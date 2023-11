L’art qui rassemble

Les présidents d’honneur, Jean Lamarche et Marie-Sol St-Onge, parmi les participants de La Fenêtre, les membres du comité de l’encan et les membres du personnel lors de la conférence de presse le 15 novembre dernier. (Courtoisie)

Quelle merveilleuse idée! Utiliser l’art des uns pour enrichir l’expérience artistique des autres. Et ce n’est pas nouveau, La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts célèbre ses 25 années d’existence et organise cette activité de financement depuis maintenant 24 ans.

J’ai d’ailleurs le grand bonheur d’y participer en tant que présidente d’honneur aux côtés du maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, pour une deuxième année.

L’art a toujours eu une place privilégiée dans ma vie. En fait, j’ai forgé toute mon identité autour de cette passion pour le dessin, pour la peinture. Enfant, je reproduisais les illustrations de mes bandes dessinées préférées pour apprendre les rudiments du dessin. Adolescente, je rayonnais au travers de mes travaux scolaires créés dans les cours d’art plastique au secondaire et de peinture scénique au collégial. Adulte, mon talent s’est avéré être mon gagne-pain.

Alors que le handicap me frappait de plein fouet à la mi-trentaine, j’ai bien cru que ma passion venait de prendre abruptement fin en même temps que l’amputation de mes deux mains. Bon, j’ai aussi perdu mes deux jambes, mais comme on ne peint pas avec les pieds… en fait, oui, certains le font et c’est spectaculaire! Mais ce n’était pas mon cas et j’ai toujours cru que je devais mon talent à mes dix doigts.

Quelle surprise ce fut d’apprendre que je me trompais!

D’abord avec un crayon attaché autour de mon moignon pour ensuite reprendre la peinture en maniant les pinceaux au bout d’une prothèse, je me suis appropriée à nouveau ce qui me faisait tant vibrer. Cette épreuve pourtant inconcevable pour tout artiste m’a appris une grande vérité: aucune barrière ne peut limiter l’art… pourvu que le désir de créer habite nos pensées.

Bien que je n’ai pas fréquenté les cours offerts par l’organisme, j’ai tout de même eu l’occasion de rencontrer les participants de La Fenêtre à plusieurs reprises. L’esprit familial, la joie palpable de ses élèves qui vivent avec une différence et la fierté des intervenants qui les accompagnent m’ont inspiré une toile que j’ai titrée: «La communauté».

«La communauté», acrylique sur toile de 22 x 28 pouces, Marie-Sol St-Onge. (Courtoisie)

Dans plusieurs de mes œuvres, on retrouve un ciel gris qui sous-entend les difficultés que mon handicap transporte au-dessus de ma tête, peu importe où je vais. L’eau est aussi peinte dans les mêmes teintes reflétant un environnement trop souvent inhospitalier envers les personnes handicapées. Par contraste, mes petites îles qui symbolisent la solitude que je peux ressentir au travers de mes limitations sont toujours en couleur, car j’ai trouvé le moyen de m’entourer des gens que j’aime et de faire les choses que j’aime.

Sur l’île de «La communauté», j’ai voulu y peindre la diversité qu’on retrouve à La Fenêtre au moyen de champignons et de fleurs aux formats et aux couleurs variées. Les arbres, comme des tuteurs à cette flore grandissante, représentent les enseignants et les accompagnateurs si précieux à l’organisme.

Créée pour l’occasion, ma toile bouclera l’encan dimanche prochain. J’avoue ressentir une grande fierté lorsque je vois mon œuvre rejoindre ceux des artistes de renom tels que Stelio Sole, Godro, André Pleau, Normand Boisvert, Robert Roy, Lorraine Dietrich… pour ne nommer que ceux-là. Je dois aussi admettre que c’est tout de même stressant et je me croise les doigts bioniques que ma toile rapporte gros.

L’événement annuel est un grand rassemblement de gens qui ont tous l’amour des arts en commun. Parmi eux, deux participants de La Fenêtre, Steve Potvin et Nathalie Hébert seront présents pour livrer un court témoignage. Ils incarnent parfaitement la raison qui réunit les collectionneurs, les amateurs d’art, les artistes, les bénévoles et les philanthropes.

Steve vit avec la paralysie cérébrale. Bien qu’il a peint de nombreuses toiles grâce à un pinceau fixé à son front, ce sont les cours de musique et de danse contemporaine qu’il préfère le plus. Avec son fauteuil motorisé qu’il fait bouger avec son appui-tête, Steve danse avec bonheur. Afin de partager son histoire de résilience, il publie le livre autobiographique «Mon chemin parcouru vers la dignité» écrit une touche à la fois en utilisant le même dispositif qu’il lui permet de peindre.

Nathalie a toujours été passionnée par la danse. Mais malheureusement, la fibromyalgie dont elle est atteinte aujourd’hui ne lui a pas laissé la chance de poursuivre dans sa voie. Limitée dans toutes les activités physiques, c’est à La Fenêtre qu’elle s’initie au merveilleux monde de l’écriture. En participant au cours de création littéraire, Nathalie découvre avec grand bonheur que cette autre forme d’art peut lui procurer un nouveau moyen de s’exprimer. Confiante grâce aux enseignements reçus, elle souhaite écrire son autobiographie pour partager tout son vécu.

L’encan de La Fenêtre a lieu à Trois-Rivières le 3 décembre prochain de 13 h à 16 h et les billets en prévente (108 boulevard Sainte-Madeleine) sont au coût de 25 $ et de 30 $ à la porte (2900 Mgr-St-Arnaud).

Venez célébrer la beauté des arts avec nous!

***

On peut voir le catalogue en ligne de l’encan crié et miser à l’avance...