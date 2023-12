Les joies et les peines de l’hiver

En général, on aime l’hiver pour les magnifiques paysages saupoudrés de blanc et pour pratiquer les activités sportives propres à cette période de l’année. Mais on aime un peu moins pelleter… surtout quand il faut se dépêcher. (STÉPHANE CHAMPAGNE, LA VOIX DE L'EST/STÉPHANE CHAMPAGNE, LA VOIX DE L'EST)

Je me souviens qu’à l’époque où j’avais encore mes deux mains et mes deux jambes au complet, j’appréciais l’exercice que le déneigement me procurait. À deux, on s’occupait de tout. Mon amoureux passait la souffleuse et moi je dégageais le perron, les marches et la galerie arrière avec ma pelle. Un abri d’auto installé à l’automne nous allégeait un peu la tâche.

Les meilleurs moments étaient lorsque nous sortions après le souper avec les enfants, bien emmitouflés dans nos habits de neige. On pelletait joyeusement, à notre rythme. Le travail terminé, on partait se promener dans le quartier en tirant le traîneau des bambins.

Que j’ai de beaux souvenirs de cette époque ! Mais ce temps est bel et bien révolu. Bien sûr, les enfants ont grandi. Ça, c’est normal dans le cours d’une vie. Ce qui est moins habituel, c’est de perdre non pas ses mitaines, mais ses quatre membres. Les amputations changent indubitablement la donne.

Aujourd’hui, l’hiver m’apparaît beaucoup moins charmant. La neige a perdu un peu de sa magie. Rouler en fauteuil roulant ou même marcher avec des prothèses sur les surfaces inégales, enneigées et glacées est un vrai calvaire pour les personnes handicapées.

J’ai sursauté en apprenant que les villes de Québec et de Trois-Rivières envisageaient de ne pas déneiger les trottoirs cet hiver, ou du moins, la moitié d’entre eux. Évidemment, je ne souhaite à personne de se retrouver avec une mobilité réduite. Mais j’avoue avoir pensé que si un élu était en fauteuil roulant, jamais il n’aurait voté pour cette économie d’argent et/ou de main-d’œuvre. La ville où j’habite a reculé dans certains secteurs ciblés en réponse à une pétition lancée par des citoyens. Reste à voir ce que la capitale nationale décidera, car là-bas aussi, la grogne s’est élevée.

L’hiver représente certainement un danger accru de chutes pour tous les citoyens, qu’ils soient en situation de handicap ou non. Mais il n’y a pas seulement la possibilité de tomber qu’on doit tenter de prévenir lorsque la neige arrive. Les risques de subir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral augmentent également l’hiver.

Il a été identifié que les températures froides font monter la pression artérielle, ce qui amène un taux de mortalité plus élevé d’environ 10 % en comparant avec les saisons plus chaudes. Les personnes âgées sont plus vulnérables et doivent redoubler de vigilance lorsqu’elles empoignent la pelle, d’autant plus si la neige est mouillée et abondante.

Peu importe son âge, pelleter peut imposer un stress indésirable sur le cœur, surtout si d’autres facteurs de risque associés aux maladies du cœur sont présents. Il est conseillé d’être prudent, de pelleter tranquillement et de se munir d’une pelle dotée d’une plus petite lame pour les lendemains de tempête où la neige collante est plus lourde à soulever. On s’assure ainsi de ne pas faire forcer son cœur outre mesure tout en réduisant les risques de se blesser au dos.

Bien que mes pieds ne soient plus jamais gelés et que je pourrais pelleter sans mettre de gants, c’est mon conjoint qui se retrouve à exécuter la tâche en entier. On a donc opté pour un service de déneigement. Bon, cette année, les tarifs ont tellement augmenté que ça coûte presque un bras et une jambe. Mais ça vaut la peine pour préserver le cœur de celui qui fait battre le mien !

Soyons à l’écoute de notre corps, de notre cœur :

