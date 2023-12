Une borne de recharge pour Noël

Le Québec vise pour sa part deux millions de véhicules électriques sur les routes dès 2030. (Ambitieux, dites-vous? Il s’est vendu 10 millions de véhicules électriques dans le monde entier en 2022.) C’est une cible, pas une obligation, comme l’est la date butoir de 2035.

Heureusement, le Québec a une longueur d’avance sur les autres provinces, avec la Colombie-Britannique. Au 3e trimestre de 2023, 23 % des véhicules immatriculés au Québec roulaient à électricité, ou, dans le nouveau jargon, étaient des véhicules à émission zéro ou VEZ pour les intimes. La Colombie-Britannique atteignait 26 % de VEZ immatriculés. Mais l’Ontario, qui n’offre aucune aide à l’acheteur, se contentait de la troisième place avec 8 %. L’écart est grand. Cela explique peut-être pourquoi je n’ai jamais vu la moindre borne de recharge publique dans l’Est ontarien (à l’est d’Ottawa) la région essentiellement rurale où j’habite. Par ailleurs, aucun de mes voisins n’a un véhicule électrique dans son entrée de garage. Le pick-up zéro émission n’est pas encore rendu ici.

L’ajout de bornes de recharge constitue un des principaux enjeux de l’électrification des transports au Canada. On parle, à la grandeur du pays, de la nécessité d’installer 500 000 bornes d’ici 2035. Il existe présentement environ 35 000 points de recharge d’un océan à l’autre. Mais attention: selon un récent rapport, une borne sur cinq installée par le fédéral ne fonctionne pas.

Il faut les installer, mais aussi les entretenir. Les mettre à niveau quand la technologie s’améliore. L’a-t-on oublié parce que c’est nouveau?

On oublie beaucoup de choses dans la frénésie d’augmenter le nombre de véhicules électriques vendus pour atteindre des cibles de décarbonation ambitieuses.

On oublie les régions. Le gouvernement du Québec va investir 514 millions — un demi-milliard — pour pourvoir le territoire de 110 000 bornes de niveau 2 et de 6700 stations de recharge à débit rapide. Pensez-y. Un demi-milliard de dollars. Cela devrait suffire à couvrir le Québec au complet?

Non. Seulement 7 millions a été budgété pour les régions éloignées, sans préciser le territoire couvert. Or, les gens des régions voyagent plus en auto parce qu’ils doivent couvrir de longues distances pour leurs déplacements quotidiens. Et c’est sans parler des territoires autochtones et de gigantesques régions comme la Côte-Nord. Natashquan aura-t-elle sa borne de recharge? Si oui, qui va payer? Il faudra aussi des programmes adaptés pour les régions où il n’y a pas d’électricité, une difficulté et des coûts supplémentaires.

Ce n’est pas parce que les grandes villes comptent plus d’habitants que les régions ont besoin de moins de bornes. Que l’on soit 100 000 à devoir recharger un véhicule, ou 10, il faut une borne au bon endroit et surtout au bon moment, ce qui exige une infrastructure substantielle et une planification serrée. En sommes-nous là?

On y arrivera sans doute un jour et le Québec doit être félicité pour son plan d’action, mais je crains que les gens des régions aient à prendre leur mal en patience. Ils seront probablement pénalisés par les cibles de ventes de véhicules électriques. On estime que 80 % des gens, rechargent leur auto à la maison la nuit, cela suffit pour aller au travail et revenir, mais les automobilistes en région devront planifier chaque voyage en fonction de la disponibilité de bornes de recharge en route. Les «tours de char» du genre «faire un nowhere» le dimanche en famille, oubliez-ça.

Si je me fie aux témoignages glanés cette semaine dans les journaux anglophones du Canada, plusieurs automobilistes en région disent passer une grande partie de leur temps de déplacement à repérer l’emplacement de bornes de recharge. Et si jamais ils se retrouvent «à sec» au milieu de nulle part, que faire? On peut toujours apporter de l’essence à quelqu’un en panne sur l’autoroute, mais essayez la même chose avec de l’électricité.

(Avis aux entrepreneurs futés: un camion qui effectue des recharges rapides, si une telle chose est possible, ferait un tabac.)

N’allez pas croire que je suis contre les vertueux VEZ. Je vois les véhicules électriques comme une solution intermédiaire, mais qui ne règle pas tout. Outre la recharge, trop de questions fondamentales restent pour l’instant sans réponse, la première étant «Hydro-Québec pourra-t-elle fournir à la demande lorsque nous serons des millions à rouler à l’électricité?» Mais ce n’est pas tout. La taxe de 20 % le litre prélevée sur l’essence va à la construction et à la réfection des routes du Québec. Lorsque nous passerons tous à l’électricité, qui va payer pour le réseau routier et son entretien? Je vois mal comment le gouvernement de la CAQ pourra à long terme tenir sa promesse de ne pas imposer de taxes au kilomètre pour les voitures électriques!

Pour l’instant, voyez-vous, les gouvernements sont en mode séduction, mais l’annonce du gouvernement fédéral cette semaine laisse présager qu’ils vont bientôt commencer à serrer la vis.

Mais la grande question à laquelle je n’ai jamais pu obtenir de réponse va en ce sens : L’électrification des transports tombe sous le sens au Québec because l’hydroélectricité. Mais qu’en sera-t-il des provinces, des états, qui produisent leur électricité avec du gaz naturel, ou pire, du charbon ou le nucléaire? Ou est le gain environnemental? Ce n’est pas demain la veille que l’électricité sera uniquement générée par l’éolien et le solaire dans le monde!

Et puis, en cette période de l’année, je ne peux m’empêcher de penser au Père Noël. Il devra un jour se départir de ses rennes qui produisent du méthane et remplacer son vieux traîneau par un engin électrique à zéro émission. La question alors se pose : pour faire le tour du monde en 24 heures, il devra avoir accès à des milliers de bornes de recharge. Mais voilà, qui les installera dans le ciel? Et surtout, comme toujours, qui paiera?

J’espère que cette pensée farfelue ne viendra pas gâcher votre Noël que je vous souhaite joyeux et apaisant.

Lise Ravary est journaliste depuis 40 ans et a tout fait dans le métier, que ce soit à la radio ou dans des magazines et des journaux, de Montréal à Toronto, en passant par Londres et Alexandria, avant de devenir observatrice et commentatrice à temps plein. On peut lire ses opinions dans nos pages deux fois par semaine.