Un cowboy du peuple

Les gens qui ont découvert le groupe de Repentigny après l’album La grand-messe ne l’ont peut-être pas connu, mais pendant des années, les Cowboys Fringants, c’était la musique et le Forum du peuple.

C’était avant les réseaux sociaux, quelque part entre 2002 et 2008. À cette époque, sur Internet, pour échanger, on allait sur des forums de discussion. L’un des plus vivants sur la toile québécoise était celui des Cowboys.

Démarré comme un lieu d’échanges entre fans, c’est vite devenu un lieu pour jaser de politique, de culture, de sport (surtout du Canadien et de Mike Liut, ancien gardien de but des Whalers de Hartford) et de la vie en général.

On pouvait échanger des heures sur ce forum sans nécessairement parler des Cowboys, mais les gens qui désiraient juste parler de leur band préféré le pouvaient aussi. Et parfois, un des membres du band venait directement répondre.

Plusieurs amitiés – et histoires d’amour évidemment – sont nées de ce forum. Quand je pense aux Cowboys, je pense à Danielle, Ève, Kim, Michel, Ariane, Stéphanie, Melyssa, Anne-Marie, Andréa, Pascale, Mireille, Gwen et tellement de gens rencontrés (désolé je ne peux pas nommer tout le monde) grâce à ce petit coin entièrement québécois sur la toile mondiale.

Le Forum du peuple, ce n’était pas juste un endroit pour s’obstiner sur la souveraineté ou sur les politiques de Jean Charest, parler des nouveaux bands québécois ou étirer des blagues sur des semaines. C’était carrément un club social.

Une partie du club suivait le groupe sur la route, en Abitibi, en Mauricie, à Québec et même en France pour les plus crinqués. J’ai embarqué une fois, pour un gros roadtrip sur la Côte-Nord. Je pense bien que c’est dans le sous-sol de l’église de Havre-Saint-Pierre que j’ai entendu pour la dernière fois Awikatchikaën live. Ça valait bien la tempête de neige du retour.

En vieillissant, j’ai été surpris plus d’une fois de tomber sur d’autres personnes qui, elles aussi, suivaient le groupe sur la route. Ma surprise n’était pas que d’autres faisaient la même chose, mais que ces gangs ne se connaissaient pas. Ça montre à quel point le groupe était populaire.

Mais la vie sociale était loin de se résumer aux spectacles. C’étaient des activités sociales qui n’avaient aucun lien avec le groupe. Des soirées dans des bars. Des ligues de hockey cosom. Écouter des matchs du Canadien. Des soupers chez l’une ou chez l’autre. Aller voir des shows d’autres bands. Parce que oui, les fans du groupe allaient voir d’autres artistes ensemble, aussi.

C’est un legs impalpable, inconnu, mais tellement riche, nourrissant, unique. Toutes ces amitiés, toutes ces expériences, ces rires, ces échanges, ça n’a pas de prix.

Un éveil collectif

Pour bien des gens, ce forum a été un réveil politique, comme d’autres l’ont eu simplement en écoutant la musique du groupe.

Les chansons des Cowboys Fringants ne sont pas toujours politisées – comme en font foi les chansons d’amour – mais le groupe a toujours défendu le peuple devant les injustices, devant les élites.

Des textes comme Impala Blues, Maurice au Bistro, Un p’tit tour, L’hiver approche (je l’avais dit que j’étais resté collé sur les vieux albums) racontent la réalité de la classe ouvrière, des gens qui en arrachent, des tracas du monde ordinaire – dans le sens de commun. Ce genre de chansons conscientisent peut-être encore plus qu’un gros texte politique.

Je n’ai pas grand-chose pour appuyer ma théorie, mais je crois sincèrement que la grève étudiante de 2012 n’aurait pas été ce qu’elle a été sans les Cowboys Fringants. Les chansons du groupe ont participé à un éveil collectif, à une conscientisation, à un ras-le-bol, mais aussi à un sentiment de communauté, un amour pour l’autre, une solidarité avec un grand S.

Ce n’est évidemment pas Joyeux calvaire, En Berne ou Le gars d’la compagnie que le ministre Bernard Drainville a chanté, à la surprise générale, lors d’une conférence de presse jeudi matin, mais Toune d’automne. C’est vrai que c’est un des plus gros succès du band. Je ne sais pas à quel point il y a des fans du groupe parmi les caquistes, mais je les invite à écouter les messages d’amour, d’ouverture et de solidarité derrière les textes.

En 2000, Karl Tremblay ne portait pas encore ses traditionnelles chemises et cravates, mais des costumes plus loufoques, comme un énorme chapeau de cowboy bleu. (Archives Le Soleil)

Je le disais, j’ai arrêté de suivre le groupe après Break syndical, mais je n’ai jamais cessé de respecter l’engagement du groupe et les valeurs que les membres ont continué d’incarner malgré leur popularité.

Par exemple, le groupe aurait facilement pu jouer le même jeu que bien des artistes qui ont du succès en montant le prix des billets. Participer à la vie jetset pour en ajouter une couche. C’est tout l’inverse que le groupe a fait. Rarement a-t-on eu des groupes aussi cohérents entre les valeurs qu’ils prônent et les actions qu’ils posent.

Ça explique sûrement, en bonne partie, pourquoi Karl Tremblay reçoit autant d’amour et d’éloges ces jours-ci. J’espère que le reste du groupe comprend que tout cet amour qui passe à travers Karl, c’est aussi dirigé envers eux et elle.

Lors du rassemblement hommage, jeudi soir, à L’Assomption, Marie-Annick Lépine a souligné que Karl pleurait devant la beauté. Je pense que ce qui m’émeut le plus, depuis le décès du grand cowboy, c’est cet élan d’amour. Ce peuple qui se réunit pour saluer un des siens.

Le premier ministre a offert des funérailles nationales, mais la population n’a pas attendu, elle a spontanément organisé des veillées collectives un peu partout au Québec. C’est profondément beau.

Partout, tout le monde rend hommage à Karl Tremblay, pas parce qu’il était le meilleur, le plus grand ou le plus célèbre, mais parce qu’avec lui, tout le monde avait l’impression de faire partie de la même gang. C’était un cowboy du peuple.

Pour réagir à cette chronique, écrivez-nous à opinions@latribune.qc.ca. Certaines réponses pourraient être publiées dans notre section Opinions.