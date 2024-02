Entre l’euthanasie et le suicide

Le Canada, dit Ottawa, n’est pas prêt.

Contrairement à la croyance populaire, le Québec, là où l’aventure de l’aide médicale à mourir (AMM) au Canada a commencé, ne permet pas non plus ce «soin» dans les cas de maladie mentale. J’en suis la première étonnée. Il y aurait donc des limites à notre proverbial progressisme.

Je l’ai déjà écrit : je suis ambivalente face à l’aide médicale à mourir, même si les critères sont bien définis et la loi bien appliquée. De plus, que le Québec soit le champion mondial de la chose me rend perplexe. Qu’y a-t-il dans notre ADN collectif pour que l’aide médicale à mourir connaisse une telle popularité chez nous ? Un fort désir de contrôler la vie du début à la fin, en bons nord-américains omnipotents ? Un déficit moral assumé ? Un rejet ou l’ignorance du sacré ? Ou l’incapacité du système de santé et de services sociaux de répondre aux besoins et aux attentes des grands malades à un point tel que la mort devient une option comme les autres ?

En toute objectivité ?

Tant qu’il n’y aura pas de soins palliatifs pour tous ceux qui en font la demande, comment évaluer l’aide médicale à mourir en toute objectivité ? On pourrait dire la même chose de l’AMM pour les personnes souffrant de maladie mentale grave. La santé mentale est le parent pauvre du système. Les soins sont disponibles au compte-gouttes. Dans un tel contexte, comment une personne qui souffre – et qui n’a aucune perspective de traitement - peut-elle choisir ce qui est mieux pour elle ?

Comment être bien certain que ce n’est pas la peur de ne pas être soigné convenablement qui pousserait certains dépressifs à demander l’AMM ? Comme on entend de plus en plus d’aînés, et de futurs aînés, dire préférer l’AMM à une fin de vie dans un Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). D’avoir l’option de voir les choses ainsi fait scandale dans une société riche comme la nôtre.

Accéder à la mort sur demande ne règle pas le problème du manque de ressources. Au contraire, il l’aggrave. C’est plus facile de baisser les bras. Surtout si l’état économise par le fait même.

Le gouvernement fédéral repousse donc la mise en vigueur de l’AMM pour les personnes souffrant de maladie mentale aux calendes grecques. Le Canada ne serait pas prêt à passer à cette étape. «Nous avons besoin de plus de temps», dit le ministre de la Santé, Mark Holland. «C’est ce que nous disent les Canadiens.» Le système n’est pas prêt, les intervenants non plus, les questions trop nombreuses. Comment bien évaluer les individus ? Comment valide-t-on leur souffrance ? Que faire avec ces malades qui consomment également des drogues, une forme d’auto-thérapie ? Devraient-ils être désintoxiqués avant de demander l’AMM ? (Au fait, la toxicomanie et l’alcoolisme feraient-ils partie des maladies admissibles ?) Que faire si la personne perd contact avec la réalité avant de recevoir l’AMM ? On continue ou on arrête tout ? C’est compliqué à l’extrême, à l’image de la maladie mentale.

Certains défenseurs de l’AMM pour les personnes souffrant de maladie mentale nous assurent que les cas acceptés seront extrêmement rares. Quand on voit les taux élevés de suicide chez ces personnes, on se demande dans quel univers parallèle vivent ces promoteurs ! Et puis, on nous avait dit la même chose quand on a lancé le débat sur ce qu’on appelait alors «les soins en fin de vie» (qui n’en sont plus) au Québec. Les statistiques et les faits racontent une tout autre histoire.

Un jour ?

Serons-nous un jour prêts comme société à euthanasier les personnes souffrant de maladies mentales ? Je l’ignore, je suis ambivalente mais je sais une chose, l’offrir tant que chaque malade n’a pas accès à un psychiatre sur demande, à un suivi régulier, à la bonne médication, à un logement (tant de grands malades vivent dans la rue). À la dignité de leur vivant.

Oui, la détresse psychologique et mentale existe. Je souffre du trouble bipolaire de type 2 depuis l’adolescence. Je le sais trop bien. Je comprends qu’on veuille par moment mettre fin à ces souffrances fantômes, impalpables. La cause première de décès chez les personnes souffrant de maladie mentale est le suicide. La maladie mentale tue. Comme le cancer mais sans qu’on puisse l’évaluer en toute certitude. Les choses évoluent. Les crises finissent par s’atténuer, en attendant la suivante. Des pans de bonheur se révèlent quand on s’y attend le moins. Parfois ça dure. La plupart du temps, non. Mais l’espoir d’une éclaircie prochaine redonne un sens à la vie.

C’est une existence de pics et de vallées, comme toute existence sur terre, mais en plus épuisant pour l’âme.

Et puis, cet argument massue : alors que la société a choisi de combattre le suicide, comment convaincre une personne qui souffre de maladie mentale de ne pas s’enlever la vie si cela devient possible par le biais de la médecine ? On pourrait presque parler de promotion déguisée du suicide soft.

Nous ne sommes pas prêts. Le serons-nous un jour ?