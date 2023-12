Redonner du sens au travail

La position de l’autrice est très claire, dès le titre de son plus récent ouvrage : Travailler moins ne suffit pas (Écosociété). Les 38 premières pages étalent les nombreux bénéfices de la semaine de travail de quatre jours. « Toutes les études le montrent, ajoute-t-elle dans une discussion. Lorsqu’on se repose, qu’on travaille moins, on est moins fatigué, moins stressé, on a plus de temps pour la vie de famille ou personnelle, on retourne au travail plus reposé, plus motivé. »

Les bénéfices pour la santé et la conciliation travail-vie personnelle n’ont plus à être démontrés, mais les gains pour les entreprises non plus, puisque ça améliore le rendement des employés et favorise la rétention.

Aucun doute, donc, que si la société au complet adoptait une semaine de quatre jours sans diminution de salaire, ce serait un progrès pour tout le monde, mais, ajoute la sociologue dans son livre, « cette seule solution est-elle véritablement à même de « réenchanter » le travail, de lui redonner un sens et de permettre aux personnes salariées de se sentir utiles et valorisées? En d’autres mots, est-ce seulement le nombre d’heures de travail qui pose problème ou bien le travail lui-même? »

Autrement dit, même si on fait ce virage - et on devrait le faire -, ce n’est pas ça qui va fondamentalement changer la nature de nos emplois. Il va rester plusieurs autres enjeux.

C’est quoi, le problème, alors? C’est ce qu’explore la chercheure de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) dans la centaine de pages qui suit son essai.

Ce bout de phrase, lors de notre discussion, résume peut-être le fond du problème : « C’est le fait que les travailleurs et travailleuses soient des ressources humaines qu’on peut jeter à l’usage ou qu’on peut leur imposer n’importe quelle condition. » C’est déshumanisant.

Et si les équipes de travail sont trop souvent considérées comme des ressources jetables, c’est parce que la mission des entreprises repose sur des objectifs de rendement, de performance, de profits. Parce que c’est ça le capitalisme.

« Le travail est façonné par ces objectifs-là, poursuit Julia Posca. À mon sens, c’est ça qui explique que le travail puisse être vécu avant tout, ou du moins souvent, comme une contrainte, comme une charge, comme quelque chose qui n’est pas satisfaisant, dans lequel on ne trouve pas nécessairement de sens. »

Même dans des secteurs qui ne sont pas à priori tournés vers le profit, comme la santé, l’éducation, la justice, les méthodes de gestion finissent par intégrer ces notions de performance. « Il y a des gens qui aiment leur travail, avance la chercheure, mais qui doivent obéir à des exigences de rendement et qui finissent par ne plus l’aimer, parce que ça devient une charge. »

Tiens, ça ressemble aux revendications syndicales du Front commun, non?

En plus d'être chercheure à l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS), Julia Posca est membre du comité de rédaction de la revue Liberté et a publié, en 2018, l'essai Le manifeste des parvenus. (Aline Dubois)

Selon Julia Posca, on doit reconnaitre « la valeur » de certains métiers. Oui, certains emplois sont plus ingrats, plus difficiles, mais on peut les valoriser avec de bonnes conditions de travail, en leur donnant du sens. « L’enjeu salarial est souvent l’enjeu principal, ajoute-t-elle, mais ce qu’il manque souvent, c’est la reconnaissance, l’autonomie, avoir une emprise sur ce qu’on fait. »

J’ajouterais qu’il faudrait aussi, collectivement, cesser de dénigrer certains métiers essentiels et que d’autres arrêtent de se croire au-dessus des autres parce qu’ils font telle ou telle carrière.

Le travail est au sommet de la valorisation. Ou plutôt, on juge sévèrement les gens qui ne se consacrent pas entièrement au travail. On invite les gens à ne pas se bruler au boulot, mais sans questionner notre rapport au travail, comme si c’était qu’un enjeu individuel. Aux personnes qui ont un faible revenu, on les encourage à travailler plus au lieu de contester le salaire. On suggère aux personnes malheureuses au travail de changer de carrière au lieu de vérifier si leur profession n’est pas déprimante pour tout le monde.

Quand on regarde les conditions de travail dans les entrepôts d’Amazon, ce sont de bien tristes reculs qu’on observe. Les robots, ou l’intelligence artificielle ne remplacent pas des emplois, mais des tâches, précise Julia Posca. Et dans ce type de travail, les travailleurs doivent suivre les directives d’un ordinateur, le même ordinateur qui surveille le moindre geste et calcule le rendement de chaque employé. C’est particulièrement aliénant.

Démocratiser l’économie

Est-ce si fou que ça que d’imaginer une société où l’organisation du travail est « fondée sur le bien-être de ceux et celles qui l’effectuent » plutôt que sur l’appétit des actionnaires d’augmenter la marge de profit de quelques pour cent?

« Collectivement, déplore Julia Posca, on est à la merci de grandes entreprises qui prennent des décisions économiques importantes, qui déterminent les objets qu’on consomme, la manière qu’on les consomme et le rythme de consommation. Ce que je dis, c’est qu’il faudrait réinjecter de la démocratie dans notre économie. »

L’exemple est facile, mais demeure représentatif : a-t-on réellement besoin, chaque année, d’un nouveau modèle de iPhone? Cette course à la nouveauté, au petit gadget de plus, est-ce pour le bien commun ou pour gruger des parts de marché?

Si la réponse était le bien commun, on fabriquerait des appareils qui durent dans le temps plutôt que conçus pour se détraquer après quelques mois. Et si, collectivement, on fabriquait mieux, peut-être aurait-on plus de temps pour faire de la recherche, pour éduquer, pour prendre soin. Probablement qu’on aurait une meilleure gestion de nos ressources naturelles, donc moins de gaspillage et moins de pollution. Et potentiellement, en étant moins bombardé de publicités qui incitent à consommer toujours plus, on aurait moins besoin de courir après l’argent.

Entre la clientèle qui trouve les prix trop élevés et les nombreux producteurs qui peinent malgré tout à faire des profits, on retrouve des tonnes de gaspillage alimentaire. Quelque chose ne fonctionne pas dans l'économie agroalimentaire. (Simon Séguin-Bertrand/Archives Le Droit)

Quand le travail contribue au bien commun plutôt qu’à l’enrichissement d’actionnaires qu’on ne connait même pas, c’est généralement plus valorisant. Quand on sait qu’on fait une différence, la motivation est plus forte.

Une bonne partie du livre de Julia Posca s’intéresse à la démocratisation de l’économie, qui passe entre autres par les coopératives et les organismes à but non lucratif. Elle nous parle entre autres d’une ferme coopérative, qui au lieu de calculer sa production selon les profits souhaités, la planification se fait à partir des besoins et des moyens de la communauté. Les gens ne travaillent pas moins qu’avant, mais moins de stress, plus de valorisation, plus de liens avec la communauté. Et plus de gens ont accès aux produits.

« Peut-on considérer comme viable, écrit la sociologue, un système bâti sur la précarité, la dilapidation et le désordre? » De plus en plus de personnes répondent non, à cette question, mais elles sont rarement en situation de pouvoir – que ce soit à la tête des gouvernements ou des entreprises.

Pour l’autrice, la question du travail est indissociable de la consommation. « Les deux sont imbriqués. »

Nous ne sommes pas que des travailleuses ou que des consommateurs, nous sommes avant tout des citoyennes et des citoyens et c’est sous cet angle que l’on devrait réfléchir notre société.

