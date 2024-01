Persévérer, pour une meilleure qualité de vie

La Mauricie et le Centre-du-Québec font piètre figure avec un taux de décrochage scolaire plus élevé que dans plusieurs autres régions du Québec. (Archives Le Soleil)

À quatre semaines de la 20e édition des Journées de la persévérance scolaire, une étude commandée par la Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) révèle que la Mauricie et le Centre-du-Québec font piètre figure avec un taux de décrochage scolaire plus élevé que dans plusieurs autres régions du Québec. Alors que la moyenne provinciale est de 13,5 %, on parle de 14,3 % pour le Centre-du-Québec et de 15,9 % pour la Mauricie.

Presque au même moment, on apprend que ces deux régions accusent un sérieux retard dans le traitement des dossiers à la DPJ. Il faut en moyenne 90 jours pour évaluer un cas nouvellement soumis alors que la cible nationale est de 21 jours. En juin dernier, la Direction de la protection de la jeunesse rapportait que c’était plus de 10 000 signalements qui avaient été traités dans la région Mauricie-Centre-du-Québec au cours de la dernière année.

Avec ces données désolantes, une question s’impose: mais où sont les (bons) parents?

Je sais, mes propos sont durs. Et je ne veux pas faire d’amalgames. Bien consciente qu’on ne peut pas attribuer la faute de la détresse de ces enfants uniquement à leurs parents, il faut malheureusement avouer que beaucoup d’entre eux les ont abandonnés.

Certains parents manquent d’outils pour accompagner leur progéniture dans les épreuves auxquelles ils font face. Puisque la persévérance est une faculté qui peut s’apprendre, il faut d’autant plus accentuer ces enseignements à l’école pour qu’une fois devenus eux-mêmes des parents, les jeunes d’aujourd’hui arrivent à rehausser le niveau.

Inculquer la persévérance dès le plus jeune âge favorise assurément la poursuite des études. Et selon Frédéric Laurin, professeur au département de finance et économique de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et qui signe le rapport demandé par la TREM, les impacts du décrochage scolaire sur la société sont énormes. Quitter l’école avant l’obtention d’un diplôme a non seulement des conséquences négatives sur le développement économique d’une région, mais aussi sur la qualité de vie, le bien-être et même la santé du décrocheur.

Au-delà des emplois payants qui servent mieux le porte-feuille d’une main-d’œuvre qualifiée et diplômée, c’est tout l’aspect humain qui profite de l’expérience d’un parcours scolaire complété. La confiance en soi et la valorisation de son apport à la société sont, la plupart du temps, affectées par l’échec scolaire.

Apprendre à son enfant à persévérer lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances est un grand défi.

Je ne suis pas spécialiste et je n’ai que ma propre expérience en tant que parent, mais je suis assez convaincue qu’avec une bonne écoute et des encouragements, on peut grandement aider son enfant à poursuivre ses objectifs et ses rêves.

Alors que j’étais hospitalisée à Montréal, notre benjamin en première année du primaire éprouvait quelques difficultés dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Le fait d’avoir eu très peur de perdre sa maman au moment où il n’était âgé que de cinq ans avait eu raison de sa concentration à l’école. Et comme je continuais d’être loin de lui, mon absence creusait l’écart entre ses notes et celles des autres élèves de sa classe.

Mon conjoint, pris entre les rénovations pour adapter notre maison à mon handicap et les multiples tâches attribuées à un parent «monoparental», ne pouvait pas être partout à la fois. Il avait donc installé l’ordinateur directement sur la table de la salle à manger. En communication par vidéoconférence, je pouvais être «présente» et l’aider dans ses leçons. De retour chez moi chaque fin de semaine, on avait mis les bouchées doubles et les résultats avaient été au rendez-vous.

J’aime penser que s’il réussit aussi bien ses études collégiales et que notre aîné s’épanouit à l’université, c’est parce qu’on a été à l’écoute et qu’on a été là pour nos enfants chaque fois qu’ils en avaient besoin. Peut-être aussi que l’exemple de persévérance dont nous avons fait preuve à la suite de ma quadruple amputation a aussi contribué à leurs succès.

J’ai persévéré dans l’apprentissage de cette vie sans mains ni pieds… et je le confirme, ç'a bonifié ma qualité de vie!

Les Journées de la persévérance scolaire ont lieu du 12 au 16 février. Pour consulter l’étude sur le décrochage scolaire et l’impact sur le développement économique et régional de la Mauricie, rendez-vous sur le site internet de la TREM.