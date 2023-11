Des grévistes en «tabarnak»

Selon un représentant syndical, la marche de jeudi était la plus grande manifestation de travailleurs et travailleuses de l’histoire de l’Estrie. Je n’ai pas le temps de passer à travers les archives pour vérifier, mais la mobilisation est impressionnante.

Les organisations syndicales ont parlé d’environ 10 000 personnes, les services policiers estimaient davantage à 8000 personnes. Peu importe, ça fait beaucoup de gens.

Quand on sait qu’il y avait en même temps des dizaines de milliers de personnes qui manifestaient aussi, pour les mêmes raisons, à Saguenay, Trois-Rivières, Québec, Montréal et j’en passe, pas le choix de comparer cette mobilisation aux plus grandes de l’histoire syndicale.

Personnellement, ça me rappelle celles de 2012, lors de la grève étudiante, et celles de 2003, contre la réingénierie de l’État de Jean Charest. D’autres évoquent 1983. Bref!

En plus d'occuper une bonne partie des quatre voies de la rue King Ouest, dans le centre-ville de Sherbrooke, la marche débordait également sur la rue Wellington Nord. (Jean Roy/La Tribune)

Tout ça alors que plusieurs de ces personnes le font en perdant de l’argent. Plusieurs syndicats n’ont pas de fonds de grève, donc rien pour compenser la perte de salaires. Pas juste une journée. Plusieurs journées. Est-ce que tout le monde comprend la motivation – ou le ras-le-bol – qu’il faut avoir pour sacrifier une partie de son revenu pour défendre des principes?

Épuisement

Pendant que j’observais la manifestation, je repensais à un échange avec une enseignante. Elle me racontait que dans son cas personnel, son revenu n’était pas l’enjeu. Elle aimerait ça que son salaire suive au moins l’inflation, mais en étant au sommet de l’échelon – ce qui signifie qu’elle a au moins 17 ans d’ancienneté – ce n’est pas ça qui la dérange le plus.

Ce qui la fatigue, c’est de ne pas arriver à aider ses élèves qui auraient besoin d’accompagnement, mais qui n’en ont pas, qui doivent attendre des mois alors que c’est là que les jeunes ont besoin de services, pas à la fin de l’année. Que par amour pour les jeunes, elle décide de travailler sur son temps personnel, le soir ou la fin de semaine, pour essayer de compenser ce vide, en imaginant des méthodes conçues spécialement pour ces jeunes. C’est ça qui l’écœure. Elle s’épuise parce que le système laisse tomber les jeunes.

Des propos qui rejoignent ceux de tellement de parents exaspérés de ne pas trouver l’aide pour leur enfant, inquiets pour leur éducation, leur épanouissement, leur bien-être. L’école publique ne remplit plus ses promesses.

Plusieurs jeunes ont participé aux différentes manifestations du Front commun, jeudi. (Jimmy Plante/La Voix de l'Est)

Une amie, elle aussi enseignante, soulevait que non seulement la moitié des nouvelles enseignantes quittent avant cinq ans, mais que maintenant, ce sont des gens qui ont 10 ou 15 ans d’expérience qui changent de carrière, malgré les «sacro-saintes vacances» et les «fonds de pension» qui, apparemment, devraient rendre tout le monde jaloux.

Une autre amie enseignante, elle aussi, me confie souvent – depuis des années – que ce qui risque de lui faire changer de carrière, un jour, c’est la lourdeur de la charge mentale. De se démener dans la bureaucratie pour que tel jeune ait enfin de l’aide, de passer des heures à discuter avec des parents pour essayer de régler un enjeu avec leur enfant, des heures à concevoir des jeux pour accrocher ses élèves et du manque de reconnaissance de sa direction qui lui en demande toujours plus.

C’est dans l’accumulation de tout ça que vient le «on n’est pas fâché, on est en tabarnak» lâché pendant la manifestation à Sherbrooke, jeudi.

François Legault se vante depuis des années que l’éducation est SA priorité. Ce serait le temps que ses actions le démontrent.

Création de richesses

Personnellement, je crois que la vraie priorité de François Legault est la création de richesse, puisque ce sujet revient plus souvent dans ses discours et dans ses politiques que régler les problèmes en éducation.

Le gouvernement Legault est fier d’investir des milliards (trois, quatre, plus?) pour une usine à batteries. Selon le premier ministre, les quelque 3000 emplois seront un plus pour le Québec et permettront à la province de s’enrichir. Plus encore, «la demande pour les batteries augmente constamment», a-t-il déclaré.

Plusieurs études ont démontré que chaque dollar investi en éducation rapporte plus à la société. Selon le Conference Board du Canada, par exemple, 1$ en petite enfance rapporte 6$ à la société. Parce que «la demande» pour des citoyens et citoyennes éduquées «augmente constamment».

Et c’est la même chose lorsqu’on parle de santé – encore plus en prévention. Chaque dollar en prévention évite de dizaines de dollars en soin.

Pour François Legault, les emplois créées dans le secteur privé participent à la création de richesse, mais pas les emplois dans le secteur public. (Christinne Muschi/Archives La Presse canadienne)

Améliorer les conditions des travailleurs et travailleuses en éducation, en santé et tous les autres secteurs publics, c’est aussi créer de la richesse. Ces salaires-là, ils sont ensuite dépensés dans notre économie, ils sont investis dans nos entreprises. L’effet multiplicateur est là aussi. Pourquoi le principe de la création de richesse avec de bons emplois ne fonctionne qu’avec les entreprises privées?

Refuser de voir les travailleurs et travailleuses du secteur public comme de la création de richesse, c’est purement idéologique.

Une société riche, est-ce juste une société qui a quelques millionnaires ou c’est une société dont le système de santé ne laisse tomber personne, où l’État traite ses travailleurs et travailleuses avec dignité et non comme des ressources jetables, où chaque jeune peut se développer à son plein potentiel grâce à un système d’éducation apte à répondre à tous les besoins, où la personne qui s’assure que l’équipement soit prêt et fonctionnel est aussi valorisée que le médecin spécialiste?

François Legault trouve que mêler l’histoire des millions pour les Kings de Los Angeles dans la négociation actuelle est de la «petite politique». Considérer les conditions de travail du secteur public seulement comme une dépense, c’est de la petite économie. Le premier ministre devrait voir bien plus grand que ça.

