La CAQ exploite-t-elle les femmes?

L'actuelle négociation entre le gouvernement et le front commun syndical concerne davantage de travailleuses que de travailleurs. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

Les critiques envers le gouvernement et sa façon de gérer les enjeux concernant les femmes étaient déjà nombreuses avant les grèves actuelles dans le secteur public, mais elles se font un peu plus entendre ces dernières semaines. C’est que les secteurs concernés, l’éducation et la santé, sont des milieux majoritairement féminins. Et plusieurs y voient un double standard, entre la façon dont ces milieux sont traités, comparativement aux milieux masculins, comme les services policiers, les finances ou la construction.

À l’Assemblée nationale, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a fait siennes les critiques qui proviennent de la mobilisation syndicale. Dans un premier temps, lors de la période de questions, elle a soulevé plusieurs enjeux qui précarisent davantage les femmes : le manque de places en garderie, le salaire minimum, les heures supplémentaires, etc. Le ton était donné dès le départ, avec cette phrase : « L’État du Québec participe à la violence économique envers les femmes. »

On notera au passage qu’après avoir prononcé ceci, un autre député non identifié a lâché un tonitruant « eh boy! », montrant à quel point il considère que toutes ces réalités bien documentées et étudiées ne sont pas importantes pour lui.

J’invite ce député, et les autres qui pensent la même chose, à regarder du côté des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes qui se déroulent jusqu’au 6 décembre et qui ont pour thème, cette année, la violence économique. Moi aussi, ce dossier me fait lâcher un « eh boy! », mais pas pour les mêmes raisons.

Une question de la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, a créé un moment de zizanie à l'Assemblée nationale, mardi dernier. (Jacques Boissinot/Archives La Presse canadienne)

Mais la question de la députée de Sherbrooke qui a jeté le feu aux poudres jeudi dernier est celle-ci, en parlant des travailleuses du secteur public : « Pourquoi la CAQ persiste à les exploiter? »

S’en est suivi plusieurs minutes d’obstinage sur les mots choisis et à demander à la députée solidaire de s’excuser.

Il y a, évidemment, du spectacle politique ici, on s’indigne plus qu’il n’en faut du côté du gouvernement et l’opposition pimente ses interventions pour appuyer ses critiques, quitte à se frotter aux limites du parlementarisme.

Le petit sourire de Christine Labrie, après avoir lâché sa phrase, laisse croire qu’elle savait qu’elle venait de lâcher une petite bombe.

Sans surprise, parce que c’est souvent la suite à ce genre de brouhahas, l’expression « exploiter les femmes » sera ajoutée aux propos non parlementaires, apprenait-on samedi. Ça vient donc s’ajouter à « girouette », « fanfaron » et autres « ti-coune » interdits. On ne peut plus rien dire!

À sa juste valeur

Laissons de côté la joute parlementaire pour réfléchir à cette notion de l’exploitation.

Tout ça demande du contexte. Je vois déjà les commentaires soulignant qu’avec un salaire annuel de 92 000$, on n’a plus les exploitations qu’on avait.

Mais la question n’est pas si elles font pitié, mais si elles sont payées à leur juste valeur. Ce n’est pas du tout la même chose.

Je vais prendre l’exemple de Jean Béliveau, légende du hockey. À son premier contrat en 1953, le numéro 4 mettait la main sur 21 000$ par année. Si on convertit en dollars actuels, c’est comme s’il gagnait 234 549$.

C’est bien au-dessus du salaire moyen et personne ne fait pitié avec un salaire de 234 549$. Mais était-il payé à sa juste valeur? Non, clairement pas. Pour donner une idée, le salaire minimum en ce moment dans la Ligue nationale de hockey est 750 000$. C’est bien connu que les joueurs de hockey ont longtemps été exploités par les propriétaires des équipes, y compris le Canadien de Montréal.

D’ailleurs, les joueurs actuels peuvent remercier le « Gros Bill », parce qu’il a été le premier à rendre public son salaire, lançant bien des débats sur les conditions salariales des joueurs. Comme quoi, le tabou sur les salaires sert rarement les gens, sauf les employeurs.

