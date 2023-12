Vivre à deux niveaux

Bien que dernièrement nous avons célébré nos trente ans de vie commune et que l’exercice délicat de s’acclimater l’un à l’autre date de nos débuts, de nouveaux paramètres inattendus sont venus tout chambouler en milieu de parcours. Parents de deux enfants âgés à ce moment-là de 5 et 8 ans, me retrouver amputée à mes quatre membres et complètement invalide a été toute une épreuve pour notre couple.

Heureusement pour nous, les bases de notre union étaient solides. Comme une maison bien construite, les fondations cimentées ont tenu le coup face à l’ouragan qui a balayé nos paisibles existences. Même si toute la maison a volé en éclat — et ce n’est pas juste une métaphore, les rénovations pour permettre d’y circuler en fauteuil roulant ont presque démoli le rez-de-chaussée — nous avons pu reconstruire notre nouvelle vie un peu plus facilement que si nous étions de jeunes amoureux occupés à apprendre à nous connaître.

Après le choc de la quadruple amputation qu’on a dû accuser sans aucun modèle pour nous guider, nous sommes rapidement arrivés à l’étape des prises de décision concernant les travaux d’adaptation. La question de la hauteur des comptoirs s’est imposée avant même que ne retombe la poussière laissée par la tempête.

Devions-nous tout adapter à mon niveau ?

La réponse est non. Mon conjoint mesure six pieds. Une donnée qui n’allait pas changer. Alors que je me doutais bien que j’allais être assise les trois quarts du temps, je savais que j’allais tout de même avoir la possibilité de me mettre debout grâce à des jambes artificielles. On a donc opté pour des comptoirs assez hauts pour ne pas causer des maux de dos à celui qui se retrouve bien malgré lui à préparer les repas et assez bas pour que je puisse y participer à la mesure de mes capacités.

Notre environnement mais aussi nos tâches respectives ont évidemment été appelés à changer. Malgré mes quatre amputations, j’arrive presque à tout faire ce qui se trouve à ma hauteur… lentement, mais sûrement. Je m’occupe donc de nettoyer les comptoirs, la toilette, les lavabos, les tables et le milieu des étagères. Mon amoureux, lui, s’occupe de tout le reste. Tout ce qui est trop haut ou trop bas pour moi.

Parfois, il arrive que je descende à un autre niveau. Avec un gros chien dans la maison, un beau golden en l’occurrence, le bas des murs doit être lavé de temps en temps. Pour ajouter cette tâche à mes fonctions, j’enlève mes jambes et me transfère d’abord de mon fauteuil au divan, puis du divan au sol. Assise par terre et traînant les satanés poils du chien, j’avance jusqu’à l’objet de ma convoitise avec mes guenilles déjà mouillées et savonnées entre mes pinces.

Bien sûr, le partage des tâches n’est pas ce qu’il y a de plus équitable. Mon partenaire en fait définitivement beaucoup plus que moi. Reste qu’on a fini par trouver notre équilibre. Les chaudrons et poêlons que j’utilise sont placés dans un tiroir de l’îlot central. Le trop lourd plat pour faire cuire une lasagne est quant à lui disposé dans les armoires les plus hautes. Vous aurez donc compris que ce n’est pas moi qui cuisine ce bon repas à l’italienne.

Mais la donnée la plus importante pour réussir à garder son couple heureux lorsqu’on doit vivre à deux niveaux, c’est sans aucun doute le degré d’amour. Bon, j’avoue qu’ajuster ses attentes en matière de propreté et d’accepter un certain niveau de ménage est aussi très salutaire.

Le lâcher-prise est sûrement la meilleure des habitudes quand la moitié d’un binôme vit avec un handicap!