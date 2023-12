Pendant ce temps en... 2014

L’Isle-Verte

24 janvier 2014 : L’incendie de la Résidence du Havre à L’Isle-Verte tue 32 personnes, des aînés. Le Québec entier s’endeuille pour ces pauvres résidents qui ont eu peu de chances de sortir vivants du brasier, notamment parce que la résidence n’était pas équipée de gicleurs. Un coroner a été nommé pour comprendre les causes du drame et proposer des solutions pour que cela ne se reproduise jamais.

L’installation obligatoire de gicleurs s’est imposée. En 2015, le gouvernement a donné un délai de deux ans aux résidences pour se conformer, une commande irréaliste, surtout pour les petites résidences qui, malgré leur bonne volonté, n’ont pas les moyens d’installer un système de gicleurs 2024 : Après deux reports de la date butoir, et l’amélioration à trois reprises du programme d’aide financière du gouvernement, 21,5 % des RPA n’ont toujours pas de gicleurs. Il y aura des fermetures, c’est certain.

Ukraine

6 mars 2014 : Le parlement de Crimée en Ukraine vote en faveur de l’annexation de ce territoire à la Russie après l’invasion de la presqu’île par l’armée de Vladimir Poutine, un geste condamné par la communauté internationale mais qui n’a pourtant rien fait de significatif pour l’empêcher. Le 18 mars 2014, après un référendum bidon, l’annexation devient un fait accompli et ouvre la porte à l’invasion russe de l’Ukraine au grand complet en 2022.

À l’époque, Vladimir Poutine avait pourtant déclaré : «Ne croyez pas ceux qui vous font peur au sujet de la Russie, qui vous disent qu’après la Crimée vont suivre d’autres régions.»

2024 : Exactement 10 ans plus tard, la Russie a mis l’Ukraine à feu et à sang, malgré l’héroïque résistance ukrainienne. Où en serons-nous en 2034? Imaginons un instant, en frissonnant, que la Russie gagne son pari…

Malaysia Airlines

8 mars 2014 : Le vol MH 370 quitte Kuala Lumpur à destination de Beijing. Le Boeing 777 n’arrivera jamais à destination. Malgré des fouilles internationales de grande envergure, l’avion ne sera jamais retrouvé.

2024 : un avion de ligne ultra-moderne repose quelque part au fond de l’océan Indien, lieu de sépulture des 227 passagers et 12 membres d’équipage du vol MH370. Les recherches ont cessé.

Le 17 juillet 2014, un avion de la Malaysia Airlines s’écrase dans l’est de l’Ukraine, abattu par un missile tiré par des séparatistes pro-russe. Le vol 17 entre Amsterdam et Kuala Lumpur transportait 283 passagers et 15 membres d’équipage qui ont tous péri.

2024 : Les coupables, réfugiés en Russie, n’ont jamais été punis.

(Archives AP/Archives AP)

Québec

7 avril 2014 : Des élections ont lieu au Québec : les Libéraux de Philippe Couillard prennent le pouvoir et retournent le Parti québécois, dirigé par Pauline Marois, sur les bancs de l’Opposition. En avril 2014, l’Assemblée nationale était ainsi composée : 70 députés Libéraux, 30 péquistes, 22 députés pour la CAQ et trois pour Québec solidaire.

2024 : le paysage politique du Québec a changé du tout au tout : La CAQ domine avec 89 députés, les Libéraux 19, Québec solidaire 12, le Parti Québécois 4 et un indépendant. Par contre, le Parti québécois a de nouveau vent dans les voiles, contre toute attente, sous la direction de Paul St-Pierre Plamondon dont à peu près personne n’avait entendu parler en 2014.

Israël-Palestine

24 juillet 2014 : Un affrontement éclate entre le Hamas et Israël pour la cinquième fois depuis qu’Israël a démantelé ses colonies et quitté Gaza en 2005. Israël réplique alors aux roquettes palestiniennes par une campagne militaire aérienne et terrestre pour détruire des sites de lancement de missiles et les tunnels du Hamas. L’Égypte négocie un cessez-le-feu, qui, comme tous les autres, ne tiendra pas.

2024 : À la suite d’un massacre de civils israéliens le 7 octobre 2023, Israël mène une autre campagne militaire terrestre et aérienne pour détruire des sites de lancement de missiles, les tunnels et cette fois, éradiquer le Hamas pour de bon.

Aujourd’hui, comme en 2014, ce sont les populations civiles qui paient le coût d’un conflit qu’on peine à imaginer résolu, même dans 10 ans.

(-/AFP)

Écosse

18 septembre 2014 : L’Écosse vote NON dans une proportion de 55,3%, à un référendum sur son indépendance pendant que 44,7% des Écossais disent OUI. La question, contrairement aux référendums québécois, est d’une simplicité désarmante : L’Écosse devrait-elle devenir un pays indépendant ?

2024 : Opposée au Brexit, l’Écosse veut tenir un deuxième référendum, mais la Cour suprême du Royaume-Uni a décrété que cela ne faisait pas partie des compétences du parlement écossais. L’Écosse sera-t-elle un pays dans 10 ans ? À suivre.

Technologie

19 septembre 2014 : Apple lance le iPhone 6 (et la fonction Apple Pay). Les gens font la queue pour l’acquérir avant tout le monde. Son prix de base : 199 $ US 2024 : Si la tendance se maintient, le iPhone 16 sera lancé en septembre. On fera une fois encore la queue devant les magasins pour se le procurer en premier. Son prix de base ? Inconnu pour l’instant, mais le prix du iPhone 15 actuel, soit 1179 $US laisse entrevoir une autre escalade.

Célébrités

27 septembre 2014 : L’indécrottable célibataire George Clooney épouse l’avocate et militante pour les droits de la personne Amal Alamuddin.

2024 : Les jumeaux Alexander et Ella, nés de cette union, auront sept ans en 2024. Et le couple est toujours ensemble.

La chanteuse américaine Taylor Swift (MICHAEL TRAN/Archives AFP)

6 novembre 2014 : CNN pose LA question : Taylor Swift peut-elle devenir encore plus populaire? Son album 1989, lancé au cours de l’année, pulvérise les records de vente.

2024 : Taylor Swift domine le show-business international. Sa tournée Eras va se poursuivre toute l’année. On imagine mal comment cette milliardaire de la musique pop pourrait devenir encore plus populaire, à moins qu’elle ne vise la conquête du système solaire, aidée par Elon Musk…

Sur cette note humoristique, je souhaite à tous mes lecteurs et lectrices une année 2024 à la hauteur de vos rêves et espoirs. Ce n’est pas demain la veille que l’humanité va changer ses couleurs, mais l’important c’est de se rappeler que nous avons tous un rôle à jouer pour qu’elle s’épanouisse.

La preuve? 2024 marquera le 10e anniversaire du Ice Bucket Challenge quand des milliers de personnes dans le monde ont accepté de recevoir un sceau de glace sur la tête pour amasser des fonds pour la recherche sur la maladie de Lou Gehrig, ou ALS. L’opération, quoique farfelue, a permis d’encaisser 100 millions de dollars pour cette cause. Qui l’eût cru?