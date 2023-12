Sourire et rire… même quand tout est triste

Bien sûr, ce n’est pas moi qui ai inventé l’expression «Mieux vaut en rire qu’en pleurer». Je peux néanmoins confirmer sa véracité. J’applique cet adage en usant d’autodérision depuis les douze dernières années où j’apprends à vivre sans mes bras ni mes jambes.

Drôlement, ça prend généralement une certaine distanciation lorsque le malheur généré par un incident est tout de même superficiel. Je pense entre autres à mes dégâts périodiques. Échapper par terre mon assiette remplie de bonne nourriture préparée à la sueur de mon front est plutôt choquant. J’avoue que sur le coup, je n’arrive pas à trouver ça drôle. Ce n’est qu’au bout de quelques heures seulement que je peux rire de mes maladresses.

Mais il y a bien eu des moments où une percée d’humour est venue immédiatement mettre un baume sur la plaie béante laissée par la terrible épreuve que j’ai vécue.

Chaque fois que je reviens dans mes chroniques sur les pénibles événements qui se sont déroulés à mes trente-quatre ans, j’ai l’impression de me répéter et d’enquiquiner les lecteurs déjà bien au fait de mon histoire. À ces gens, je conseille de sauter le prochain paragraphe. À tous les autres qui me lisent pour la première fois, je dresse ici un rapide portrait.

J’ai contracté le streptocoque A, une banale bactérie qui s’est logée dans ma gorge, puis dans mes poumons. Contrairement à la très grande majorité des gens, j’ai compliqué à cette attaque qui est devenue foudroyante. J’ai passé près de mourir, à cinq pour cent près, selon ce que les médecins prédisaient à ma famille. Le choc septique qui s’en est suivi a fait nécroser les extrémités de mes membres, protégeant ainsi mes organes vitaux. En me réveillant du coma dans lequel on m’avait plongé, j’ai constaté l’horreur. J’étais sous respirateur artificiel avec uniquement mes yeux pour m’exprimer.

Impuissante, complètement affaiblie par la maladie, j’endurais jour et nuit l’énorme tuyau dans ma gorge, sachant très bien que je devais la vie à cette machine. Le temps était figé, j’avais extrêmement chaud et j’attendais impatiemment qu’on me délivre de l’inconfort de cette assistance respiratoire. Je voulais boire un verre d’eau, pleurer tout mon soûl et surtout, j’avais terriblement hâte de prononcer les mots «je t’aime» à mon valeureux partenaire.

Sept jours en enfer.

Puis, une infirmière est venue m’annoncer la plus belle des nouvelles, j’allais bientôt être extubée. Bien que je ne vivais que pour ce moment, l’opération de me retirer ce qui me permettait de respirer depuis mon entrée à l’urgence a été plus difficile qu’anticipée. Deux infirmières assistaient le médecin. Par le sérieux que je pouvais lire sur leurs visages, la partie était loin d’être gagnée.

Quand enfin le tube a été retiré, je me suis étouffée dans mes sécrétions. Une fois mon souffle repris à l’aide du masque à oxygène placé sur mon nez et ma bouche, on m’a demandé de parler afin de vérifier si mes cordes vocales avaient tenu bon durant l’opération.

Entre deux respirations sifflantes, c’est lorsque j’ai entendu ma voix beaucoup plus grave qu’à l’habitude que j’ai su ce que j’allais leur dire :

«Je… m’appelle… Dark… Vader»

L’allusion au célèbre personnage de La guerre des étoiles était juste parfaite. J’ai éclaté de rire, les infirmières ont ri et le médecin a souri.

Si ça fait du bien de rire !

J’étais au début de mon hospitalisation qui a duré quatre mois et demi. Le parcours s’est poursuivi en réadaptation pour totaliser une bonne année avant de retrouver mon foyer. Heureusement, j’ai découvert rapidement le pouvoir du rire. Ça ne m’a pas empêché de pleurer. Mais les pointes d’humour m’ont permis de traverser les journées avec plus de légèreté.

En cette veille du jour de l’an, je vous souhaite à tous et à toutes de rire et de sourire en 2024… même quand tout le reste est triste.