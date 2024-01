Réformer les syndicats, une utopie ?

Rarement a-t-on vu un tel aveu d’impuissance de la part d’un ministre senior. Cette manifestation de la toute-puissance syndicale en incite plusieurs à croire qu’au Québec, ce sont les syndicats qui mènent. Pas les élus du peuple.

Il ne faut pas charrier, tout de même. Nous ne voulons pas vivre dans un régime dont le gouvernement a le droit de tout dicter sans réserve. Le syndicalisme est un contre-pouvoir essentiel, tant pour les travailleurs que pour l’ensemble de la population. Mais son ascendant sur la société exige que sa défense de droits spécifiques tienne aussi compte des droits des citoyens. Et du droit de gestion de l’État.

Revenons au plan de rattrapage, qui n’est pas mauvais en soi, mais qui repose sur le volontariat, exposant ainsi l’incapacité du gouvernement de poser des gestes radicaux quand la situation l’exige.

Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, discute d'un plan de rattrapage pour les élèves après la grève des enseignants du Québec, à Montréal, le mardi 9 janvier 2024. (Christinne Muschi/La Presse Canadienne)

On en parle depuis des années mais avouons qu’il est difficile d’imaginer qu’on puisse réformer le syndicalisme québécois qui, depuis le premier gouvernement du Parti québécois, s’est imbriqué dans le paysage social bien au-delà de la défense des droits des travailleurs. Les syndicats se donnent une mission sociale progressiste mur à mur – entendons social-démocrate –, selon la théorie qu’il fait partie du mandat des syndicats de défendre les causes chères à la classe ouvrière. Mais voilà, peut-on en toute conscience associer les employés de l’État, principale source de syndicalisation au Québec, à une «classe ouvrière» exploitée comme l’étaient autrefois les travailleurs en usine ?

La question se pose. De plus, la «classe ouvrière» ne vote plus en masse à gauche. Au contraire, elle alimente désormais le centre-droite ou carrément la droite.

Je ne suis pas opposée au syndicalisme, loin de là, les syndicats sont essentiels à la défense des droits des travailleurs et à la vie démocratique, mais les grèves récentes ont levé le voile sur certaines pratiques syndicales qui irritent, avec raison. Un exemple: la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) qui, malgré ses incantations d’appui historique de 95% de la part de ses membres omet de dire que seulement 30% d’entre eux ont participé au vote de grève, dont seulement 6% à Montréal, rapportait le Journal de Montréal le 8 janvier dernier. Cela laisse songeur. Pourquoi autant de syndiqués restent-ils tranquillement chez eux au lieu de participer à un exercice démocratique nécessaire et dont les résultats les affectent directement? Les membres de la FAE qui n’ont pas voté, y ont-ils pensé qu’ils ne recevraient pas de paie de grève?

Devrait-on exiger que la moitié des syndiqués appuient le déploiement d’actions syndicales pour reconnaitre le résultat d’un vote de grève?

Ont-ils l’impression, comme on l’entend souvent, que les syndicats ne les représentent pas, trop occupés à régler des problèmes qui ne sont pas toujours reliés au monde du travail chez eux?

Pensons au voyage de la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, à Dubai pour la COP28 qui a tant fait jaser. Quelle bourde! On s’est scandalisé, avec raison, qu’elle soit partie en plein milieu de la négociation de conventions collectives de première importance mais je pose la question: la présidente d’un petit syndicat – on ne parle pas des Teamsters ici – a-t-elle sa place dans un sommet mondial qui réunit 70 000 délégués?

Magali Picard présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) (Jacques Boissinot/La Presse Canadienne)

Je l’ai entendue dire à l’animateur Patrick Lagacé qu’elle allait y rencontrer des ministres, du Québec, entendons-nous. Pourquoi ne peut-elle pas les voir à Québec ou à Montréal? Qui plus est, était-il moralement acceptable de déplacer une dizaine de représentants de la FTQ – sans compter les représentants des autres syndicats vers une monarchie pétrolière absolue dont la feuille de route en matière des droits de la personne, et des travailleurs en particulier, semble tout droit sortie du Moyen-Âge?

Oublions le coût de cette opération de relations publique payée par les syndiqués, sans doute considérable, mais posons la question: la présence de délégués syndicaux d’une province canadienne à la grand’messe internationale de l’environnement va-t-elle changer quoi que ce soit au réchauffement climatique et à ses impacts sur l’emploi au Québec?

Et c’est sans parler de la participation régulière de syndicats locaux à des colloques tenus dans des contrées éloignées, pour discuter de questions qui n’ont rien à voir avec les droits des travailleurs d’ici. Un ex-chef syndical disait récemment qu’il avait fait le tour du monde dans le cadre de ses fonctions. Et tout cela a donné quoi au juste, outre un vernis de pouvoir et de prestige à ce jet-setter socialiste?

Le syndicalisme québécois n’a pas encore tout à fait quitté les années 70, nostalgique pour ce temps où le gouvernement du PQ lui laissait le champ libre en échange d’un appui au projet d’indépendance et, avouons-le, à la nécessaire réinvention de l’État québécois. Tout n’a pas été mauvais mais notez le temps de verbe.

Si les syndicats étaient inventés aujourd’hui, auraient-ils la même allure, les mêmes règles, le même pouvoir sur la société en général? Ou seraient-ils cantonnés à la défense des salariés, conservant au gouvernement un droit de gestion approprié?

J’aimerais bien entendre la réponse du ministre de l’Éducation Bernard Drainville, lui-même un homme de gauche, à cette utopique question.

Lise Ravary est journaliste depuis 40 ans et a tout fait dans le métier, que ce soit à la radio ou dans des magazines et des journaux, de Montréal à Toronto, en passant par Londres et Alexandria, avant de devenir observatrice et commentatrice à temps plein. On peut lire ses opinions dans nos pages deux fois par semaine.