À une virgule près

La hausse moyenne pour les résidences est 3,13%. La Ville et la mairie auraient pu dire 3,1%, en arrondissant.

Selon Danielle Berthold, conseillère indépendante et présidente du conseil municipal, non, la promesse n’a pas été tenue. Ce n’est pas 3%, c’est 3,13%! Rigueur rigueur rigueur, comme disait l’autre! Elle ne voit aucun problème avec le 3,13%, ceci dit, mais ce n’est juste pas ce qui avait été promis.

Le pire, c’est ce n’est pas mieux du côté de la mairie. On a eu droit à du patinage artistique digne des Olympiques du côté de Raïs Kibonge et Laure Letarte-Lavoie, respectivement maire suppléant et conseillère également présidente du comité exécutif. On a eu droit à des « le vrai objectif est d’offrir des services à la population », des « la vraie promesse, c’était la prévisibilité » et autres réponses du type « on respecte la philosophie derrière ».

Êtes-vous en train de nous niaiser? Nous ne sommes pas juste dans l’image ou sur une façon de parler, on joue littéralement sur les virgules.

Tant qu’à jouer sur les virgules, l’année passée, ce n’était pas exactement 3%, mais 2,993%.

Je comprends que ce n’est pas pile dessus la promesse, mais on parle d’un petit 0,13%, dans un contexte inflationniste et sur un budget de 421 M$. S’en excuser est une perte de temps.

La ligne de communication est vraiment surprenante du côté de la mairie et de Sherbrooke Citoyen. Certes, la Ville n’aurait pas pu aller jusqu’à arrondir à 3% - même si c’était une pratique courante il y a quelques années. Mais au point de recréer le ballet de Casse-Noisette?

La maire suppléant de Sherbrooke, Raïs Kibonge, estime que le budget est équitable pour tout le monde.. (Jocelyn Riendeau/Archives La Tribune)

La mairesse l’a tellement dit et répété souvent qu’elle s’engageait à des hausses de 3% pour tout son mandat. Tous les médias de la région ont ses déclarations, en plusieurs copies. Pourquoi chercher à lui faire dire autre chose? Oui, elle a promis la prévisibilité, évidemment, mais en fixant une cible : 3%. Toutes ces arabesques sont inutiles. À 3,13%, la mairie est en plein sur cette cible. Si près du but, à deux cheveux, ça ne devrait pas être si dur à assumer et à défendre.

La nouvelle taxe sur les piscines risque de pas mal plus faire jaser. Ou la fin de la gratuité des parcomètres dans le centre-ville pendant les Fêtes. Ou la création d’une taxe pour les surfaces imperméables pour le milieu industriel.

Pirouettes comptables

En parlant autant de la promesse tenue ou pas tenue, on a un peu perdu de vue la gymnastique pour arriver à 3,13%.

La Ville estime avoir subi une inflation de 5,15%. Maintenir l’augmentation moyenne des taxes autour de 3% représente donc un difficile casse-tête.

Surtout que c’est la deuxième année d’affilée. L’an dernier, la promesse du 3% avait aussi résisté à l’inflation de 6,5%.

L’an dernier, c’était comme faire rentrer un carré dans un cercle. Cette année, c’est un trapèze qu’on fait rentrer dans le cercle.

Quand on regarde les augmentations dans les autres villes, 3% à Victoriaville, 3,9% à Québec, 4,4% à Magog, 4,9% à Drummondville, Longueuil et Montréal, 7,7% à Lévis, 8% à Bromont, on observe que Sherbrooke figure parmi les villes qui ont le plus absorbé l’inflation.

Selon Nathalie Lapierre, directrice du service des finances et de la trésorerie de la Ville de Sherbrooke, ça demande faire des choix et de prioriser les demandes, parce que « chaque demande des élus est pertinente. »

Autrement dit, il faut faire des sacrifices. Selon Raïs Kibonge, les sacrifices ressemblent davantage à des reports. Un projet qui aurait pu être lancé en 2024 et qui aurait nécessité quelques millions, on le déplace l’année d’après, donne-t-il en exemple.

Mais qu’en est-il des projets déjà en attente? Comme des terrains pour des écoles. Le parc des Grandes-Fourches. Le retard dans l’entretien des rues. Chaque choix a un impact.

Le logement demeure sous-financé par le gouvernement du Québec. (André Vuillemin/Archives La Tribune)

L’autre souci pour Sherbrooke – mais pour l’ensemble des villes – est le financement provenant du gouvernement québécois. À quelques reprises, on a souligné le manque de financement même si Québec pellète des responsabilités dans la cour des municipalités. Que ce soit en transport en commun, service d’aqueduc, logements, le financement diminue ou se fait attendre.

Rien de nouveau. La mairesse Évelyne Beaudin l’a souligné lors des budgets précédents. Sauf que ce sous-financement pèse de plus en plus lourd et bloque des projets. Chaque année, l’exercice budgétaire semble de plus en plus dur. Un collègue journaliste a demandé quand nous allions frapper un mur. Peut-être l’a-t-on déjà franchi. Les indicateurs pointent presque tous vers un sous-financement chronique, dans tous les services.

On gratte déjà des fonds de tiroir. Retirer la gratuité des stationnements pendant les Fêtes, ce n’est pas une grosse économie (100 000$ sur un budget de 421 M$) pour une mesure qui plaisait à tout le monde.

Au moment de faire la promesse sur les taxes foncières, l’inflation ne dépassait pas 2% depuis des années, ce qui permettait, au pire, de stabiliser les finances de la Ville, au mieux, d’augmenter les investissements.

Selon les prévisions actuelles, l’inflation devrait s’approcher de 3,5% en 2024 et peut-être un retour à 2% en 2025. Ça aiderait les municipalités (et tout le monde). Mais jusqu’à maintenant, le taux a déjoué les prévisions.

En ce moment, la promesse limite les impacts de l’inflation sur la population. Ce qui est loin d’être négligeable. Mais cette promesse menace-t-elle les finances de la Ville? Sherbrooke ne pourra pas faire ça encore longtemps sans sacrifier au passage la qualité de vie.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.