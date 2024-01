La tentation autoritaire

L’année 2024 sera l’année de tous les dangers pour la démocratie et l’état de droit, surtout aux États-Unis où Donald Trump pourrait fort bien être réélu président et continuer son œuvre afin de redonner à l’Amérique sa fantasmagorique grandeur d’antan. (Evan Vucci/Archives AP)

Mon raisonnement allait ainsi : cessons de nous occuper de la vie publique, cessons de participer à la hauteur de nos moyens au maintien de la démocratie et de l’état de droit et nous assisterons à brève ou à moyenne échéance à un affaiblissement des institutions, le Parlement en premier lieu. Suivra alors, selon les événements, un désenchantement avec la politique en général, le judiciaire, les tribunaux en particulier, les banques centrales, les autorités sanitaires et bien entendu, les médias.

Un chaos moral suivra, pensais-je, alors que nous perdrons de vue les repères et les certitudes qui nous guidaient jusque-là dans les dédales de la modernité. S’installera alors le sentiment que tout va de plus en plus mal, que nous sommes en train de perdre le contrôle de nos sociétés avancées dont le progressisme inhérent se retournera contre nous, un jour ou l’autre, porté par les revendications de groupes minoritaires qui profiteront du vide politique, du silence civique, pour s’affirmer, indépendamment de la volonté d’une population en panne de cohérence.

C’est alors qu’émergera un sauveur, un gardien des valeurs auto-proclamé, un personnage charismatique qui, par son discours exalté qui ne se préoccupe guère de la vérité, pour qui la fin justifie les moyens, arrivera à convaincre une partie de la population que lui seul peut lui redonner son ascendant, érodé par les décisions d’élites déconnectées, obsédées par la protection de leurs privilèges au détriment du bien commun (ce qui n’est pas complètement faux.)

Ce personnage hors-norme parlera fort, menacera ouvertement ses ennemis, c’est-à-dire ceux qui ne partagent pas ses opinions, promettra le retour du gros bon sens et le congédiement des intellectuels, cultivera son image pour susciter l’adoration des foules, satisfaire son égo démesuré et, l’occasion est trop belle, profiter de l’hubris pour se remplir les poches.

Et le peuple, du moins une partie significative de la population, suivra ce messie comme la mort suit la peste, même au prix de la liberté, la foule désenchantée lui préférant la stabilité.

C’est ce qui se passe en Russie. Ce qu’applaudissent certains Québécois qui partagent leur admiration pour Poutine sur les réseaux sociaux. Ajoutez une pincée de complotisme à cela et toute discussion sensée devient impossible.

L’année 2024 sera l’année de tous les dangers pour la démocratie et l’état de droit, surtout aux États-Unis où Donald Trump pourrait fort bien être réélu président et continuer son œuvre afin de redonner à l’Amérique sa fantasmagorique grandeur d’antan.

Tout était tellement mieux avant, n’est-ce pas, quand les Noirs se taisaient, que les pauvres étaient méprisés pour ne pas avoir su tirer parti du rêve américain, quand les immigrants étaient blancs, que les femmes restaient à la maison pour ‘élever’ des enfants, que l’armée avait le champ libre pour remporter des victoires, coûte que coûte, quand la religion posait les balises sociales et morales, quand le pétrole régnait sur l’économie sans concurrence, quand les gens en position d’autorité étaient universellement respectés et leur paroles invariablement crues. Bref, que c’était tellement mieux avant quand nous savions garder notre place et nous fermer la gueule.

C’est l’évidence même que cette époque bénie par certains n’a jamais existé comme l’imaginent les autoritaires mais cette vision sert d’appât pour les égarés de la modernité. Et ça marche de plus en plus.

Mais comment se fait-il que l’autoritarisme ait retrouvé son allure ? Les leçons de l’Union soviétique ont-elles été oubliées ? Même la gauche a ressorti le drapeau de l’URSS et se garde bien de critiquer la Chine ou les théocraties. Comment le pays des libertés, de la liberté, les États-Unis, peut-il envisager élire un président qui promet de construire des camps de concentration pour y enfermer des millions d’immigrants dits illégaux mais plus souvent qu’autrement des réfugiés ? Un président qui admire les pires despotes de la planète et qui le dit.

Comment les Américains peuvent-ils songer à élire à nouveau un menteur invétéré qui a encouragé un coup d’état pour garder le pouvoir ? Tant pis pour ‘the land of the free and the home of the brave’, paroles sur lesquelles se termine l’hymne national américain.

Pourquoi l’autoritarisme est-il redevenu tout à coup acceptable en Occident ? Y voyons-nous une réponse à la complexité croissante du monde ? Un rétrécissement des choix qui rendrait la vie plus simple ? Une solution imposée aux crises identitaires soulevées par l’immigration ? La réduction du débat national à sa plus simple expression ? Y voyons-nous une forme de ‘tout inclus’ politique facile à consommer ?

Le Canada ne marche pas dans ce sillon. Aucun parti politique ne promet la main de fer, tant à droite qu’à gauche. Comparer Pierre Poilievre à Donald Trump, c’est stupide. Mais il est vrai que le chef conservateur connaît la recette du succès de l’ex-président américain et pige parmi les ingrédients s’il le faut.

Par exemple, Pierre Poilievre ne répond pas, ou peu aux questions des médias qu’il exècre. Il soigne son image plus que ses politiques dont on sait peu de choses : il ne parle jamais de santé et d’immigration, deux sujets pourtant chauds. Quand il a jugé opportun de traiter de la crise du logement, il s’est contenté de faire produire ‘un ‘documentaire’ truffé de demi-vérités qui ressemblait plus à un vidéo de campagne électorale malsaine qu’à un outil de communication crédible. Son populisme ‘soft’ à la canadienne pourrait bien lui valoir d’être élu mais, soyons sérieux, il ne tentera jamais de faire main basse sur le Parlement, comme cela s’est passé à Washington un certain 6 janvier 2021.

Le chef conservateur Pierre Poilievre se lève pendant la période des questions à la Chambre des communes sur la Colline du Parlement à Ottawa, le mercredi 13 décembre 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Néanmoins, la montée de l’autoritarisme en Occident, la tentation autoritaire (pour paraphraser le titre de l’ouvrage du philosophe Jean-François Revel, La tentation totalitaire) devrait tous nous inquiéter. Flatter les colères du peuple au lieu de les endiguer dans le but de gagner des votes ne laisse présager rien de bon. Philippe De Lara, un journaliste français, parle d’un ‘pessimisme apocalyptique qui trouve hélas un écho dans la population’.

Un écho si fort que bien des gens sont prêts à tuer le discours démocratique pour que des promesses mensongères soient entendus partout.

Misère.