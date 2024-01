Le retour de la religion?

Au fur et à mesure que l’autoritarisme s’affirme dans monde, on constate un retour du religieux comme outil de contrôle social et politique, même en démocratie. Cela devrait tous nous inquiéter. La religion repose sur des principes et règles immuables, non négociables, dictés par le divin. Le cocktail parfait pour foutre la bisbille même entre hommes et femmes de bonne volonté. Rien de tel non plus pour miner la démocratie et la liberté.

Et c’est déjà commencé à quelques kilomètres de chez nous.

L’interdiction de l’avortement aux États-Unis est un parfait exemple de ce qui peut arriver quand un groupe minoritaire mais puissant de croyants décide, par des manipulations politiques (comme paqueter la Cour suprême) d’imposer à la population une loi issue d’un dogme religieux, même dans un pays qui reconnait la séparation de l’Église et de l’État - à sa façon, avouons-le.

La présence de la religion dans la vie politique américaine n’a rien de nouveau mais l’arrivée de Donald Trump a «glamourisé» l’extrémisme religieux chrétien, lui a garanti une place au premier rang du débat politique, en échange d’un soutien indéfectible au mouvement Make America Great Again.

Le but de toutes ces manipulations? Intégrer religion et législation pour les rotestants évangélistes politisés, aussi appelés «chrétiens nationalistes» et mieux contrôler l’électorat américain pour l’aspirant candidat républicain à la présidentielle. Un mariage de haute convenance.

L’autre jour, je suis tombée par hasard sur la vidéo d’un pasteur pro-Trump qui rappelait à ses ouailles que toute autorité émanait de Dieu et qu’il fallait donc respecter l’autorité du président pour être dans les bonnes grâces divines. Selon ce pasteur, Robert Jeffress du Texas – et bien d’autres - Trump a été envoyé par Dieu pour sauver l’Amérique. Plusieurs y croient dur comme fer et rêvent, grâce à lui, de transformer les États-Unis en théocratie chrétienne. Un pays où la Bible aurait préséance sur la Constitution et dicterait les lois au Congrès.

C’est fort de café mais ça se discute le plus sérieusement du monde chez nos voisins du sud, notamment au sein d’un mouvement évangéliste extrémiste appelé Turning Point.

En parlant de démocratie, selon le Pew Research Center, en 2021, 24% des adultes américains s’identifiaient comme protestants évangélistes ou chrétiens «born-again». Ils ont beaucoup d’influence pour un si petit nombre, tout compte fait. Pas besoin d’être majoritaire pour changer un pays.

Prenons Israël, un pays créé en 1948 sur des bases laïques, avec quelques concessions aux juifs religieux dont on ne croyait pas alors qu’ils deviendraient un jour une force politique dans le pays. Malgré leur influence aujourd’hui, les ultra-orthodoxes ne comptent que pour 15% de la population israélienne mais avec leurs alliés ultra nationalistes et grâce à un système proportionnel intégral, ils détiennent désormais la balance du pouvoir à la Knesset. Et l’utilisent, par une lecture intégriste de la Bible, pour contrer les aspirations des Palestiniens.

Le conflit entre le Hamas et Israël à Gaza est une guerre de religion, pas seulement une guerre de territoire. Un conflit entre islamistes et fanatiques religieux juifs qui rêvent, chacun de leur côté, de transformer la seule vraie démocratie au Moyen-Orient en État religieux gouverné par le Coran ou la Torah.

Si les Soviétiques rejetaient toute forme de religion, la Russie de Vladimir Poutine s’est placée sous l’autorité de l’Église orthodoxe russe. La guerre que mène Poutine au mouvement LGBTQ, son conservatisme social et son rêve de rebâtir l’empire russe sont dictés par la religion. Que Poutine soit croyant ou non – on pourrait en douter – n’y change rien. Il a la bénédiction du chef religieux du pays – un ex-agent du KGB reconverti en Patriarche – Cyril de Moscou, même pour bombarder les civils en Ukraine. Et contrôler le peuple russe, il va sans dire.

En Inde, la plus grande démocratie au monde, le premier ministre Narendra Modi est un nationaliste hindou de droite qui rejette la pluralité religieuse et politique du pays. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, on assiste à un relâchement démocratique ainsi qu’à un recul des droits individuels et de la liberté d’expression, au nom de la suprématie religieuse hindoue.

Et puis il y a l’Islam qui, dans sa forme orthodoxe, ne fait aucune distinction entre la religion et la politique: la plupart des 50 pays à majorité musulmane sont des États religieux ou semi-religieux où la charia sert de système légal à différents degrés.

Ni le Québec ni le Canada ne risquent de tomber sous l’influence de la religion mais on ne peut comprendre ni évaluer à sa juste mesure la montée du populisme autoritaire sans tenir compte du facteur religieux.