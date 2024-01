L’immigration baigne dans la confusion

Parle-t-on d’immigrants économiques (à ne pas confondre avec les migrants économiques, des demandeurs d’asile en quête d’une vie meilleure, mais dont la vie n’est pas en danger) ? Est-il question de réfugiés avérés, d’immigrants temporaires, étudiants ou travailleurs ? Sans oublier les candidats à la réunification familiale, une immigration difficile à restreindre, car ce sont des décisions à caractère humanitaire. (Quand il ne s’agit pas de fraude.)

Les étudiants étrangers

Pauvre citoyen qui essaie de voir clair dans ce fourre-tout. De comprendre la situation sur le terrain, pas dans les ministères ou règne un stupéfiant désordre englué dans une idéologie stricte, mais qu’on croit vertueuse.

Un exemple, le gouvernement fédéral qui pratique une politique de portes généreusement ouvertes, aimerait que les provinces accueillent moins d’étudiants internationaux. Tiens, tiens. Le vent commence-t-il à tourner ? Il faut préciser que leur nombre a augmenté de façon exponentielle depuis une décennie, car il n’y a aucune limite à l’acceptation d’immigrants temporaires, travailleurs ou étudiants. En 2022, 800 000 personnes sont venues étudier au Canada. En 2023, on parle de 900 000 étudiants. Près d’un million d’immigrants temporaires, pour utiliser le vocabulaire bureaucratique, une description inexacte car il s’agit en réalité de résidents temporaires.

J’insiste.

Un immigrant s’installe dans un pays pour y rester, pas pour deux ou trois ans, un résident temporaire repartira chez lui dans la plupart des cas. Une autre façon de mêler le bon peuple avec des termes imprécis.

Comme l’écrivait Albert Camus en 1944 : ‘Mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. Ne pas nommer les choses, c’est nier notre humanité’.

Ces étudiants ont besoin de trouver un toit qu’ils peuvent se permettre, ce qui contribue à la crise du logement. Mais soyons magnanimes : ils rapportent des millions aux universités qui, pour la plupart, disent en avoir besoin. Sans compter leur apport économique à la société d’accueil: ils arrivent avec de l’argent en poche – un minimum de 20 635 $ en 2024 - ils travaillent pour combler leurs besoins et paient des impôts et des taxes comme tout le monde.

Ce sont aussi de bons candidats pour l’immigration permanente, car ils sont instruits, selon nos critères, connaissent notre façon de vivre et y trouvent leur petit bonheur. Plusieurs ont fondé une famille chez nous. Et il y a de bonnes chances, au Québec, qu’ils aient une connaissance du français.

Les travailleurs temporaires

Les travailleurs temporaires aussi sont ici pour une période déterminée - il faudrait donc aussi les appeler des résidents temporaires ou non-permanents - et s’ils choisissent de rester au Canada ou au Québec par la suite, ils le font en connaissance de cause. Ce sont, comme les étudiants, de bons candidats à l’immigration permanente. Par contre, les patrons y voient trop souvent de la main-d’œuvre à bon marché, ce qui exerce une pression à la baisse sur les salaires du reste de la population. On ne saurait le répéter assez souvent en ajoutant que ce n’est pas la faute des travailleurs venus d’ailleurs. C’est le système qui fonctionne comme ça. Partout.

Au Québec, on compte 225 684 travailleurs étrangers sur 500 000 résidents temporaires, incluant les membres de leurs familles. En un an, ce nombre a bondi de 61%, selon La Presse. Au Canada, il y a 2,5 millions de résidents temporaires tout compte fait.

Il y a peu à redire sur les résidents temporaires outre qu’ils sont mal nommés et que leur nombre ne cesse d’augmenter de façon incontrôlée.

Le problème de la croissance de l’immigration, il est là. Les gouvernements devront mettre des limites. Ça ne peut continuer comme ça. Ça craque de partout mais Justin Trudeau a un problème auditif qui se manifeste quand il est question d’immigration.

Demandeurs d’asile et réfugiés

Les demandeurs d’asile qui espèrent être acceptés comme réfugiés sont nombreux à frapper à notre porte. En 2023, les autorités canadiennes ont traité 144 035 demandes d’asile, une augmentation de 56% par rapport aux statistiques de 2022. Leur accueil est plus complexe : ils sont la plupart du temps démunis, parlent rarement la langue, sont sous-scolarisés, parfois ils ne savent ni lire ni écrire. Loin de moi l’idée de leur faire de la mauvaise publicité – leur présence témoigne de notre humanité – mais si tout ce qu’on a à leur proposer c’est une chambre d’hôtel miteuse, un lit dans un refuge, ou pire, nous aurons failli à la tâche. Et c’est ce qui se passe trop souvent. Les réfugiés, les véritables réfugiés, méritent notre compassion et notre aide sans rechigner mais aucun pays ne peut accueillir toute la misère du monde.

Ne nous mettons pas la tête dans le sable – ils apportent parfois dans leurs bagages les querelles qui déchirent leur pays d’origine et qui les ont forcés à fuir. Des Sikhs de Colombie-Britannique tiennent ici-même des référendums pour la création d’un état souverain en périphérie de l’Inde, le Khalistan. C’est absurde et dangereux.

C’est ici aussi, en 1985, que des Sikhs extrémistes ont fomenté et détruit en vol un Boeing 747 d’Air India reliant Vancouver, la Grande-Bretagne et l’Inde, tuant sur le coup 268 citoyens canadiens, 27 Britanniques et 24 Indiens. Et deux manutentionnaires à Tokyo.

Le cas de Gaza

Le Canada, malgré des mises en garde de juristes spécialisés en immigration, s’apprête à recevoir des réfugiés de la bande de Gaza. Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, parle de 1000 Gazaouis, pour commencer. Mille individus traumatisés jusqu’à la moelle épinière, en colère contre l’Occident, la majorité antisémite, certains sans doute pro-Hamas : comment se fera leur intégration ? Les verra-t-on lors de manifestations dans nos rues scander des slogans génocidaires ? Viendront-ils grossir les rangs des islamistes d’ici ? Saurons-nous faire la différence ?

C’est un constat de nature géopolitique, pas une évaluation qui repose sur l’origine ethnique.

Réunifications familiales

Et puis il y a l’épineux problème des réunifications familiales qui permet à des conjoints, des pères, des mères, des enfants, (des frères, des sœurs, des oncles et des tantes, neveux ou nièces et des petits-enfants dans certaines circonstances humanitaires) de rejoindre leur famille déjà installée au Canada. Des immigrants parrainés. Le Québec veut rapatrier cette tranche de l’immigration contrôlée par Ottawa mais la question se pose : on ne va quand même pas restreindre la réunification familiale pour des questions linguistiques ?

Les réunions familiales authentiques ne peuvent être régies par des principes autres qu’humanitaires. Mais elles augmentent l’âge moyen des immigrants, ce qui suppose une pression additionnelle sur le système de santé. Sans oublier les enfants et le système scolaire.

L’immigration n’est pas un problème si elle bien gérée, bien encadrée, bien expliquée. Mais il faut reconnaître qu’elle ne peut régler tous les problèmes démographiques d’une société moderne. Nous avons du chemin à faire pour bien en comprendre les tenants et aboutissants.