui, les salaires sont trop élevés dans le milieu municipal. C’est vrai qu’en moyenne, pour un même emploi, le salaire est élevé dans une ville qu’au gouvernement provincial ou qu’au privé. Mais ces chiffres demandent des nuances. La différence est plus forte quand on compare avec le privé non syndiqué, mais moins forte lorsque le milieu est syndiqué. Une partie de la différence vient aussi des avantages sociaux, comme les régimes de retraite. De plus, on compare souvent avec les salaires des grandes villes. On s’entend que la situation est différente entre Saint-Malo et Sherbrooke. Et sur les 1107 municipalités du Québec, à peine une soixantaine ont plus de 20 000 habitants.

Sinon, personnellement, j’ai toujours de la misère avec le nivellement par le bas. Le problème n’est peut-être pas qu’une personne gagne 90 000$ à la Ville de Montréal, mais que le fonctionnaire qui fait le même travail au gouvernement du Québec gagne 65 000$. Le problème n’est pas qu’un fonctionnaire ait un régime de retraite, mais que des travailleurs et travailleuses au privé n’en aient pas.

De plus, François Legault applaudit quand une entreprise privée offre de bons salaires. Pourquoi est-ce négatif seulement lorsque le secteur public offre un bon salaire? Ne voulait-il pas offrir de bons salaires pour attirer des «top gun» pour sa réforme de la santé? Là, pour attirer des gens du privé, c’est correct de bien payer. Ou pour les députés. Pourquoi ce double standard?

On va me dire que dans le public, ce sont nos taxes et nos impôts qui paient. Mais qui paie pour les gros salaires des pdg au privé? Les consommateurs et consommatrices. À ce que je sache, ce sont pas mal les mêmes personnes qui paient des taxes et des impôts.

Gaslighting

La conseillère municipale sherbrookoise Laure Letarte-Lavoie a raison lorsqu’elle dit que ça sous-entend que les villes ne savent pas bien gérer leurs finances. Visiblement irritée, elle invite le premier ministre à laisser les villes tranquilles.

Pour rappel, ce «conseil» vient d’un premier ministre qui trouve que donner des millions à une équipe californienne pour venir se pratiquer à Québec est une bonne idée, qui se fait rappeler par les urgentologues que les urgences débordent, qui appuie des ministres qui enchainent des manquements en éthique, qui s’accroche à projet inutile de 10 milliards $ et qui se vote des hausses de salaire de 30%.

Avec les déboires que vit le gouvernement caquiste cet automne, c’est un drôle de moment pour donner des leçons aux autres.

On s’entend, il y en a des mairies qui font de grosses bêtises. Et il n’existe surement aucun gouvernement qui ne fait jamais d’erreurs. Là n’est pas la question. Mais il y a une différence entre pointer un exemple concret et prétendre que l’ensemble des villes ne savent pas dépenser.

Surtout quand on sait qu’une bonne partie du manque d’argent des villes vient du fait que le gouvernement du Québec délaisse, depuis des années, des responsabilités et qu’elles se ramassent dans la cour des municipalités.

À Sherbrooke, par exemple, si la Ville a quadruplé son budget pour la construction de logements, passant de 2 à 8 M$, c’est parce que le financement de Québec tarde.

Le gouvernement du Québec a beau dire qu’il existe une enveloppe de 112 M$ sur cinq ans pour soutenir les villes dans les changements climatiques, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) juge qu’elle aurait besoin de 2 milliards $ par année pendant dix ans pour y arriver.

La conseillère municipale de Sherbrooke, Laure Letarte-Lavoie, n'a pas apprécié les commentaires du premier ministre. (Jocelyn Riendeau, Archives La Tribune)

En mobilité, les défis du financement du transport en commun reviennent chaque année. En 2022, l’UMQ estimait un déficit de 460 M$ dès 2024. Un déficit qui gonfle jusqu’à 2,5 milliards $ si on regarde jusqu’en 2028. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a beau imposer un audit aux sociétés de transport, ce qui sous-entend encore une fois qu’elles sont mal gérées, le gouvernement du Québec diminue son financement depuis des années – bien avant la CAQ.

Normalement, le principe veut que les villes paient un tiers, les usagers un tiers et le gouvernement provincial le dernier tiers du transport en commun. À Sherbrooke, la part du gouvernement ne représente que 27% du financement en 2024. En 2020, la part provinciale ne représentait que 21% à Saguenay et 12% à Québec.

Ah! Pour celles et ceux qui pensent que les automobilistes se font refiler la facture : la part du financement provenant des frais automobiles est passée de 8% en 2001 à 5,6% en 2023. Ce sont des données de la Communauté urbaine de Montréal, la région où il y a déjà une taxe sur l’immatriculation pour le transport en commun.

D’ailleurs, plusieurs soulignent que le gouvernement du Québec jette, encore une fois, une responsabilité sur le dos des municipalités. Lorsque les villes réclament un meilleur financement, le premier ministre leur dit d’utiliser les outils qu’il leur donne, mais après, il se tourne vers la population et reproche aux villes d’utiliser les sources de revenus que son gouvernement permet, et le tout en se vantant que lui, jamais il n’oserait augmenter les taxes.

Le gouvernement Legault aime se poser en bon père, en sauveur, celui qui va donner un coup de main même s’il considère qu’il n’a pas à le faire. Il assume très rarement ses responsabilités, même si c’est le gouvernement qui décide comment les villes peuvent se financer, même s’il c’est lui qui impose des règlementations coûteuses aux villes sans financement, même s’il diminue ses contributions.

Tout ça ressemble à ce qu’on appelle du gaslighting, ou «détournement cognitif», ou de la bonne vieille manipulation psychologique, c’est-à-dire lorsqu’on essaie de faire croire qu’une personne qui subit un tort est responsable de son sort.

François Legault devrait peut-être éteindre ses propres feux avant d’en allumer d’autres.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca.