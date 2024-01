Entre jus d’orange et «Pop-Tarts»

La différence entre manger une bonne orange et boire un jus, même si on presse soi-même quelques agrumes pour remplir son verre, réside dans la quasi-absence de fibres. Le sucre naturel, le fructose, a besoin de ses fibres alimentaires pour être bien digéré. (Archives le Soleil)

En fait, c’est le sucre qui fait augmenter le chiffre sur la balance. Ça, on le savait déjà. Quoique… pendant longtemps, la croyance populaire sur les aliments à éviter lorsqu’on est en surpoids focalisait sur le gras. Bien sûr, les gras saturés et les gras trans sont mauvais pour la santé. Qui ne sait pas encore que les croustilles et la restauration rapide sont de grands contributeurs à l’obésité dans notre société?

Mais dans la catégorie des lipides, il faut tout de même reconnaître qu’il existe de bons gras. Les oméga 9, les oméga 6 et surtout les oméga 3 sont des acides gras essentiels au bon fonctionnement du corps. On les retrouve respectivement et principalement dans l’huile d’olive et les noix, dans la bourrache et les graines de tournesol ainsi que dans les poissons gras, les fruits de mer, les œufs et les graines de lin moulues.

Mais qu’en est-il pour le sucre? Quelques coquins publicitaires ont déjà tenté de nous faire croire qu’une boisson gazeuse faite avec du vrai sucre de canne était un bon choix. Il n’en est rien. Le sucre libre, qu’il soit raffiné ou qu’il provienne directement de la canne à sucre, du miel ou du sirop d’érable reste du sucre quand même.

Collectivement, je crois qu’on avance. Déjà, les jus sans sucre ajouté sont dorénavant dans une catégorie à part et rejoignent de plus en plus dans l’esprit des gens le rang des boissons gazeuses. Nous sommes donc davantage conscients de la quantité de sucre liquide qu’on avale lorsqu’on ingurgite des boissons sucrées.

Alors, pourquoi est-il aussi surprenant d’apprendre que les jus de fruits 100 % purs ne sont guère mieux si l’on souhaite contrôler sa prise de poids?

C’est assurément le fait que, depuis notre tendre enfance, on apprend par le biais du guide alimentaire canadien que les fruits (et les légumes) doivent être consommés sans modération. Mais voilà que l’étude révélée par «JAMA Pediatrics» clarifie le pourquoi du comment.

La différence entre manger une bonne orange et boire un jus, même si on presse soi-même quelques agrumes pour remplir son verre, réside dans la quasi-absence de fibres. Le sucre naturel, le fructose, a besoin de ses fibres alimentaires pour être bien digéré.

Dans le cas où l’on retire la peau fine qui enveloppe les quartiers d’orange, on perd du coup toutes les fibres du fruit. Et n’allez pas penser que les jus avec beaucoup de pulpe sont la solution. Il n’y a pas plus de fibres que dans les jus sans pulpe.

Lorsqu’il n’y a pas assez de fibres qui accompagnent un aliment sucré, les glucides qui passent par le foie pour être métabolisés sont transformés en gras et vont se loger dans les cellules adipeuses. C’est de cette façon que l’on prend du poids, surtout si tous les autres facteurs qui favorisent l’obésité tels que le manque d’exercice, la nourriture chargée de mauvais gras et les portions trop volumineuses sont ignorés.

Par contre, du moment que l’on est conscient de la quantité de fruits que l’on met dans le mélangeur pour créer un délicieux smoothie, et donc, que l’on sait que c’est tout de même un apport important de sucre, les fibres des fruits encore présents dans la mixture permettent de le digérer plus efficacement et d’éviter la prise de poids. En fait, les fibres ne sont aucunement détruites dans le procédé puisque ça revient au même que si l’on mâchait le fruit entre ses dents.

Tout est une question d’équilibre. À mon avis, si un parent réagit à la nouvelle que les jus de fruits 100 % purs favorisent le surpoids en coupant le petit jus quotidien dans la boîte à lunch, mais qu’il continue de donner des Pop-Tarts au déjeuner, des barres tendres à la collation et des pattes d’ours au dessert, il rate complètement la cible.

Malgré les titres d’articles à sensation qui qualifient le jus d’orange de nocif pour la santé, il est important de relativiser. Du sucre, il y en a partout. Contrairement au sucre que l’on consomme allègrement dans les muffins, les biscuits, les pains, certains plats préparés ou même dans la soupe aux tomates en conserve, le jus de fruits 100 % pur apporte au moins une belle quantité de vitamine C, de potassium et d’un peu de calcium.

Si vous bougez suffisamment, que votre alimentation est équilibrée et que vous avez envie d’un bon grand verre de jus d’orange pour commencer votre journée, ne vous empêchez pas de succomber à ce petit plaisir gustatif !