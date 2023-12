Donner une vie en cadeau

Dans exactement sept jours, au moment où le décompte nous fera franchir la nouvelle année, on se souhaitera machinalement «bonheur, succès et santé». Pour certains qui traversent présentement la dure épreuve de la maladie ou que celle-ci ait emporté un être cher, ce dernier vœu qui rend tous les autres possibles se décline autrement.

Car sans la santé, on peut difficilement rêver.

Mais voilà que des chercheurs québécois renversent la vapeur avec la molécule UM171 qu’ils ont développée. Capable de multiplier de 10 à 80 fois le nombre de cellules souches, cette molécule permet de guérir des cas avancés de leucémie qui, par leur niveau d’agressivité, faisait fondre tout espoir.

Cette extraordinaire percée dans le monde médical ne date pas de cette année. Des phases d’essais cliniques ont été nécessaires pour confirmer ce qui avait été annoncé en grande pompe en 2014. Ce sont les résultats obtenus au bout des dix dernières années qui ont fait resurgir la nouvelle, tout juste avant d’afficher 2024 au calendrier.

Et ces résultats sont très positifs. Sur cinquante patients présentant un fort risque de récidive, soixante-dix pour cent d’entre eux ont survécu au moins deux ans après avoir été greffé de cellules souches au développement bonifié par la molécule UM171.

Pour que le «miracle de Noël» fonctionne, il faut d’abord être en possession de cellules souches. Ces cellules mère qui produisent toutes les autres cellules sanguines telles que les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs sont prélevées chez des volontaires. On les utilise pour sauver une vie ou pour les étudier et en sauver plusieurs.

Il y a trois façons de faire pour donner quelques-unes de ses cellules souches, dont l’opération sous anesthésie générale. Les médecins extraient de l’os du bassin les précieuses cellules directement là où elles prennent naissance, c’est-à-dire dans la moelle osseuse. Non pas que l’hospitalisation requise comporte de gros risques, il reste que de mon point de vue, ça prend tout un courage pour poser ce geste si généreux de bienveillance.

J’ai eu à entrer dans une salle d’opération dix-sept fois en quelques mois pour réussir à survivre aux séquelles laissées par la bactérie mangeuse de chair. Subir, ne serait-ce qu’une mini-opération de plus me rebute au point où je trouve que la personne qui donne de cette façon mérite sans hésitation le titre de héros.

La deuxième option me semble plus attrayante, quoiqu’il ne faut pas avoir la phobie des aiguilles. En effet, quatre à cinq jours avant de procéder à un prélèvement sanguin et faire passer le sang dans une centrifugeuse afin d’isoler les cellules souches, le donateur doit se faire injecter un stimulant chaque jour pour augmenter la quantité de cellules souches.

La dernière possibilité est la plus facile et la plus poétique: grâce au sang bien riche en cellules souches que l’on retrouve dans le cordon ombilical reliant une mère à son fœtus, on peut sauver la vie d’un inconnu.

Il y a près de dix-huit ans, je mettais au monde notre deuxième enfant. Quelques semaines avant sa naissance, l’obstétricienne qui me suivait m’avait remis une trousse d’informations aux couleurs d’Hema-Québec. Puisqu’il était prévu que l’heureux événement se déroule au CHU Sainte-Justine de Montréal, l’un des premiers centres hospitaliers à recueillir le sang de cordon, j’avais été invitée à m’inscrire pour en faire don le jour de l’accouchement.

Tout ce que je me rappelle à ce propos, c’est la discrète présence d’une dame qui est venue récupérer le sang du cordon une fois le nouveau-né bien blotti entre mes bras, en santé.

•••

Un don unique pour une vie unique;

