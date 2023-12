Comment fabrique-t-on une nouvelle?

L'émission Les stagiaires permet de comprendre comment on devient journaliste et d'avoir un aperçu des défis et contraintes d'une salle de nouvelles. (Ludovic Rolland-Marcotte)

Une de ces exceptions est l’émission Les stagiaires, diffusée cet automne sur les ondes de RDI et qu’on peut rattraper sur tou.tv.

Le concept est bien simple. On suit pendant huit semaines des jeunes qui veulent devenir journaliste. Dans le lot, il y en a qui étudient en journalisme, mais d’autres viennent plutôt des sciences et s’intéressent à la vulgarisation. Une semaine, les stagiaires doivent faire un reportage au palais de justice, l’autre semaine, c’est l’actualité économique, puis la politique, etc.

C’est le hasard qui a mis l’émission sur mon chemin. En voulant rattraper le dernier épisode d’une autre émission, mon index a cliqué au mauvais endroit et je me suis retrouvé devant l’épisode se déroulant à l’Assemblée nationale.

J’allais peser sur stop pour revenir à ce que je voulais écouter, mais dès les premières minutes, j’ai été happé. Le rythme est efficace, l’immersion est réussie et les « personnages » sont attachants. Si bien que j’ai été rattrapé tous les autres épisodes les jours suivants. L’approche documentaire – avec un soupçon de téléréalité – sert bien le concept.

L’humain derrière

Une des forces de l’émission, c’est que c’est profondément humain. Ça fait de la bonne télé, avant tout, mais ça rappelle également que le journalisme, c’est aussi profondément humain. On a tendance à facilement oublier cette facette, parce qu’une fois en onde, le journaliste prend une distance avec la nouvelle, dans sa façon de la présenter. Sauf que si un média fait le choix de parler d’un sujet, c’est parce que ce sujet interpelle. Ce n’est pas juste un choix cartésien.

Pour faire de la nouvelle, un ou une journaliste met souvent ses tripes dans son reportage. Mais ça, on le voit juste en coulisses, pas dans la télé ou dans le journal.

Plus encore, quand on fait de la nouvelle, on interagit avec des gens. Que ce soit pour confirmer des informations. Pour témoigner des évènements. Pour illustrer des situations. Pour porter la parole de personnes qui n’ont pas de tribune. La relation humaine est au cœur du journalisme. L’information existe parce qu’il y a des gens.

Dans un épisode, on voit les stagiaires paniquer parce que l’entrevue prévue dans une heure est annulée à la dernière minute. Vite, il faut se revirer de bord! Dans un autre, c’est tout le sujet d’un reportage qui tombe pour différentes raisons. Puis on les voit relever le défi de faire un vox pop. Devoir choisir un seul sujet alors qu’il y a sept bonnes histoires sur la table.

On voit aussi les stagiaires participer à des mêlées de presse – qu’on appelle des scrums. Préparer des converses, c’est-à-dire un échange en ondes en direct. Puis un long reportage. Ou un reportage pour le web.

Bien sûr, il y a des bouts qui sont adaptés pour la télé, il y aurait bien des trucs à nuancer ou à ajouter, mais cette émission dévoile assez bien le travail des journalistes. Malheureusement, les médias ont trop longtemps échappé cet aspect pourtant important : expliquer comment ça marche. Pourquoi tel sujet est en ondes plutôt qu’un autre? Le défi de trouver un équilibre. De vulgariser. D’illustrer.

Après les fleurs

Parce que l’émission montre assez bien les coulisses d’une salle de nouvelle, on voit aussi les problèmes. Ce que je vais souligner ne concerne pas tant l’émission que le milieu médiatique.

Pendant l’épisode à l’Assemblée nationale, par exemple, la journaliste qui les guide sur place lance à la fin de la journée qu’elle ne peut malheureusement choisir qu’un sujet pour le téléjournal, même s’il y en a huit autres qui seraient pertinents. Il arrive quoi avec les autres sujets?

Ça ne veut pas dire qu’aucun d’eux ne sera traité. Il y en a qui vont peut-être aboutir dans un article web ou à la radio. D’autres médias vont peut-être les aborder. Mais peut-être que non, aussi, parce que tous les médias ont des ressources limitées. Et c’est une des raisons – il y en a d’autres – qui font que certains sujets sont moins couverts, voire jamais couverts. Pas parce qu’ils ne sont pas pertinents, mais parce que l’entonnoir à la fin est très petit. De plus en plus petit.

Puis le même problème se présente ensuite au Palais de justice. Puis en actualité économique. Puis en environnement. En actualité internationale. Et ainsi de suite. Ça, c’est à la fois un exemple de l’impact de la crise des médias – moins de journalistes et moins de tribunes –, mais aussi pourquoi une partie de la population ne fait pas confiance aux médias, parce que leurs enjeux ne sont jamais au téléjournal.

Les mentors des stagiaires, Isabelle Richer, Marie-Maude Denis et Patrice Roy, lors de la sélection des candidatures. (Ludovic Rolland-Marcotte)

Dans le premier épisode, lors des tests pour la sélection des candidatures, on entend les mentors vanter l’intelligence ou la vision de l’un ou l’une, mais douter de leur attitude plus réservée. L’expression pour les décrire est «force tranquille». À la fin, l’équipe aura choisi les personnes qui ont du «chien», avec le «couteau entre les dents».

Quand on parle de diversité dans les médias, c’est aussi ça. On a besoin de forces tranquilles dans nos salles de nouvelles. Ces gens-là déplacent parfois de plus grosses montagnes que les jeunes loups. Des courants de fond, ça déplace des océans et influencent le climat, littéralement.

Je le souligne parce que je déplore que dans certains médias (et notre société), on favorise particulièrement ce genre de personnalité extravertie. Il en faut, mais il ne peut pas y avoir que ça. Des fois, il y a trop de coqs dans la cour.

Un besoin essentiel

Dans un épisode, les jeunes sont largués à Sudbury, une région que personne dans le groupe ne connaît. Cette émission donne la parole à des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. On ressent à quel point la présence d’un média francophone fait une différence dans leur vie. Parce que ce média les représente, parle de leurs enjeux, leur donne une tribune. Ça illustre à quel point il est important d’avoir des médias partout.

Lorsqu’une région perd son dernier média, c’est comme s’il disparaissait de l’actualité, comme s’il devenait déconnecté du reste du monde.

Alors qu’il y a quelques jours, on apprenait que CBC et Radio-Canada allaient se départir de 10% de leur personnel. Début novembre, c’était chez Québecor. Puis les Coops de l’info. Puis Bell. Et j’en passe. L’année 2023 est une année sombre pour les médias.

Je me dis qu’une émission comme Les stagiaires peut aider à faire comprendre pourquoi c’est important d’avoir des journalistes et pourquoi l’information est un bien commun qu’il faut protéger, un incontournable pour la démocratie.

