L’Histoire, c’est plus qu’une pancarte

Quelques exemples. Il y a la rue Bruno-Dandenault, un prêtre qui a défendu le droit des prisonniers. Un édifice d’une quarantaine de logements de la Coopérative d’habitation des Cantons de l’Est, sur la rue Kitchener, porte le nom de l’abbé Desève Cormier. La grande salle du pavillon Montcalm porte le nom de l’abbé Bernard Bonneau. Toutes ces personnes sont visées par l’action collective.

Bien qu’il ne soit pas directement visé par une allégation, Monseigneur Fortier, dont une rue porte son nom à Sherbrooke, revient aussi dans les discussions, puisque devant l’ampleur de la situation, il est difficile de croire qu’il n’ait pas été au courant de ces gestes et comportements.

Jean-Marie Fortier, de son nom complet, a été archevêque de Sherbrooke de 1968 à 2002, une période qui couvre la majorité des plaintes. Plusieurs se posent donc des questions sur ses actions – ou son inaction. Par exemple, l’archidiocèse avait reçu une dénonciation visant Robert Jolicoeur.

Si la direction de l’école Mitchell-Montcalm s’est montrée ouverte à renommer la salle, la position est moins ferme du côté de la Ville de Sherbrooke qui attend le dénouement de l’action judiciaire.

Le hic, c’est que la majorité des actions collectives visant l’Église se règlent hors cour. Avec un tel dénouement, pas de jugement de culpabilité – ou de non-culpabilité – ni de détails. Tout demeure confidentiel.

Impossible de savoir si l’archidiocèse savait et a étouffé les histoires ou si elle était ignorante. Impossible de connaitre la crédibilité des histoires. Impossible de savoir si l’Église ou si certaines personnes visées encore vivantes reconnaissent les torts.

Si un règlement hors cour - ou entente à l’amiable - évite une sentence de culpabilité sur papier, dans l’esprit des gens, ça laisse planer un doute. Un gros doute. Pourquoi négocier une entente quand on n’a rien à se reprocher?

Alors si l’action collective, regroupant jusqu’à maintenant 75 plaignants et plaignantes, aboutit à une entente hors cour, que fera la ville avec le nom des rues?

« Effacer l’Histoire »

La première fois que j’ai écrit sur cette affaire, quelques personnes m’ont écrit pour me dire que ces gens avaient aussi fait du bien.

Est-ce vraiment une situation où l’on pèse les bonnes et mauvaises actions? Ça pèse combien défendre un prisonnier? Et ça pèse combien briser la vie d’une personne avec une agression sexuelle?

Est-ce que sauver la vie d’une personne donne ensuite le « droit » d’en briser une?

C’est un peu bizarre de vouloir peser les choses comme ça. Je suis peut-être naïf, mais je crois que le but dans la vie, c’est de faire le bien pour faire le bien, pas pour espérer un équilibre entre le bien et le mal à la fin de sa vie.

On peut bien dire que tout le monde fait des erreurs, mais il y a une sacrée marge entre oublier de payer une facture et agresser quelqu’un. On ne parle pas d’un truc banal sans conséquence. Ça brise des vies.

Je suis le premier à défendre la possibilité d’un pardon, mais le contexte doit le permettre. Nous ne sommes pas devant des situations où une personne commet aujourd’hui un acte profondément grave et qui peut tenter de réparer ses torts, d’assumer ses actes et qui peut changer ses comportements. On est plutôt devant ce qui ressemble à un système qui a protégé des agresseurs, étouffé des histoires, permis des récidives et qui a fait en sorte que ces gestes n’ont pas eu de conséquences.

Puisqu'elle mène vers un important pôle commercial, le boulevard Monseigneur Fortier est l'une des artères les plus achalandées de Sherbrooke. (Jocelyn Riendeau/La Tribune)

D’autres commentaires mettaient de l’avant les contributions de ces personnes à la communauté et que retirer leur nom « effacerait » l’Histoire.

On parle juste de changer le nom d’une rue, pas de réécrire les livres d’histoire. Il y a souvent cette confusion avec la toponymie ou les statues.

Commémorer ce n’est pas la même chose que l’Histoire. Si l’Histoire se résumait qu’aux noms des lieux, l’histoire serait assez mince.

Permettez-moi un exemple facile. Il n’y a aucune rue ni aucune statue pour Adolf Hitler – avec raison – et il est loin d’être effacé de l’Histoire. Tout le monde sait c’est qui.

La commémoration, comme la toponymie, n’est pas une question d’importance historique, mais bien une manière de saluer quelqu’un. Ça n’a rien à voir avec la science historique.

Quand on nomme une rue en l’honneur d’une personne, c’est parce qu’on souhaite saluer un legs, qu’on veut lui rendre hommage ou que l’on considère que cette personne est un modèle à suivre. Est-ce qu’un agresseur sexuel est un modèle à suivre? Pour moi la réponse est évidente : non.

C’est ça la question qu’il faut se poser : est-ce que cette personne, pour l’ensemble de ses actions, mérite qu’on lui rende collectivement hommage?

Sur la rue Bruno-Dandenault, on retrouve un Centre de la petite enfance. Drôle de message qu’on envoie à la jeunesse.

Sur la rue Bruno-Dandenault, on retrouve entre autres un Centre de la petite enfance et des parcs. (Maxime Picard/La Tribune)

Il y a une longue liste de gens à qui on pourrait rendre hommage. Tellement de personnes qui sont vraiment des modèles inspirants. Dont plusieurs femmes et plusieurs Abénakis, deux groupes très sous-représentés dans la toponymie.

D’ailleurs, si j’étais au comité de toponymie de la Ville de Sherbrooke, je vérifierais si Robert Jolicoeur fait partie des noms potentiels pour être sûr de le retirer de cette liste. Évitons le problème et le malaise.

Ce qu’il adviendra des lieux portant le nom d’une des personnes visées par l’action collective ne dépend pas tant de la justice ou de l’Histoire, mais bien de l’opinion publique. Si la communauté juge que c’est de mauvais goût, la Ville devra agir et trouver un meilleur nom.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.