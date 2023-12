Des sages et un cirque

Dès le départ, la nécessité de ce comité est remise en question par Geneviève Ste-Marie qui occupe la direction générale de l’organisme TransEstrie. Déjà, il existe plusieurs directives au sein des ministères, plusieurs études, plusieurs documents de référence, plusieurs expertises, pourquoi refaire tout le travail des dernières années?

En créant un comité, le gouvernement donne surtout une crédibilité aux attaques et aux propos transphobes, puisque c’est pour « calmer » les « scandales » que le gouvernement a mis sur pied ce groupe de travail.

Mais qu’est-ce que sont ces scandales si ce n’est des personnes qui sont contre l’existence des toilettes mixtes, qui sont contre le droit qu’une personne trans puisse changer de sexe sur ses papiers officiels ou contre l’ajout de l’option « X » ou « non binaire » aux traditionnels « Monsieur » et « Madame » dans les formulaires?

Suffit qu’un parent transphobe publie un statut qui devient viral pour que ce soit considéré comme un scandale.

Je cite l’artiste Gabrielle Boulianne-Tremblay lors d’une entrevue à Radio-Canada : « Le mot « sages » veut dire que [la communauté trans] est déraisonnable, alors que tout ce qu’on veut, c’est d’être inclus dans la société. »

Tout ça me rappelle la crise des accommodements raisonnables. Avec la Commission Bouchard-Taylor, on a vite réalisé que tout ce qui faisait scandale dans l’opinion publique était presque toujours des anecdotes très isolées, voire carrément des propos racistes. Pas nécessairement un racisme décomplexé, bien souvent, c’était un racisme de l’ignorance, une méconnaissance du contexte et des autres cultures.

Par exemple, combien de fois a-t-on entendu que le Québec était « envahi » par les musulmans? Trop souvent. Pourtant, en 2021, moins de 5% de la population canadienne était musulmane.

D’ailleurs, les personnes trans représentent moins de 1% de la population. Quel genre de société sommes-nous si nous sommes incapables d’intégrer ou d’accommoder une telle minorité sans que ça scandalise une partie de la population?

La direction générale de TransEstrie, Geneviève Ste-Marie (à droite), souligne que le dévoilement du comité de sages a semé l'inquiétude chez les communautés trans. (Maxime Picard/Archives La Tribune)

Geneviève Ste-Marie craint aussi les dérapages dans l’espace public. Son téléphone n’a pas dérougi depuis l’annonce du comité, des messages pleins d’inquiétudes. « Tout le monde a peur, on donne la parole à des gens qui ont des propos violents envers nos communautés, comme si l’identité trans était un débat. »

Mais le silence aussi fait mal ajoute Geneviève Ste-Marie. Le silence qui suit des propos hostiles contre l’identité trans. Le silence qui ne dénonce pas une attaque envers un droit fondamental.

« La plaie est encore vive », souligne la porte-parole de TransEstrie concernant le projet de loi 2. Déposé en 2021, ce projet de loi voulait obliger la chirurgie génitale pour accorder un changement de sexe dans les documents officiels de l’État. Finalement, le gouvernement a abandonné cette clause en mai 2022. Une longue lutte qui a laissé des marques, qui a fait mal et qui a épuisé les communautés trans du Québec.

Représentativité

Bien que ce ne soit malheureusement pas surprenant étant donné l’historique du gouvernement sur ce genre de dossiers, il est déplorable qu’aucune personne trans ni aucune personne ayant une expertise sur ces enjeux ne siège au comité.

Pour se justifier, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, avance que ce n’est pas un comité de « représentation » et qu’une personne trans aurait fait de la représentation.

Pour Geneviève Ste-Marie, ça ne fait aucun sens. Aurait-on un comité sur les enjeux de racisme sans aucune personne racisée? Aurait-on un comité sur la condition féminine sans aucune femme? Aurait-on un comité sur les soins dentaires sans aucun dentiste?

D’ailleurs, l’une des « sages », Diane Lavallée, a reconnu qu’elle aurait de la difficulté à imaginer un comité devant se pencher sur le droit des femmes sans aucune femme.

La ministre québécoise de la Famille, Suzanne Roy, a présenté la composition du comité de sages sur l'identité de genre mardi matin. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Puisque le comité veut consulter des experts, des chercheures, des groupes, des intervenantes, la présence d’une personne trans aurait pu servir de référent pour savoir si les personnes rencontrées ont des propos transphobes ou non. La base pour ce genre de comité.

Parce que c’est une chose de discuter sur la meilleure façon d’intégrer des personnes trans dans un vestiaire, mais c’est transphobe de dire que les personnes trans n’y ont pas leur place.

Geneviève Ste-Marie démontre une ouverture. S’il y avait eu, au moins, une personne ayant une expertise sur le sujet, sans être une personne trans, ça aurait été rassurant. Et on en a au Québec. Dont la réputation dépasse nos frontières.

Deux exemples. Françoise Susset, psychologue et clinicienne qui dirige depuis 2011 l’Institut pour la santé trans. Annie Pullen Sansfaçon, professeure à l’Université de Montréal spécialisée dans les enjeux de discrimination envers les jeunes transgenres et leurs familles. Pourquoi ces personnes ne sont pas au comité?

Est-ce que pour être « neutre » ou « sage », il ne faut pas défendre les personnes trans? C’est drôle comme tout ça ressemble à un biais.

Patrick Taillon a beau être un spécialiste des questions constitutionnelles, Diane Lavallée des droits des femmes et Jean-Bernard Trudeau en médecine familiale, ceci n’en fait pas des experts sur le sujet et encore moins des personnes plus neutres que les autres.

Et j’insiste, le problème n’est pas telle ou telle personne de ce comité. Le problème est l’absence d’une expertise sur les enjeux visés.

Étant donné que le gouvernement Legault n’écoute la science et les experts que lorsque ça fait son affaire, on peut déjà se demander ce qu’il arrivera au bout du processus.

Ce rapport, attendu en 2025, va-t-il permettre d’améliorer l’inclusion et de renforcer les droits fondamentaux des personnes trans ou va-t-il faire reculer les droits, comme on a vu en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick?

Selon Geneviève Ste-Marie, malgré les défis et les obstacles, le Québec demeure une des meilleures places dans le monde pour les personnes trans. Ça devrait sonner comme du velours aux oreilles de François Legault, ça. Continuons d’être les meilleurs.

