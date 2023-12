Diminuer l’aide en pleine crise du logement

Les locataires recevront dans les prochaines semaines les avis de renouvèlement et les augmentations de loyer, une période qui occupe particulièrement les organismes comme l'Association des locataires de Sherbrooke. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Ça fait déjà un petit moment que l’Association des locataires de Sherbrooke (ALS) sonne l’alarme. Elle sentait bien que la subvention de 38 000$ qu’elle recevait de la part de la Ville de Sherbrooke allait disparaitre du budget 2024.

Même si ce financement représentait «un poste et demi» pour l’organisme, Mario Mercier s’inquiète davantage pour la population que pour son organisme. «La situation est grave, a-t-il déclaré mardi au conseil municipal. C’est pas tellement notre organisation qui est en difficulté, ce sont les locataires de Sherbrooke.»

La Ville de Sherbrooke soutient que depuis la mise en place du Service d’aide à la recherche de logement (SARL), elle payait en double le même service, puisque selon elle, c’est pour ça qu’elle donnait une subvention à l’organisme communautaire.

Cette version est niée par l’ALS. On pourrait s’obstiner longtemps sur les mots. Est-ce que le nouveau SARL aide les locataires à trouver un logement? Oui. Mais comme l’explique Mario Mercier, l’aide au logement, ce n’est pas juste chercher un toit. C’est aussi éviter qu’une personne se retrouve sans toit, en expliquant les droits des locataires, en prévenant des évictions, en soutenant un locataire dans sa défense, en l’écoutant, aussi, dans sa panique.

Tout ça, le SARL ne le fait pas. Le SARL n’a pas le mandat d’expliquer la loi, de diminuer le nombre de rénovictions, de défendre des locataires devant des injustices.

Pourtant, le besoin, il est là. La députée de Sherbrooke, Christine Labrie a organisé mardi dernier une séance d’information sur les droits des locataires spécifiquement préparée pour les personnes âgées. Non seulement environ 300 personnes ont rempli la salle, mais l’équipe a même dû refuser une centaine de personnes, prise de court devant le succès du sujet.

«Il y avait un appétit pour s’informer, car plusieurs des participants vivaient déjà des problèmes, alors que d’autres venaient de façon préventive parce qu’ils connaissent le contexte de la crise et connaissent des gens qui ont connu des situations problématiques», a confié la députée à mon collègue.

Parmi les sujets abordés, les hausses de loyer, l’intimidation et la pression d’un propriétaire et les évictions. Le SARL n’a pas le mandat de répondre à ces inquiétudes.

Selon le RCLALQ, il y aurait eu plus de 90 000 évictions de logement au Québec en 2023. (Jessica Garneau/La Tribune)

Dans un rapport publié cette semaine par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), on peut lire que «le nombre d’évictions forcées compilées par les groupes membres du RCLALQ s’est multiplié par près de 6 fois» entre 2020 et 2023.

Ça, c’est seulement concernant les évictions. Les demandes d’aide ont aussi augmenté pour les hausses abusives, les demandes d’information sur la loi, etc.

Les organismes de défense de droits des locataires savent qu’il y a des cycles et que le 1er juillet n’est qu’une de ces étapes. Présentement, ce sont les dossiers d’évictions qui prennent beaucoup de place. À partir de janvier, ce sera les avis de renouvèlement et les hausses de loyer. Puis la recherche de logements. Et ainsi de suite.

«À Rimouski, raconte Cédric Dussault du RCLALQ, de l’aveu même des gens qui travaillent au SARL, l’aide qu’ils peuvent donner est limitée, parce qu’il n’y a pas de logements disponibles.»

Tout ça ne veut pas dire que les SARL sont inutiles, mais que leur mission est ciblée que sur une partie du problème. Il faut aussi des organismes comme l’ALS pour répondre aux autres besoins.

Moins d’aide

En répondant à Mario Mercier, Raïs Kibonge a rappelé que les villes ne font pas, habituellement, du financement à la mission. Ce qui est effectivement le cas.

D’ailleurs, le principal financement de l’ALS provient probablement du gouvernement du Québec, plus précisément du Soutien financier aux organismes communautaires, plus souvent nommé le SACAIS dans le milieu. Selon un rapport du gouvernement, l’ALS a reçu environ 82 000$ du SACAIS pour l’année 2021-2022.

Or, lorsque le cabinet de la mairie tend la main pour aider l’organisme à trouver d’autres sources de financement, on peut bien se demander lesquelles.

Le maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, tend la main pour aider l'Association des locataires de Sherbrooke à trouver du financement, mais les options sont très limitées. (Jean Roy/La Tribune)

Selon Cédric Dussault, le SACAIS est la principale source de financement des organismes comme l’ALS. Parfois un organisme réussit à avoir une subvention ponctuelle pour un projet, mais il n’y a pas d’autres enveloppes pour soutenir à la mission. C’est même un des freins pour créer de nouveaux comités de locataires, malgré les besoins dans certaines régions.

«Les organismes de défense de droits sont les parents pauvres du communautaire qui lui-même est sous-financé», ajoute Cédric Dussault. Pour illustrer concrètement son propos, il souligne que le financement des organismes de défense n’est indexé que de 1% par année. Ça ne prend pas un bac en économie pour comprendre qu’avec une inflation à 5% et 6%, les organismes subissent une baisse constante de financement – même quand l’inflation est à 2%, d’ailleurs.

Lorsque le maire suppléant dit qu’il n’y a jamais de bon moment pour une rupture, disons qu’il y a des moments particulièrement mal choisis.

Sherbrooke vit une de ses pires crises du logement depuis longtemps, peut-être même la pire quand on regarde l’intensité et la durée de cette crise. La Ville le sait très bien, puisqu’elle se démène pour essayer de bâtir du logement abordable.

Retirer une subvention qui permettait de soutenir la population directement touchée par cette énorme crise n’est pas juste un mauvais moment, c’est particulièrement douteux.

La subvention pour l’ALS était de 38 000$. La Ville finance 10% du SARL – le reste est financé par le gouvernement du Québec – soit 19 000$.

Concrètement, le résultat, c’est qu’avant la création du SARL, la Ville de Sherbrooke offrait un financement récurrent de 38 000$ pour aider les locataires. Maintenant, ce sera 19 000$. C’est deux fois moins. En pleine crise du logement.

L’Association des locataires de Sherbrooke n’est peut-être pas mise en danger par la perte du financement de la Ville de Sherbrooke, mais les citoyens et citoyennes touchées par la crise du logement auront moins de service, moins de soutien, moins d’aide.

Il n’y a peut-être pas de bons moments pour mettre fin à une subvention, mais attendre que la crise du logement se résorbe aurait été plus avisé.

Le pire? C’est que s’il y a moins d’aide en amont, moins de prévention, ça risque de déborder sur l’aide d’urgence, qui, elle, coute beaucoup plus cher à la Ville.

