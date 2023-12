L’option virtuelle

Surprendre ses proches avec des cadeaux bien choisis n’est pas évident lorsqu’on doit demander à ses mêmes aidants de se rendre dans les magasins pour les acheter.

«Chéri, peux-tu passer chez Doyon Després et acheter une belle carafe à vin?»

Vous conviendrez que c’est un peu compliqué de ne pas divulgâcher le cadeau de Noël à son destinataire avant que sonne le réveillon. À l’époque du catalogue Sears, j’imagine qu’il était plus facilitant de commander un item à l’insu de son proche aidant. Bien sûr, la personne en question devait généralement se rendre à un comptoir de l’entreprise pour aller chercher les achats, révélant du coup la provenance et la grosseur du cadeau.

L’arrivée des centres commerciaux dans les mêmes années ont dû assurément contribuer à garder secret ce qui se trouve sous le sapin.

«Chéri, peux-tu me déposer au centre d’achat?»

Les premiers centres commerciaux au Canada se sont d’abord implantés en sol québécois. C’est le Norgate Shopping Centre situé dans l’arrondissement Saint-Laurent de la ville de Montréal qui a été le premier bâtiment à abriter plusieurs magasins sous le même toit. C’était en 1949. Le Dorval Shopping Centre ouvrait ses portes l’année suivante avant que l’engouement pour ces espaces ne gagne presque simultanément les autres provinces.

Toutes les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant savent que magasiner l’hiver sur une artère commerciale n’est pas de tout repos. Les trottoirs souvent mal déneigés ne sont que le premier souci auquel elles doivent faire face. Car une fois le commerce en vue, il n’y a pas de garantie que l’endroit est accessible. Encore aujourd’hui, aucune loi n’oblige les détaillants déjà existants à adapter leur entrée aux quatre roues d’un fauteuil roulant.

Toutes les personnes handicapées qui se déplacent en fauteuil roulant savent que magasiner l’hiver sur une artère commerciale n’est pas de tout repos. (123rf)

En fait, le gouvernement du Canada a bel et bien adopté une loi sur l’accessibilité en 2019, mais la Loi s’applique qu’aux organisations relevant de la compétence fédérale et elles ont jusqu’au 1er janvier 2040 pour s’y soumettre.

Le provincial, quant à lui, va un peu plus loin et un peu plus vite. Depuis le 7 juillet dernier, les constructions doivent obligatoirement se conformer au Code de construction de la Régie du bâtiment du Québec et répondre aux exigences de conception sans obstacle qui y sont prévues, y compris celles pour les logements d’une habitation ainsi que pour les hôtels et motels.

Excellente nouvelle. Mais en attendant de tout reconstruire, adapter son commerce lorsqu’il est déjà en activité est un choix qui revient à chacun des détaillants. Et lorsqu’on n’a jamais eu affaire au handicap, que ce soit par les difficultés vécues par un proche ou par soi-même, l’idée d’adoucir le seuil de porte n’est pas une priorité. Les centres d’achats avec leurs grandes allées dégagées et les entrées des commerces accessibles sont alors tout désignés pour éviter les entraves entre le cadeau de Noël déniché et le client en fauteuil roulant.

Mais voilà que notre ère où la révolution numérique bouleverse les habitudes des consommateurs offre des solutions bien appréciées par la communauté handicapée. L’éventail de produits qu’on peut se faire livrer directement chez soi est vaste. Et lorsque le camion de livraison se pointe dans la cour, il est pratiquement impossible pour les curieux de connaître la boutique qui l’envoie, mis à part les grosses bannières qui possèdent leur propre flotte de véhicule lettrée.

Depuis que je suis quadruple amputée, je magasine les cadeaux de mon amoureux sur internet. Ce n’est pas la même expérience que dans un centre commercial, mais il suffit d’ajouter un peu d’ambiance en syntonisant un poste de musique de Noël. La patience est de mise, car il peut être long et ennuyant de chercher des idées cadeaux en se promenant d’une boutique virtuelle à l’autre. Bien sûr, je n’attends jamais en file pour passer à la caisse, mais je ne croise personne non plus. Sauf le livreur. Et vous devriez voir la tête qu’il fait lorsque j’ouvre la porte, avec ou sans mes prothèses! Drôlement, il ne me demande jamais ma signature!

Reste qu’il faut toujours être prudent dans ses transactions en vérifiant que le site internet est sécurisé. Pour ma part, je préfère les commerces locaux qui offrent les options d’échange et/ou de remboursement et je règle la facture avec une carte prépayée.

Malgré toute l’autonomie que les achats en ligne procurent aux personnes handicapées, les cadeaux de dernières minutes sont à proscrire. Mais bon, lorsqu’on est en situation de handicap, l’habitude de prévoir et d’anticiper devient vite un mode de vie!