Près de 10 000 grévistes ont marché dans les rues de Sherbrooke le 23 novembre dernier. (Jean Roy/La Tribune)

Revenons aux infirmières, aux enseignantes, aux orthophonistes et toutes ces professions des milieux de l’éducation et de la santé.

C’est vrai que certains métiers, au sommet de l’échelon, ont un revenu décent comparativement à la moyenne. Mais il faut le mettre en contexte. Plusieurs études démontrent que les milieux traditionnellement féminins, pour le même niveau d’éducation, ont un salaire plus bas que ceux traditionnellement masculins. Et ça, peu importe que le salaire soit bon ou non, ça reste injuste.

Il ne faut pas non plus que ces salaires cachent les autres professions dont le salaire est beaucoup moins reluisant. Selon le Front commun, 70% du personnel de soutien est dans une situation précaire.

Même si l’écart rétrécit, un homme gagne encore, en moyenne, 230$ de plus qu’une femme par semaine. Sans parler du fait que les Canadiennes ont, en moyenne, des revenus de retraite 22% moins élevés que celui des Canadiens. Même si elles cotisent toute leur carrière. Entre autres parce que les avantages sociaux sont meilleurs dans les milieux masculins et parce qu’ils ne sont pas toujours bien adaptés aux congés de maternité.

Travail forcé

Tout le débat sur les heures supplémentaires en dit long. Juste le nom est terrible : temps supplémentaire obligatoire.

Je me permets une autre comparaison. Imaginons que le propriétaire d’une mine oblige ses travailleurs à faire trois chiffres doubles. Pas une invitation, une obligation. Chaque semaine. La CNESST ne prendrait sûrement pas des années pour enquêter sur la situation. C’est pourtant ce qu’on tolère dans la santé depuis des années.

Ou en éducation. En théorie, les enseignantes sont payées pour travailler 32 heures par semaine, donc en moyenne 6,4 heures par jour. Ça l’air pas si mal, mais en théorie, ces heures-là devraient inclure le temps en classe, la préparation des cours, la correction, les rencontres avec la direction ou les parents ou des intervenantes, répondre aux courriels, faire le suivi des dossiers, etc. La réalité, c’est impossible que tout ça rentre dans les 32 heures.

Si ça existe, c’est parce que, traditionnellement, la société considère les emplois du « care », ces emplois qui sont au service des autres, comme une vocation. Et la plupart des gouvernements ont utilisé cette vision pour limiter les conditions de travail.

Malgré sa parité au conseil des ministres, le gouvernement de François Legault se fait souvent reprocher d'être un « boys club ». (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

On l’entendait clairement dans la déclaration de François Legault cette semaine, où il demandait aux grévistes de cesser la grève afin de ne pas nuire aux enfants.

Jamais on oserait dire à un conducteur de machinerie lourde de prendre en pitié son patron et d’aller bénévolement travailler sur le chantier ou qu’on n’oserait dire à un mineur que s’il ne va pas extraire le pauvre fer dans la mine, ça va nuire au gisement et qu’il doit donc faire du temps supplémentaire.

Mais on tient ces discours aux enseignantes, aux infirmières, aux préposées et toutes les autres professions du secteur public en leur demandant de se dévouer, de sacrifier leur vie personnelle, pour aller prendre soin des patients ou des enfants qui attendent les services. Comme si c’était leur faute ou que la responsabilité ne retombait que sur leurs épaules.

La CAQ n’exploite pas plus particulièrement les femmes que les autres partis qui ont été au gouvernement. Comme le soulignait d’ailleurs Aurélie Lanctôt avec son livre Les libéraux n’aiment pas les femmes. Le gouvernement s’inscrit plutôt dans un long mouvement.

Le problème n’est pas que la CAQ n’a rien fait – on peut saluer les changements dans le système de justice, entre autres – mais à ce rythme, il faudra attendre bien trop longtemps pour arriver à l’égalité. Les efforts sont insuffisants pour mettre fin à ces iniquités, à ces injustices, à ces abus, à ces désavantages.

Une personne qui n’est pas payée à sa juste valeur, qui n’a pas la même reconnaissance que les autres, qui n’a pas la même sécurité que les autres, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça correspond à la définition du mot « exploiter ».

