La CAQ en déroute

« Je suis très conscient que les Québécois sont fâchés contre moi. Je vais essayer de faire mieux pour regagner leur confiance », a déclaré François Legault mercredi matin, commentant un sondage plaçant le Parti québécois (PQ) six points devant la CAQ.

On a souvent souligné que François Legault n’a pas eu peur d’admettre des erreurs et de corriger le tir pendant son premier mandat. C’est vrai que son gouvernement a fait quelques pas de recul pendant la pandémie et sur quelques dossiers.

Ces revirements n’écorchaient habituellement pas son égo, au contraire, admettre l’erreur lui permettait d’améliorer son image. On était en début de mandat et François Legault tentait de bâtir une image d’un premier ministre au-dessus de la mêlée, sage et avisé.

Fort de sa vague d’appui, il ne se mettait pas en danger ou ne compromettait pas ses valeurs profondes. Puis, pendant la pandémie, la majorité de la population avait bien conscience que tout le monde était devant du jamais-vu, où c’était normal d’essayer des choses tout en pouvant se tromper.

Ces derniers mois, le contexte est plutôt différent. Il y a quelque chose qui a cassé le 3 octobre dernier lorsque le candidat péquiste a remporté l’élection partielle dans Jean-Talon.

Visiblement paniqué, le premier ministre a ressorti du cimetière le pauvre troisième lien devenu zombie malgré lui. Dossier qui avait ébranlé la CAQ, mais dont la digestion se faisait malgré tout dans la population. Les dommages étaient surmontables. Le traumatisme était sûrement plus grand au sein du parti que dans la population.

Ça faisait des années que les caquistes n’arrivaient pas à justifier le projet, que toutes les études soulignaient que c’était inutile, voire contre-productif, le gouvernement pouvait surfer sur l’image d’une décision responsable, comme il faisait lorsqu’il admettait des erreurs en début de mandat. La CAQ avait finalement refermé le piège qu’elle se creusait depuis trop longtemps.

Si le gouvernement avait accepté la défaite et continué à mener ses dossiers, il n’aurait pas perdu sa crédibilité. C’est son incohérence qui lui fait mal.

C’était d’autant plus incohérent que la majorité de l’électorat dans Jean-Talon a voté pour des partis contre le troisième lien. Alors comment François Legault a-t-il pu arriver à la conclusion qu’il fallait le remettre sur la table? Le gouvernement est-il capable de prendre le pouls de la population?

Les réactions des derniers jours concernant les millions de dollars pour que les Kings de Los Angeles jouent deux parties de hockey à Québec semblent démontrer la même difficulté à lire la population.

À l'Assemblée nationale, le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, reçoit des critiques de tous les partis de l'opposition concernant son idée de faire jouer les Kings de Los Angeles au Centre Vidéotron de Québec. (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Le ministre responsable du retour des Nordiques – comment tout ça peut être sérieux? – Eric Girard, s’est dit surpris par les « critiques sévères » et les réactions « très négatives ». En regardant les images de l’annonce, il apparait évident que lui et le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, pensaient frapper un coup de circuit.

Le premier ministre a déclaré qu’il était « important aussi d’investir dans le loisir ». Bien sûr! Mais ce n’est pas un investissement dans le loisir. Ces millions-là ne vont aider aucun jeune à pratiquer le hockey. Il ne va absolument rien rester de tout ça, sauf une facture salée que personne n’a demandée.

Je ne sais pas comment Eric Girard ou François Legault imaginent la suite des choses. Supposons que Gary Bettman, le grand patron de la ligue, se déplace vraiment au Centre Vidéotron pour regarder une partie présaison. Ça n’arrivera pas, mais imaginons qu’il vienne et qu’il soit impressionné par la blancheur du centre. Le gouvernement va faire quoi s’il demande à rencontrer la personne qui veut ramener les Nordiques. « Oups, en fait, euh, il n’y a personne en ce moment qui essaie de racheter une équipe de hockey, mais on va trouver quelqu’un! Promis! »

Il n’y a aucun milliardaire en ce moment qui a envie de débourser 2 milliards $US pour acheter une équipe de hockey à Québec.

Tout ça ressemble à un gamin qui essaie d’attirer l’attention de sa maman pour qu’elle le regarde faire la grande roue alors qu’il n’est pas encore capable de faire la grande roue, mais juste des souliers neufs pour se pratiquer.

J’ai parlé de la soirée du 3 octobre, mais peut-être que la cassure a eu lieu en juin dernier, lorsque le gouvernement s’est voté une hausse salariale de 30 %. Cette décision a insulté et dégouté bien des gens.

En ce moment, les députés caquistes essaient de rétropédaler pour sauter l’indexation prévue, qui serait de 4,3 %. « Ouain, c’est peut-être trop, hein? », semblent se dire quelques personnes au parti.

Mine de rien, c’est presque de 6000 $ de plus, pour un salaire de base qui a déjà grimpé à 131 766 $.

Dans un contexte où le gouvernement peine à offrir une augmentation salariale qui suit au moins l’inflation au secteur public, c’est comme si les caquistes venaient de comprendre ce qui dérangeait déjà en juin dernier.

Le Front commun a manifesté devant l'Assemblée nationale cette semaine. (Yan Doublet/Le Soleil)

Tout ça est sans parler des débats autour de la réforme de Christian Dubé en santé. Le gouvernement qui n’a pas l’air de savoir quoi faire devant la crise du logement. Les critiques devant le projet de Northvolt. Le sabotage perpétuel du gouvernement dans le projet du tramway à Québec et son hésitation continuelle à soutenir le transport en commun. La grogne des villes devant le manque de soutien et de collaboration du gouvernement. Le manque de personnel en enseignement qui s’est transformé en crise au début de l’année scolaire.

De plus en plus de caquistes osent semi-critiquer, mettons commenter, les décisions du gouvernement, ou, sinon, utiliser une phrase creuse qui ne commente pas, mais qui sous-entend qu’on se retient de commenter.

Pendant des années, la ligne directrice de François Legault était de gagner des appuis et de rafler le plus de sièges possibles pour être un « gouvernement fort ». Il serait peut-être temps d’avoir un projet porteur. Comme celui du député Gilles Bélanger qui veut brancher le Québec. Un gouvernement ne se mesure pas par son nombre de circonscriptions, mais par la qualité de ses politiques.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.