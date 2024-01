L’effet forêt en pleine ville

Marcher en forêt en pleine ville, c'est possible! (Julie Catudal, La Voix de l'Est/Archives La Voix de l'Est)

Il y a déjà près de dix-huit ans, mon conjoint et moi réalisions le rêve de devenir propriétaires. Avec nos enfants alors âgés de trois ans pour l’aîné et de seulement six mois pour le plus jeune, nous emménagions à Trois-Rivières. Précédemment locataires d’un appartement à Montréal, les vastes espaces verts que comporte la belle Mauricie nous avaient particulièrement interpellés.

Cela aura quand même pris quelques années avant que nous fassions la découverte du boisé qui borde les résidences situées sur la rue derrière notre petite maison. Alors que mon amoureux était en congé et passait la journée avec le benjamin de la famille, j’apprenais l’heureuse nouvelle à mon retour du travail.

En quête d’aventure à la hauteur du bambin, le papa avait repéré un passage qui semblait secret. Tout au fond d’un stationnement à l’arrière d’un immeuble à logements, entre la clôture en métal et un conteneur à ordures, une petite ouverture menait à un sentier déjà débroussaillé par les habitués.

Les magnifiques photos que le duo père-fils avait prises durant leur marche semblaient si extraordinaires que j’étais septique. Ce n’était pas possible que cet endroit aux paysages verdoyants se trouve si près de chez moi! Après le souper, les explorateurs emballés par leur trouvaille entraînaient le reste de la famille vers le nouveau terrain de jeu.

Une fois l’ouverture passée, il fallait longer un précipice surplombant un ruisseau avant de rejoindre les petits chemins. Une fois sous le couvert des arbres, tous les repères avec la vie urbaine s’étaient volatilisés, à tel point qu’on se sentait vraiment en pleine nature. On a donc sillonné les lieux pendant des années, en été comme en hiver. Et comme il était rare de croiser quelqu’un, on l’appelait «notre petit bois».

Marcheurs aguerris, il nous arrivait d’emprunter les sentiers pour nous rendre jusqu’au parc Lambert et pic-niquer là-bas avant de retourner sur nos pas. L’hiver, on apportait nos soucoupes à neige pour glisser dans les pentes et même pour s’y promener, assis, à la queue leu leu en avançant à la seule force de nos bras.

On a pu voir des arbres tailladés et de petits barrages le long du cours d’eau révélant ainsi la présence de bêtes qu’on soupçonnait être des castors. On a suivi les traces d’oiseaux et observé des grenouilles ainsi que la multitude d’insectes qui leur servait de repas. L’été, on ramassait au sol les petites billes de plastique provenant des fusils jouets de type «Airsoft» pour les collectionner par couleur. On s’arrêtait parfois pour manger des framboises et des mûres sauvages. On appréciait chaque promenade, chaque arbre, peu importe la saison.

Puis, le 7 janvier 2012, nous avions eu la mauvaise surprise de découvrir le paysage complètement transformé. Les lignes de haute tension qui traversent la zone ont toujours survolé la cime des arbres les plus hauts. Mais la nature étant ce qu’elle est, la végétation en croissance menaçait de trop s’en approcher. Par sécurité, les équipes d’Hydro-Québec avaient rasé tout ce qui se trouvait en dessous. Le choc! Nos petits cœurs avaient fait trois tours face au résultat. C’était comme si une bombe avait explosé dans notre petite forêt.

«Deux mois plus tard, à une journée près, c’est un bien plus grand choc auquel nous allions devoir faire face. J’entrais d’urgence à l’hôpital, j’avais contracté la bactérie mangeuse de chair et l’amputation de mes quatre membres allait mettre fin aux balades tant aimées.»

Ça m’a pris plusieurs semaines avant de me rappeler l’existence de notre petit bois. Clouée dans mon lit d’hôpital, le souvenir a fini par douloureusement refaire surface. Comme si mon cerveau n’était pas prêt à assimiler autant de deuils à la fois, il m’a caché ce qui me rendait si heureuse… le temps qu’il fallait pour être en mesure d’accepter que jamais je n’allais pouvoir y retourner.

On dit qu’il ne faut jamais dire jamais.

J’y suis finalement retournée à l’hiver 2021 grâce à notre chien qui a tiré le traîneau dans lequel j’ai pris place. J’ai glissé là où on avait tant de fois remonté la pente pour glisser à nouveau. Mais ce n’est que cet été que j’ai enfin pu me promener dans les sentiers. Poussée par mon amoureux et confortablement assise dans un Kartus, un équipement adapté pour les personnes à mobilité réduite, j’ai eu le bonheur de rouler et de vraiment apprécier le moment. J’avais fait plusieurs tentatives en marchant avec mes prothèses et à l’aide de mes béquilles, mais sans pouvoir aller très loin et devant surveiller constamment les obstacles au sol.

Cette semaine, c’était la première fois qu’on allait s’y balader en hiver. Le Kartus est tout-terrain et avance plutôt bien sur un chemin enneigé. Le bonheur est grand quand on retrouve ce qu’on croyait perdu.

Aujourd’hui, l’aire écologique de la Rivière Millette est balisée. Beaucoup de gens y circulent arrivant par l’autre extrémité que nous avions l’habitude d’emprunter. On peut se stationner à l’aréna Jérome-Cotnoir et choisir entre les deux trajets avec ses 5,8 kilomètres de sentiers à parcourir aller-retour.

Différents équipements adaptés au plein air en hiver sont disponibles à l’Île Saint-Quentin tel qu’un Lugicap, un fauteuil tout-terrain Hippocampe, un article de patinage pour fauteuil roulant et deux Kartus. Les personnes en situation de handicap peuvent les emprunter gratuitement, les sortir de l’île et goûter elles aussi au bonheur que procure une promenade dans la nature en plein cœur de la ville.

Consultez les sites internet de l’entreprise québécoise Kartus (https://kartus.ca/fr), de la Ville de Trois-Rivières (https://www.v3r.net/activites-et-loisirs/parcs/aire-

Pour réserver l’équipement pour personne à mobilité réduite, vous pouvez écrire à info@ilesaintquentin.com entre le lundi et le vendredi jusqu’à 15h. Vous pouvez également vous informer à la boutique de location selon les heures d’ouverture.