Taxer mon exercice

C’est au nom de l’environnement que la Ville a choisi de partager la facture des dépenses reliées au traitement de l’eau potable entre ceux et celles qui en utilisent le plus, dit-on. Car le principe de l’utilisateur/payeur est tout de même questionnable.

On peut facilement imaginer que ce ne sont pas tous les citoyens qui respectent la réglementation sur l’utilisation de cette précieuse ressource. On a tous déjà aperçu un voisin qui lave son entrée asphaltée à coups de boyau d’arrosage ou remarqué le terrain gazonné de certains magiquement plus vert que celui de tous les autres du quartier.

Alors que les propriétaires de spa sont épargnés, la Ville ne fait aucune différence entre les différentes grosseurs de piscines. Que l’on possède une toute petite 15 pieds avec une estimation de 19 684 litres pour la remplir ou que l’on soit propriétaire d’une 27 pieds avec ses 65 108 litres, tous doivent payer le même 50 $.

Plusieurs villes ont adopté le même principe, évitant ainsi d’afficher un taux d’augmentation encore plus important pour l’ensemble des résidents. Imposer une taxe supplémentaire aux chanceux qui ont le privilège de se rafraîchir l’été venu dans leur cour arrière apparaît sûrement comme équitable. Un peu comme si l’on refilait la facture à ceux qui en ont les moyens.

J’ai une piscine. Notre petit trou d’eau, comme on l’appelle chez nous. Ça fait maintenant plus de quinze ans que la piscine hors terre de 15 pieds a été installée. Moins cher à l’achat et peu coûteuse à entretenir dû à son volume d’eau, mon conjoint a tout de même changé quelques pièces au fil des années. Chaque printemps, on se croise les doigts qu’elle tienne le coup pour une autre saison.

Pour moi, notre piscine représente plus qu’un luxe, c’est d’abord et avant tout mon meilleur moyen de garder la forme. Quand on se retrouve à vivre avec un handicap aussi important que le mien, faire activer son cœur relève du défi. En effet, être amputée aux quatre membres me ramène la plupart du temps dans une sédentarité non désirée.

Heureusement, je peux bouger grâce à mes prothèses de jambes, mais avant de ressentir que mon cœur travaille, ce sont les douleurs lombaires, les douleurs aux moignons et/ou la transpiration qui m’arrêtent. Tous des facteurs qui sont complètement absents lorsque j’embarque dans l’eau.

L’hiver, je me rends parfois à la piscine de l’UQTR pour maintenir mes acquis de l’été. C’est quand même tout un aria et j’ai nécessairement besoin de l’aide de mon amoureux pour m’y conduire, revêtir mon costume de bain, me déposer par terre aux abords de la piscine et me remettre sur mon fauteuil avant d’aller au vestiaire pour me rhabiller. Et comme la natation n’est pas le sport préféré de mon partenaire frileux, il attend patiemment que je termine mes longueurs mettant sur pause toutes ses occupations.

À la maison, je suis complètement autonome. Il n’a qu’à me surveiller d’un œil tout en travaillant sur le terrain puisque je respecte toujours la première règle de sécurité: on ne se baigne jamais seul.

J’avoue que 50 $ n’est pas la mer à boire. Si ce n’était du contexte inflationniste, ça pourrait même passer inaperçu dans notre budget. Mais la même journée que le compte de taxes est arrivé, une autre mauvaise nouvelle provenant cette fois-ci du gouvernement était déposée dans notre boîte aux lettres.

Comme pour la taxe piscine déjà annoncée en décembre, la deuxième lettre n’était pas une surprise. En même temps que nous devrons procéder au deuxième versement à la ville, notre benjamin atteindra la majorité cet été. Ça signifie qu’en plus de soustraire les allocations familiales, le régime d’invalidité auquel j’ai droit sera amputé du montant prévu pour prendre soin de ses enfants, qu’ils habitent encore à la maison ou non.

J’appréhende de plus en plus notre retraite, car au Québec, les personnes qui touchent des rentes d’invalidités se voient imposer une pénalité de 24 % à 60 ans… mais ça, c’est le sujet d’une autre chronique !