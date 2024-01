Nos films classiques... québécois?

Malgré le Noël vert qu’une grande partie du Québec a vécu cette année, l’hiver nous pousse tout naturellement à pratiquer le cocooning. Vêtu d’un pyjama et emmitouflé dans nos couvertures les plus confortables, occuper le sofa du salon pendant les vacances des Fêtes fait partie de notre folklore.

Grâce à la programmation Ciné-Cadeau à Télé-Québec, le public jeunesse, comme celui de l’adulte au cœur d’enfant, est bien servi. Fan d’Astérix et Obélix depuis toujours, écouter au moins un long-métrage mettant en vedette mes héros de la bande dessinée est un incontournable. C’est peut-être une Idéfix, mais je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à nous adonner à cette pratique annuelle.

La tradition où vivre à fond la nostalgie des jours passés en regardant le petit écran est loin de se limiter aux dessins animés. On a qu’à penser aux célèbres séries cinématographiques comme Retour vers le futur, Indiana Jones et Harry Potter pour se mettre dans l’ambiance des Fêtes.

Outre les huit films sur le jeune sorcier qui comportent quelques scènes de Noël, beaucoup d’autres œuvres du septième art qu’on aime voir et revoir à cette période de l’année n’y font aucunement référence. Mais même lorsque c’est le cas, comme pour Piège de cristal dont l’action se déroule un 24 décembre, le débat à savoir si l’on doit le catégoriser en tant que film de Noël est pourtant relancé chaque année. Bien sûr, des classiques du temps des Fêtes à l’instar de Maman, j’ai raté l’avion ! ou Le sapin a des boules ne laissent place à aucun doute. Reste, qu’à mon avis, c’est le fait de revoir les mêmes titres d’une année à l’autre qui en font des classiques de Noël.

Les diffuseurs, on va se le dire, sont de plus en plus des champions dans le domaine des reprises. Il me semble que cette année, j’ai repéré dans le guide horaire presque tous les films d’Eddie Murphy. Et même pas besoin de syntoniser la chaîne Prise 2 pour se replonger dans les années 80 ! De L’enfant sacré du Tibet au Flic de Beverly Hills en passant par Un prince à New York, on a été bien gavé de nostalgie à l’américaine cette année.

Parmi cette ribambelle de vieux souvenirs entrecoupée de films d’amour de type Hallmark à saveur de Noël, on pouvait aussi regarder quelques productions québécoises parsemées par-ci par-là. Il y a eu, entre autres, Maurice Richard, Le sens de l’humour et les deux Cruising bar. Les comédies sont, quant à moi, particulièrement désignées pour s’incruster dans la programmation des Fêtes.

À défaut de revoir sur les ondes davantage de Ding et Dong, De père en flic, Elvis Gratton et même de Nez Rouge, on pouvait assouvir sa nostalgie du Québec d’autrefois avec les magnifiques et essentiels films au maintien de notre culture, les Contes pour tous.

Mais pourquoi la forte proportion de films américains envahit-elle chaque Noël l’espace télévisuel québécois ? Pourquoi ne diffuse-t-on pas davantage notre histoire, nos racines ? Est-ce une question de droits de diffusion? Produisons-nous assez de films où l’histoire est plus légère que trop dramatique ? Une réflexion s’impose.