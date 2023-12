Depardieu: le talent ne pardonne pas tout

On se souviendra longtemps de sa vulgarité, de son machisme, je dirais même de sa misogynie. On ne peut pas aimer les femmes et en parler de manière aussi avilissante. Dans le documentaire qui l’incrimine, Depardieu affiche son mépris pour la moitié de l’humanité de manière brutale, sans retenue aucune. On imagine mal toute expression de rédemption pour Depardieu, toute forme de pardon.

La fosse à purin dans laquelle il s’est enfoncé se creusera encore plus si la justice le reconnaît coupable d’inconduite sexuelle, ce dont l’accusent désormais 16 femmes. L’une d’entre elles, l’actrice Emmanuelle Debever, s’est suicidée cette semaine. On ignore s’il existe un lien entre son geste désespéré et sa dénonciation de l’acteur, mais il est clair que cette femme de 60 ans portait en elle un grand désarroi.

Revenons sur les faits qui l’ont mené à la spectaculaire déchéance du meilleur acteur français de sa génération. Dans un documentaire, Gérard Depardieu : la chute de l’ogre, ce dernier tient des propos aussi scandaleux qu’obscènes sur les femmes – incluant des cochonneries au sujet d’une fillette qui monte à cheval. Cela s’est passé pendant un voyage en Corée du Nord en 2018, planifié pour tirer un film du 70e anniversaire de la dictature communiste.

Le réalisateur, l’auteur français sulfureux Yann Moix, croyait que la présence d’un personnage aussi célèbre que Depardieu ferait sortir Kim Jong-un de son palais. Il n’en fut rien. Mais Depardieu, qui se savait filmé, en a profité pour garder les caméras braquées sur lui en dévoilant au monde entier un sexisme d’une vulgarité rarement affichée en public. À moins d’être déconnecté du monde réel, et de son époque, Depardieu devait bien savoir que ses propos seraient diffusés et feraient scandale. Que cherchait-il en agissant ainsi? Affirmer son omnipotence ventripotente?

Réagissant avec célérité, le gouvernement québécois lui a promptement retiré l’Ordre du Québec que lui avait remis Bernard Landry lorsqu’il était premier ministre. Je ne crois pas que cette «talochette» fera pleurer Depardieu, qui doit s’en ficher comme l’an quarante, mais au moins, notre honneur est sauf.

Gérard Depardieu est-il un cas d’exception? J’en doute.

Malheureusement, ce qu’il a exprimé ferait partie de conversations anodines entre gars, du moins c’est ce qu’on essaie de nous faire croire. On se rappellera que Donald Trump, qui s’était vanté de pouvoir agresser les femmes en raison de sa célébrité, s’était défendu en disant que ce n’était que du blabla de mecs, des propos de vestiaire sans conséquences. «Vous savez, les hommes ne font pas toujours dans la dentelle, mais au fond, ils adorent les femmes. Il ne faut pas prendre tout cela trop au sérieux», pensent les goujats.

Bien sûr, au fond, les porcs comme Depardieu respectent les femmes, tout le monde sait cela.

Ce scandale en cache probablement d’autres. Nous sommes en droit de nous demander ce qui s’est passé pendant les tournages auxquels il a participé. Tripotage, paroles salaces, gestes obscènes, l’ogre a-t-il laissé cours à ses pulsions parmi les gens de son environnement professionnel? Le milieu savait-il? Le monde du cinéma a-t-il agi de façon à protéger l’acteur le plus rentable de France? A-t-on détourné le regard parce que «Gérard, il est comme ça. C’est un voyou sympathique. Ce n’est pas méchant»?

Parce que boys will be boys? Parce que les vedettes sont intouchables?

Pas facile de confronter une célébrité, tant notre société leur accorde de l’importance. Leur réputation de grand ceci ou d’immense cela les protège, croient-ils. Personne n’osera les contredire. Erreur: les choses changent. Le mouvement #Metoo, malgré ses dérapages, a eu un effet immensément bénéfique. Les gens parlent. Les femmes n’ont plus honte de dire ce qu’on leur a fait vivre. Ce qu’on leur a dit. Même quand l’agresseur est puissant.

On a quand même fait du chemin.

Pendant ma période de journaliste rock, le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, LE sex-symbol des années 70, était souvent photographié des groupies de moins de 16 ans sur ses genoux et personne ne trouvait à redire. Aujourd’hui, ce serait impensable. Je ne dis pas qu’il n’y a plus de jeunes femmes qui se jettent au cou de leur idole (ou de jeunes hommes comme on peut l’imaginer dans le cas de Taylor Swift) ou qu’aucune vedette n’abuse de son pouvoir d’attraction, mais la société a resserré ses critères de comportements acceptables. Même quand on s’appelle Gérard Depardieu.

Depardieu est irrécupérable, mais on ose espérer que les jeunes acteurs verront en lui le modèle à ne pas imiter, hors du champ de son art. Malgré tout le dégoût qu’il m’inspire – nous avons déjà été présentés et je n’avais pas aimé son regard sur moi – sa chute m’attriste. Il aurait dû se contenter de son immense talent pour séduire.

Lise Ravary est journaliste depuis 40 ans et a tout fait dans le métier, que ce soit à la radio ou dans des magazines et des journaux, de Montréal à Toronto, en passant par Londres et Alexandria, avant de devenir observatrice et commentatrice à temps plein.